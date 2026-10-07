Frivole, le restaurant distingué et réconfortant du 8e arrondissement

La Maison Champs Élysées abrite des suites, un sauna et même une salle de sport, mais de notre côté, on a plutôt opté pour la table ! Au numéro 8 de la rue Jean Goujon, l’équipe de Frivole accueille gourmands et curieux dans le cadre raffiné de cet hôtel particulier. L’adresse propose une cuisine française savoureuse qui s’adapte au rythme des saisons. Nos papilles gardent encore un délicieux souvenir de ce moment, alors laissez-nous vous raconter cette belle découverte !

Une adresse distinguée jusque dans les moindres détails

Hiver comme été, l’élégance reste de mise dès que l’on pousse la porte de chez Frivole. À l’intérieur, le décor laisse apparaître des teintes de terracotta et d’ocre rehaussées par de jolis panneaux en bois. Les assises en velours vert olive et les miroirs anciens créent une atmosphère intimiste, que l’on retrouve jusqu’au fond de la salle dans un jardin privé. C’est dans ce lieu apaisant que l’équipe bouscule les grands classiques de la cuisine française avec une vraie touche de modernité. La maison met à l’honneur des légumes de saison aux côtés des meilleures pièces de viande et de poisson que l’on puisse trouver. Côté entrées, la burratina crémeuse est accompagnée de pickles de radis croquants et le ceviche de bar n’en a que faire des qu’en-dira-t-on et se marie parfaitement avec ses grains de grenade. Frivole pousse le souci du détail jusqu’aux escargots de Bourgogne, servis sur un pain toasté à l’ail encore bien chaud. Chaque bouchée devient une vraie petite bulle de bonheur de laquelle on se délecte du début à la fin.

Le restaurant qui sublime les grands classiques avec gourmandise

Pour débuter les festivités, la rédaction s’est laissée tenter par les entrées emblématiques de la maison. Gros coup de cœur pour le poulpe en aïoli de pommes de terre, qui nous séduit immédiatement par sa texture fondante. Un verre d’Hermitage de la Maison Les Alexandrins 2023 est le choix idéal pour accompagner le côté charnu du poulpe. Si vous attendiez un deuxième coup de grâce, rien de mieux que le gravlax de saumon et sa marinade « Frivole ». Pour celui-ci, on vous conseille le Chassagne-Montrachet du Domaine Roux Père & Fils 2022, qui s’impose tout en finesse sans jamais écraser la délicatesse du poisson. Côté plat, il ne faut pas se refuser quoi que ce soit ! Quoi de mieux que la côte de bœuf Angus de 1,2 kilo ? Cette pièce de viande vous convaincra sans nul doute par son caractère et sa trilogie de sauces maison. Un Château de Pibarnon 2019 épousera d’ailleurs à merveille cette belle pièce. Un vrai sans-faute culinaire du début à la fin, qui vous donnera tout simplement envie de revenir !

Frivole laisse place à une élégante parenthèse nocturne

Même après un si bon repas, Frivole vous réserve encore de jolies surprises ! Lors de certaines soirées, une chanteuse live fait son apparition et vous accompagne tout au long du repas. Pour les plus téméraires, inutile de partir tout de suite après le dessert. La soirée continue autour du grand comptoir circulaire en marbre où les mixologues préparent des créations sur mesure. Le cocktail Baiser Amer associe le gin et la Suze à la fraîcheur du pomelo blanc relevé au poivre de Timut. Le Provençal, lui, surprend grâce au mariage détonant du Ricard, du Mezcal et du sirop d’estragon maison. La maison Frivole fait les choses dans les règles de l’art ! C’est une belle adresse à noter dans votre carnet de sorties parisiennes. Si l’on peut vous donner un dernier petit conseil, pensez à réserver votre table à l’avance pour pouvoir en profiter !

Frivole

8 rue Jean Goujon, 75008 Paris

Ouvert du mardi au vendredi de 7h à 2h du matin