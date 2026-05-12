Cette discrète table parisienne casse les clichés sur la cuisine alsacienne

Sur l’avenue Parmentier, Elsass nous propose une version inattendue de l’Alsace : gastronomique et contemporaine, loin des clichés habituels. Avec une cave 100 % dédiée aux vins alsaciens, la cuisine raffinée du chef Michalis Papafilis, et seulement quelques tables, c’est une adresse qui séduit autant les amateurs de terroir que les passionnés de grande cuisine.

Une table gastronomique

Derrière Elsass, deux associés aux sensibilités complémentaires : Guillaume Keusch, enfant du pays élevé entre Ostheim et Ribeauvillé, façonné par les vignerons et le goût du terroir ; et Johan Duchaussoy, tombé amoureux de l’Alsace il y a quelques années, qui y apporte son regard sur les belles matières et l’art de vivre. Ensemble, ils ont imaginé un lieu hybride entre table gastronomique, cave à vins et espace dédié à l’artisanat alsacien. Le tout sans jamais tomber dans la caricature régionale. Ici, on parle surtout de goût, de précision et de savoir-faire !

Un chef qui sublime le terroir alsacien

En cuisine, Michalis Papafilis signe une partition aussi précise que surprenante. Formé chez Bruno Cirino à Nice, puis auprès de Marc Meneau, Yannick Alléno au Meurice, Éric Fréchon chez Epicure et Yannick Franques à La Tour d’Argent, le chef d’origine grecque défend une cuisine lisible, épurée, où chaque ingrédient a une raison d’être. Chez Elsass, il dispose d’une carte blanche pour faire dialoguer grande cuisine française et inspirations alsaciennes : quenelle de brochet émulsionnée au Crémant d’Alsace, cochon fermier et cromesquis de choucroute, ris de veau aux spaetzles façon carbonara et jus truffé… Même exigence côté desserts, avec une ganache chocolat-praliné au streusse ou encore une meringue aux marrons glacés et coulis de cassis.

Une cave 100% alsacienne

Chez Elsass, la carte des vins est une véritable signature. Guillaume Keusch a construit une cave exclusivement dédiée aux vins d’Alsace : Julien Klein, La Cave de Ribeauvillé, Mélanie Pfister, Gustave Lorentz, Bott-Geyl… une trentaine de références renouvelées chaque mois pour faire découvrir aussi bien les grands classiques que les cuvées plus confidentielles. La vraie bonne idée : la carte est classée par sensations plutôt que par cépages. Bulles pour commencer, blancs gourmands ou vifs, rouges légers ou profonds… ici, même les novices peuvent choisir sans intimidation. Et si une bouteille séduit particulièrement, il est possible de repartir avec, achetée directement sur place.

Une adresse discrète et intimiste

La salle d’Elsass ne compte que huit tables, suffisamment espacées pour faire oublier totalement les voisins. Un luxe devenu rare dans la capitale ! L’ambiance joue un équilibre subtil entre structure industrielle et chaleur de maison de campagne. On n’est pas loin du sentiment d’être reçu chez quelqu’un…

L’artisanat mis à l’honneur

L’expérience se prolonge aussi hors de l’assiette. Le lieu propose une sélection d’art de la table fabriqué en Alsace : couteaux de la Maison Stamm, dessous de verre en cuir signés Kuut, objets choisis avec la même exigence que les vins ou les produits en cuisine. De quoi ramener un peu de l’expérience chez soi. Elsass ne cherche pas à faire du bruit, et c’est précisément ce qui fait sa force. Entre sa cave unique à Paris, sa cuisine gastronomique subtilement traversée par l’Alsace et son atmosphère intimiste, l’adresse s’est imposée comme l’un des restaurants alsaciens les plus intéressants du moment. Un restaurant qui parle autant aux Alsaciens en mal du pays qu’aux Parisiens en quête d’une vraie expérience gastronomique.

Elsass – Le Restaurant

153 avenue Parmentier, 75010 Paris

Ouvert du mardi au samedi soir et du mercredi au samedi midi

Menu déjeuner à partir de 25 € (entrée/plat ou plat/dessert)

Réserver sur le site officiel