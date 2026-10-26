La Table de Norbert à Versailles : le chef casse les codes à deux pas du Roi Soleil

Nous sommes à quelques pas du quartier Saint-Louis, et aux portes du château de Versailles. C’est ici, au cœur d’une tradition historique, que Norbert Tarayre a mis le couvert ! La Table de Norbert est prête à casser les codes sur les terres du Roi Soleil : alors si vous êtes prêts à vous régaler, tout en bousculant vos habitudes, votre curiosité frappe à la bonne porte. Depuis le 20 octobre 2026, le chef révélé au grand public par Top Chef vous attend dans son nouveau restaurant installé au 10 rue de Satory.

Versailles : un choix, des artisans, des projets

Avant de vous installer à La Table de Norbert, parlons atmosphère. La rue de Satory participe pleinement à la convivialité recherchée par le chef. Il s’agit d’une rue piétonne, pavée et bordée de restaurants, qui mène presque directement au château de Versailles, mais loin des humeurs touristiques ! Le meilleur des deux mondes, donc. En plus, comptez uniquement 44 couverts par service : tout pour une expérience unique et intime. Pierre apparente, bleu roi, cuir, velours et touches dorées composent le décor du restaurant. Grand bonus : la cuisine ouverte qui permet une immersion appréciée ; « l’humain » étant au cœur de la philosophie de Norbert. L’adresse a également été pensée avec une attention particulière portée à l’accessibilité. Lors de notre visite, le chef nous a partagé que son établissement était accessible aux personnes à mobilité réduite. Un véritable tour de force dans une rue où tous les édifices sont classés Monument Historiques. L’accent a donc été mis sur l’inclusion, malgré les fortes contraintes patrimoniales. Cette inclusivité s’inscrit dans la philosophie revendiquée par le chef : derrière l’assiette, le restaurant doit avant tout fonctionner comme une maison où l’on prend soin aussi bien des clients que de ceux qui les accueillent.

Mais alors, pourquoi Norbert Tarayre a choisi Versailles ? Le chef évoque une ville qui, culturellement et socialement, « tire vers le haut », mais aussi un environnement dans lequel commerçants, artisans et municipalité travaillent ensemble ! Un exemple lui tient particulièrement à cœur : le Grand Loto des commerçants organisé le 21 novembre 2026 au gymnase Montbauron. L’événement mettra en jeu 20 000 euros de bons d’achat à dépenser chez les commerçants participants. Norbert Tarayre y tiendra même bénévolement le comptoir sucré-salé aux côtés des chefs versaillais Xavier Pincemin et Brice Berthe.

Cette volonté de travailler avec le territoire se retrouve jusque dans le restaurant. Dans la mesure du possible, le chef a fait appel à des artisans et savoir-faire locaux pour façonner sa nouvelle maison. Une démarche cohérente avec trois mots qui reviennent lorsqu’il évoque son métier : convivialité, rigueur et exigence. La Table de Norbert n’est pas seulement pensée comme une vitrine pour celui que la télévision a rendu célèbre. Norbert Tarayre veut aussi y défendre une conception du métier de restaurateur et de chef d’entreprise. En salle, il parle du « plaisir invisible ». Pour le client, tout doit sembler naturel : une assiette arrive, un verre disparaît, le rythme du repas s’enchaîne et chacun paraît à sa place. Pourtant, derrière cette fluidité se cache une mécanique précise. Il résume : « il faut faire croire aux gens que c’est simple ». Aussi, quand on lui évoque la difficulté du métier, le chef préfère un autre terme : « intense ». À ses yeux, un service n’est pas nécessairement « dur » lorsque chacun comprend son rôle et sait ce qu’il doit fournir. L’intensité devient alors collective et maîtrisée. Le personnel se sent bien, et cette sérénité finit par parvenir jusqu’au client. Une belle recette magique, qui se ressent alors jusque dans l’assiette.

Le choix de Versailles prend alors une autre dimension. Dans une ville mondialement associée au patrimoine et aux traditions, Norbert ne cherche pas à reproduire un restaurant d’apparat. Il revendique au contraire une maison contemporaine, personnelle et construite avec ceux qui la font vivre.

