Le seul restaurant chinois étoilé de France se trouve à Paris : on l’a testé !

On adore la cuisine chinoise, mais ce repas nous a donné l’impression de la découvrir pour la première fois ! À deux pas des Champs-Élysées, Imperial Treasure est devenu en 2026 le seul restaurant chinois étoilé au Guide Michelin en France. Une distinction qui a piqué notre curiosité et nous a donné envie d’aller découvrir cette adresse gastronomique. Et autant vous le dire tout de suite : on a adoré ! Des dim sum au canard laqué pékinois, jusqu’aux étonnants mochis à la mangue, chaque étape de ce repas nous a réservé de délicieuses surprises.

Une étoile pour une cuisine chinoise d’exception

Direction le 44 rue de Bassano, dans le 8e arrondissement, au sein de l’hôtel cinq étoiles La Clef Champs-Élysées Paris. C’est ici qu’Imperial Treasure a installé son adresse parisienne, l’une des plus de vingt tables que compte ce groupe né à Singapour en 2004, également présent à Londres, Shanghai, Hong Kong ou encore Tokyo. Le cadre est élégant, avec ses œuvres d’art, ses tons sobres et sa lumière tamisée, et le service se révèle particulièrement attentionné, sans être guindé. Mais ce qui nous a surtout impressionnés, c’est évidemment ce qui arrive dans l’assiette ! En mars 2026, le restaurant a décroché sa première étoile au Guide Michelin, devenant ainsi le seul établissement de cuisine chinoise à bénéficier de cette distinction en France.

Aux commandes des cuisines, le chef Gao Xiaosheng, originaire de Yangzhou, possède près de quarante ans d’expérience, notamment au sein du groupe Shangri-La. Il maîtrise tout particulièrement la cuisine Huaiyang, originaire de la région de Yangzhou et Huai’an, historiquement associée à la gastronomie impériale chinoise. Sa particularité ? Une recherche de précision dans les découpes, les cuissons et les bouillons, ainsi qu’une grande attention portée aux textures et à l’équilibre des saveurs. Pour donner une idée de ce savoir-faire, l’une des spécialités de ce restaurant, le tofu Wensi, nécessite de découper à la main un simple bloc de tofu en plus d’un millier de filaments aussi fins que des cheveux ! Une exigence technique que l’on retrouve dans les assiettes, où chaque bouchée nous a surpris par sa finesse et sa richesse aromatique.

Un canard laqué absolument incontournable

Notre dégustation a commencé par un assortiment de dim sum, ces petites bouchées chinoises que l’on pourrait facilement manger par dizaines ! À commencer par les fameux Xiao Long Bao, des raviolis shanghaiens renfermant un bouillon chaud et parfumé. Et même ce bouillon, que l’on découvre à la première bouchée, était particulièrement savoureux.

Une belle entrée en matière avant de passer au grand incontournable de la maison : le canard laqué pékinois. Si vous venez déjeuner ou dîner chez Imperial Treasure, c’est vraiment le plat que l’on vous recommande de ne pas manquer. D’abord réservé aux empereurs et à l’élite, il est devenu au fil des siècles l’un des grands emblèmes de la gastronomie chinoise. Et ici, sa dégustation est presque un petit cérémonial ! Le canard arrive entier avant d’être découpé à la main devant les convives, avec une précision impressionnante. Il est ensuite servi en deux temps, qui offrent deux expériences très différentes. D’abord, de fines lamelles de peau incroyablement croustillante, que l’on trempe dans un peu de sucre. On vous avoue que l’association nous laissait plutôt sceptiques au départ… mais quelle surprise ! Le sucre apporte une touche délicate qui contraste avec le croustillant de la peau, et le résultat est délicieux.

Viennent ensuite de belles tranches de viande tendre, que l’on enveloppe dans de fines crêpes maison, avec des bâtonnets de concombre, de la ciboule et une sauce hoisin. On assemble, on roule, on déguste… et on recommence avec plaisir ! La carte propose également de nombreuses préparations autour des crevettes, des gambas et des fruits de mer, ainsi que d’autres spécialités chinoises moins connues, comme le riz frit de Yangzhou ou la Tête de Lion, une généreuse boulette de porc longuement mijotée.

Et ces mochis à la mangue !

On aurait presque pu s’arrêter là, mais c’était sans compter sur une dernière découverte qui nous a complètement séduits : les « mochis » chinois à la crème fouettée et aux dés de mangue ! Oubliez un instant les mochis glacés japonais auxquels vous êtes peut-être habitués. Ici, la fine enveloppe de riz gluant renferme une crème fouettée légère et onctueuse, accompagnée de morceaux de mangue. C’est doux, frais, incroyablement gourmand, avec ce contraste entre la texture légèrement élastique de la pâte et le fondant de la garniture. On a tellement aimé qu’on ne veut désormais plus manger nos mochis autrement ! Un dessert qui termine parfaitement ce repas, avec cette même attention portée aux textures que dans les plats précédents.

Bonne nouvelle : s’offrir une expérience dans le seul restaurant chinois étoilé de France n’est pas forcément hors de prix ! Imperial Treasure propose notamment un menu déjeuner en six temps à 86 €, un tarif plutôt accessible pour une table de ce standing. L’occasion de découvrir plusieurs spécialités de la maison, dont un assortiment de dim sum, une crevette Carabinero, du riz de Yangzhou et un dessert autour de la mangue.

Pour notre part, on est ressortis enchantés, avec l’impression d’avoir découvert une autre dimension de la gastronomie chinoise. Une cuisine d’une grande finesse, généreuse en saveurs, portée par un vrai savoir-faire et un service particulièrement agréable. Pas de doute : on reviendra ! Et si vous souhaitez explorer d’autres adresses, on vous a aussi préparé notre sélection des meilleurs restaurants chinois de Paris, pour tous les goûts et tous les budgets !

Infos pratiques

Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine

Adresse : 44 rue de Bassano, 75008 Paris, au sein de l’hôtel La Clef Champs-Élysées Paris

Horaires : du mardi au vendredi de 12 h à 14 h 15 et de 18 h 30 à 22 h 15 ; samedi et dimanche de 12 h à 15 h et de 18 h 30 à 22 h 15

Tarifs : menu déjeuner en six temps à 86 €, carte et autres menus disponibles

Réservation : 01 58 56 29 13

Site officiel : www.imperialtreasure.com/france

Questions fréquentes sur Imperial Treasure

Quel est le seul restaurant chinois étoilé de France ?

Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine, situé au 44 rue de Bassano dans le 8e arrondissement de Paris, est le seul restaurant de cuisine chinoise étoilé en France. Il a obtenu sa première étoile au Guide Michelin en mars 2026.

Quelles sont les spécialités d’Imperial Treasure à Paris ?

Le restaurant est particulièrement réputé pour son canard laqué pékinois, découpé à table et servi avec sa peau croustillante, puis sa viande accompagnée de crêpes maison. Les dim sum, les spécialités de la cuisine Huaiyang et les mochis chinois à la mangue font également partie des plats à découvrir.

Combien coûte un repas chez Imperial Treasure ?

Imperial Treasure propose un menu déjeuner en six temps à 86 €, ainsi que plusieurs menus gastronomiques et des plats à la carte. Les prix varient selon les spécialités choisies.

Image en Une : Le canard laqué pékinois d’Imperial Treasure, restaurant chinois étoilé situé dans le 8e arrondissement de Paris.

Mélina Hoffmann