Miroirs, boiseries et lumière tamisée : le Café Lapérouse ouvre à La Vallée Village

Une nouvelle adresse particulièrement élégante vient d’ouvrir à La Vallée Village ! Le Café Lapérouse vient d’y ouvrir ses portes, avec ses miroirs, ses boiseries et son atmosphère feutrée qui rappellent les belles adresses parisiennes. Un lieu à la fois élégant et chaleureux, où l’on peut s’installer pour déjeuner, prendre un café ou simplement prolonger sa journée de shopping. On a eu l’occasion de le découvrir lors de son inauguration, avec un invité plutôt inattendu derrière les platines : Frédéric Beigbeder !

Un décor élégant aux accents parisiens

À quelques kilomètres de Disneyland Paris, La Vallée Village est surtout connue pour ses boutiques de grandes maisons françaises et internationales. Mais entre deux séances de shopping, on peut désormais s’accorder une pause dans un cadre plutôt singulier. Dès l’entrée du Café Lapérouse, on retrouve les codes des établissements parisiens d’autrefois : miroirs, boiseries, éclairages tamisés et salons intimistes. Et c’est l’une des belles surprises de cette adresse : malgré ses beaux volumes, le lieu conserve une atmosphère chaleureuse et intimiste, presque celle d’un salon privé.

Le superbe Bar Coquillage mérite lui aussi qu’on s’y attarde, tout comme le plafond en miroir dans lequel se reflètent les lustres en cristal. La décoration réserve d’autres jolis détails, notamment une bibliothèque d’objets de curiosité où se côtoient livres anciens, vaisselle et maquettes de bateaux. À l’extérieur, une terrasse inspirée des grandes brasseries parisiennes permet de profiter des beaux jours. Lors de l’inauguration, l’ambiance était évidemment un peu plus festive qu’à l’ordinaire et c’est Frédéric Beigbeder qui s’est installé derrière les platines !

Une maison parisienne vieille de plus de 250 ans

Si le nom de Lapérouse vous dit quelque chose, ce n’est pas un hasard. L’histoire de cette institution parisienne remonte à 1766, lorsque l’établissement voit le jour sur les quais de Seine. Au fil des siècles, ses salons ont accueilli de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Victor Hugo, Émile Zola, Marcel Proust, Ernest Hemingway ou encore Winston Churchill. Une adresse où la littérature, la vie mondaine et la gastronomie se sont longtemps croisées.

Avec cette ouverture à La Vallée Village, la maison poursuit aujourd’hui son développement sous une forme différente. Imaginé en collaboration avec Value Retail, ce nouveau Café Lapérouse marque aussi une étape importante pour la maison : il doit servir de modèle à de futures ouvertures à l’international. On y retrouve certains éléments décoratifs de la maison historique, mais dans un espace plus ouvert, pensé pour accueillir aussi bien les visiteurs de passage que ceux qui souhaitent prendre le temps de s’attabler.

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Du croque-monsieur aux pâtes à la truffe

Et dans l’assiette ? Le Café Lapérouse revisite les classiques de la cuisine française, avec une carte adaptée aux différents moments de la journée. Lors de l’inauguration, nous avons pu goûter plusieurs spécialités proposées sous forme de buffet, parmi lesquelles un excellent croque-monsieur et de délicieux rigatoni à la truffe préparés sous nos yeux dans une meule de parmesan. Deux plats que l’on retrouve également à la carte, respectivement à 24 € et 37 €. Parmi les autres propositions figurent notamment le tartare de bœuf accompagné de pommes allumettes (24 €), le filet de bar à la sauce vierge (34 €) ou encore, côté sucré, une gaufre au caramel beurre salé et sa glace vanille (11 €).

Au quotidien, le Café Lapérouse ouvre dès 10 h, pour un petit-déjeuner, un déjeuner, une pause pâtisserie ou un verre en fin de journée. De quoi s’offrir une pause un peu différente au cours d’une visite à La Vallée Village, et même une bonne raison de venir y faire un tour sans avoir nécessairement prévu une grande séance de shopping (mais ça, nous en sommes assez incapables !)

Infos pratiques

Café Lapérouse – La Vallée Village

Adresse : 3 cours de la Garonne, 77700 Serris

Horaires : à partir de 10 h, selon les horaires d’ouverture de La Vallée Village

Tarifs : à la carte, croque-monsieur 24 €, rigatoni à la truffe 37 €

Site : Site officiel du Café Lapérouse

Questions fréquentes sur le Café Lapérouse à La Vallée Village

Que peut-on manger au Café Lapérouse ?

Le Café Lapérouse propose des classiques de la cuisine française, notamment le croque-monsieur Lapérouse, les rigatoni à la truffe, le tartare de bœuf et plusieurs desserts. L’établissement accueille également les visiteurs pour le petit-déjeuner et les pauses gourmandes.

Faut-il faire du shopping à La Vallée Village pour accéder au Café Lapérouse ?

Oui, le Café Lapérouse est accessible aux visiteurs de La Vallée Village, que ce soit pour prendre un café, déjeuner, profiter de la terrasse ou simplement découvrir cette nouvelle adresse.

Mélina Hoffmann

Image en Une : Le nouveau Café Lapérouse à La Vallée Village mêle banquettes en velours bleu, palmiers et lustres en cristal dans un décor élégant et chaleureux. © La Vallée Village