Ni entrée, ni plat : choisir d’abord le produit

À La Table de Norbert, inutile de chercher la traditionnelle succession « entrées, plats, desserts ». Le chef a décidé d’inverser le protocole : on commence par choisir un produit. La proposition s’articule autour de cinq produits salés, chacun pouvant être découvert selon deux interprétations : « Brut » ou « Sublime ». Dans la première, l’aliment est travaillé pour conserver une expression directe et lisible. Dans la seconde, la brigade pousse plus loin la transformation, la technique et la construction gastronomique.

D’ailleurs, ces deux mots racontent aussi quelque chose du chef lui-même, qui présente le « Brut » comme la facette spontanée et généreuse que le public connaît depuis ses années de télévision. Quant au « Sublime », il dévoilerait une cuisine plus gastronomique, plus technique, qu’il dit avoir longtemps moins montrée.

Voir cette publication sur Instagram 16K likes, 492 comments – tarayrenorbert le October 15, 2026: "✨ Une belle aventure qui commence ✨ 🙌 La devanture est posée, la cuisine est prête, encore quelques détails de décorations pour le restaurant… Mais nous sommes prêts avec la team de @latabledenorbert à vous accueillir dès le mardi 20…

Il n’y a donc pas de catégorie imposant de commencer par tel mets avant de passer au suivant : les produits deviennent les points de repère. L’objectif est également de mettre fin à la lassitude que l’on peut éprouver à cause de la « tradition ». Ici, on peut se régaler avec plus de liberté ! Pas de panique néanmoins : pour ceux qui préfèrent se laisser guider, la maison propose un menu dégustation « Du Brut au Sublime » en cinq temps. Notez surtout que La Table de Norbert est la maison principale du chef !

Du Brut au Sublime : l’expérience à table

Il est vrai que l’on peut s’interroger lorsqu’on arrive dans un restaurant sans « menu fixe ». Puis, la curiosité prend place, et les découvertes n’en sont que plus agréables. Tout a commencé par une mise en bouche autour du radis beurre, accompagné d’un crumble au parmesan. Ici, Norbert donne déjà le ton : on part d’une association reconnaissable, avec une présentation plus « sublime », car travaillée. Nous sommes tombés sous le charme de ce choix qui nous rappelle les fameux « radis-beurre » de notre enfance, avec cette touche d’élégance. Sans parler du pain complet tiède, où le beurre fondu fut notre premier péché mignon.

L’artichaut nous a permis de profiter d’un trait de douceur, et de découvrir comment ce légume-fleur peut être travaillé. À tous ceux qui boudent l’artichaut : foncez à La Table de Norbert ! Nous avons pu profiter de trois propositions : un carpaccio d’artichaut au jus de poire avec des girolles, des pouces d’artichaut baignées dans le citron yuzu et un bouillon d’artichaud préparé à la manière d’un thé japonais. La tradition, c’est aussi s’inspirer des cultures du monde pour magnifier celle du Roi Soleil !

Ensuite, est venu le temps du homard, où les interprétations se sont encore multipliées. Ce produit de la mer a été gratiné au parmesan : afin que les saveurs soient encore plus intenses. Nous avons également pu en profiter en version tempura avec la pince, accompagné d’une mayonnaise au poireau dont on rêve encore. Grand coup de cœur pour la raviole associée à son bouillon de poisson. Bien sûr, nous avons également dégusté l’incontournable queue de homard, cuisinée comme au barbecue coréen.

Le canard a poursuivi le jeu du « Brut » et du « Sublime ». Dans sa lecture la plus sublime, il s’est retrouvé au cœur d’un chou farci et son jus de viande. Une autre recette a mis en scène le magret avec le topinambour, la bergamote et un ingrédient dont le nom ne vous laissera pas indifférent : la liqueur de grenouille. On rassure quand même les plus téméraires : aucune grenouille n’a été malmenée pour que cette potion magique existe ! Il s’agit d’une liqueur artisanale produite en Haute-Loire, dont le nom joue volontairement sur l’imaginaire associé à son terroir.

Côté dessert, nous avons opté pour du chocolat noir de l’opéra, bien que les propositions aient été multiples et toutes aussi alléchantes : en passant de la brioche perdue à la poire Belle-Hélène revisitée et jusqu’à la glace faite maison.

En clair, La Table de Norbert sait jouer avec Versailles, en respectant ce qui existe, mais en refusant de considérer que la tradition interdit de transformer !

La Table de Norbert, 10 Rue de Satory, 78000 Versailles

Horaires de La Table de Norbert : du mardi au samedi : 12h-21h30

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