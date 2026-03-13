Derrière cette adresse discrète du 17e se cache l’un des chefs italiens les plus singuliers de Paris…

À quelques pas de l’Arc de Triomphe, une table bien connue des gourmets écrit une nouvelle page de son histoire. À la manœuvre : le chef italien Francesco Garzone, entouré du sous-chef Francesco Maria Brunori, de la cheffe pâtissière Alessia Trussardi et du directeur Jean-Christophe Burgy. Ensemble, ils font renaître cette table bistronomique élégante, à la fois décontractée et exigeante, qui mérite clairement le détour : Caïus.

Un chef au parcours inattendu

Avant de passer derrière les fourneaux, Francesco Garzone était… comptable. Une carrière loin des cuisines qui rend aujourd’hui son histoire d’autant plus singulière. Passionné de gastronomie, il rejoint l’Académie de Niko Romito, référence internationale reconnue pour sa rigueur et sa philosophie du goût, qui marque profondément sa vision culinaire. Passé ensuite par de belles maisons, il développe une “cuisine de réflexion” : une approche explorant chaque produit dans toutes ses dimensions, texture, maturité et intensité aromatique. Chez Caïus, les viandes et les poissons arrivent entiers et sont travaillés sur place afin de respecter pleinement le produit. Les sauces, souvent élaborées à partir d’éléments végétaux, sont longuement travaillées pour accompagner les saveurs sans jamais les masquer, et sont absolument divines !

Une cuisine bistronomique entre la France et l’Italie

La carte évolue régulièrement au fil des saisons, des produits du marché et des inspirations du chef puisées dans ses origines italiennes. Parmi les assiettes qui ont marqué nos esprits : les inattendus encornets veau framboise, les gourmandes bombette à la braise échine de cochon et truffes, les exquises cappelletti farcies au foie gras et langoustines, ou encore la gargantuesque milanaise de veau sauce aux câpres. Tout est à la fois raffiné et copieux, original et précis. Un vrai régal.

Les desserts sont réalisés par la cheffe Alessia Trussardi. Formée entre Rome et Parme, elle développe une pâtisserie contemporaine qui mise sur la légèreté et l’équilibre. Elle utilise notamment Süvy, une innovation française à base de fibres végétales naturelles permettant de créer des desserts sans sucre ajouté tout en conservant texture et gourmandise. Résultat : des créations aussi surprenantes que délicates comme sa mousse au chocolat déclinée en cinq textures, et ses délicieuses crêpes aux agrumes.

Une adresse élégante dans le 17e

Dans la salle, l’atmosphère est élégante et apaisante. On aime les ronds de serviettes en cuivre gravés pour les fidèles habitués, le bois clair, les matières nobles et la lumière douce qui composent un décor chaleureux. Et surtout le service sous la direction de Jean-Christophe Burgy, ancien concierge du Bristol passé par le Mandarin Oriental Marrakech, qui cultive un véritable art de recevoir. Le restaurant dispose également d’une table d’hôte pour 8 convives et d’un salon privé pouvant accueillir 16 personnes, idéal pour les repas d’affaires ou les grandes tablées. Avec cette nouvelle version, Caïus signe aujourd’hui une renaissance particulièrement séduisante sur la scène gastronomique parisienne. Une adresse discrète mais prometteuse, qui pourrait bien devenir l’une des belles surprises du 17e arrondissement !

6 rue d’Armaillé, 75017 Paris

Du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 19h30 à 23h30

Menu déjeuner à partir de 48 €

Dîner à la carte : entrées à partir de 20 €, plats à partir de 30 €, desserts à partir de 12 €

Tél : 01 42 27 19 20

Réservez chez Caïus