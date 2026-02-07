Un restaurant inspiré des bouillons parisiens ouvre au cœur des Invalides

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui aiment mêler culture et plaisirs de la table : le musée de l’Armée, au cœur des Invalides, accueille un tout nouveau restaurant inspiré des mythiques bouillons parisiens. Et ce n’est pas la seule surprise du lieu… Suivez-nous au Quartier 1670.

Quand patrimoine rime avec coup de fourchette

On le sait, Paris regorge de musées… mais tous ne brillent pas par leur offre de restauration. Ici, changement de cap. Le site des Invalides, qui reçoit près de 1,3 million de visiteurs chaque année, s’offre un vrai lifting gourmand avec trois nouveaux concepts de restauration, imaginés en partenariat avec Sodexo Live! La star de cette nouvelle vague ? Quartier 1670, un restaurant qui rend hommage à l’esprit des bouillons parisiens, ces institutions populaires où l’on mange bien, généreusement, et sans chichis.

Quartier 1670 : l’esprit bouillon dans un décor historique

Installé au pied du majestueux Dôme des Invalides, Quartier 1670 s’impose comme une adresse réconfortante et conviviale, pensée pour tous les publics, des familles aux touristes, en passant par les Parisiens pressés ou flâneurs du week-end. Avec plus de 200 couverts répartis entre une salle spacieuse et une terrasse accueillante aux beaux jours, le restaurant célèbre les grands classiques de la cuisine française dans une version généreuse et accessible, fidèle à l’esprit des bouillons du début du XXᵉ siècle. À la carte, des entrées à prix doux entre 5 et 7 € comme l’œuf mayonnaise bio, la salade de hareng à la moutarde à l’ancienne ou le velouté de potiron et ses croûtons dorés, suivies de plats réconfortants proposés entre 13 et 22 €, à l’image de la blanquette de veau aux champignons, du filet de canette française rôti ou d’options végétariennes telles que la tarte épinard-chèvre et l’omelette bio au pesto rouge. Côté desserts, chez Quartier 1670, entre 7 et 8 €, place aux plaisirs régressifs avec le baba, la mousse au chocolat noir, la poire pochée à l’hibiscus ou encore la part de flan, le tout servi dans un esprit semi-assisté, à mi-chemin entre libre-service et service à table, pour une pause gourmande simple et sans stress.

Du petit-déj au goûter, au cœur des Invalides

Autre atout de taille, Quartier 1670 vit au rythme de la journée et accompagne les visiteurs du musée du matin jusqu’à la fin d’après-midi avec une offre pensée pour toutes les envies : petit-déjeuner, déjeuner, goûter, boissons chaudes ou fraîches, sans oublier des menus enfants, des options végétariennes et des plats adaptés à certains régimes alimentaires, faisant de l’adresse le spot idéal pour une pause avant ou après une expo. Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, ce nouveau pôle gourmand se complète de deux autres concepts de restauration : Le Bivouac, attendu au printemps dans la Cour de Nîmes, qui proposera d’avril à octobre une cuisine française revisitée sous le prisme du voyage à travers une programmation de chefs itinérants inspirés des pays traversés lors des campagnes napoléoniennes, ainsi que La Roulante, un triporteur électrique dédié à la restauration sur le pouce, avec sandwichs, snacks salés et douceurs sucrées à déguster entre deux découvertes parisiennes. De quoi confirmer la réussite du pari de Quartier 1670, qui allie patrimoine, convivialité et cuisine populaire à prix accessibles dans un cadre exceptionnel, offrant aux touristes comme aux Parisiens un nouveau spot réconfortant face au Dôme des Invalides.

Quartier 1670

Musée de l’Armée, 129 Rue de Grenelle 75007 Paris

Ouvert tous les jours de 10h à 18h