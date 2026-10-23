Les soirées Kimpton Club Live Music sont de retour pour des dîners festifs plein de découvertes

Vous aimez les restaurants festifs mais avec une vraie proposition musicale ? Vous devriez adorer les soirées Kimpton Club Live Music, qui s’emparent du restaurant Montecito (Kimpton Saint-Honoré) chaque jeudi, vendredi et samedi dès 19h30. Ces soirs-là, des house band, artistes de soul, pop et R&B se produisent en live. Des concerts qui viennent rythmer le dîner tout en nous faisant découvrir des artistes talentueux !

Un dîner plein de découvertes

Aux couleurs marquées et à l’ambiance californienne, le restaurant du Kimpton St Honoré Paris est une brasserie contemporaine dans laquelle on se sent immédiatement à l’aise. Les produits frais et locaux sont cuisinés selon des influences mexicaines, japonaises ou levantines, le tout relevé par une touche américaine et un vrai savoir-faire français. On y goûte une cuisine gourmande, colorée, à partager ou non -houmous rose et son pain pita, Ceviche de thon, mac & cheese, tacos au guacamole…- dans une atmosphère très détendue pour un hôtel 5 étoiles. À la carte des boissons, les cocktails artisanaux et les créations signatures sont parfaits pour accompagner les premières notes de musique.

Côté programmation, les Kimpton Club nous surprennent avec des artistes éclectiques, issus de la soul, pop, R&B, folk et indie pop. Le house band The Minitel accompagne notamment des chanteurs divers et variés, pour des soirées qui ne se ressemblent jamais vraiment.

Pour finir le mois d’octobre en musique, voici les prochains rendez-vous à noter dans son agenda (même si le mois de novembre s’annonce également bouillant !) :

Vendredi 23 octobre : Rena Masikini, entre soul et R&B.

Samedi 24 octobre : Woody et son univers indie pop.

Jeudi 29 et vendredi 30 octobre : Tanya Davolio, pour des sonorités folk & soul.

Samedi 31 octobre : une Special Halloween Night avec The Minitel, pour célébrer Halloween en musique.

Kimpton St Honoré Paris au Montecito

27-29 boulevard des Capucines, Paris 2e.

Kimpton Club – Live Music chaque jeudi, vendredi et samedi dès 19h30.