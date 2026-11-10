On a goûté le meilleur cordon bleu de Paris et une soupe à l’oignon à tomber dans ce nouveau resto du 17e !

Avec les températures qui baissent et les journées qui raccourcissent, on ne rêve que d’une chose : se blottir dans un endroit chaleureux autour de bons petits plats ! Et ça tombe bien, car on vient de découvrir une nouvelle adresse qui remplit parfaitement ces critères ! Ouvert depuis septembre 2026 dans le 17e arrondissement de Paris, Le Café Bleu nous a régalés avec sa cuisine française faite maison et ses plats aussi copieux que savoureux, dans un décor où l’on se sent immédiatement bien. Et on vous prévient : mieux vaut venir avec un solide appétit !

Le charme d’une brasserie parisienne où l’on se sent comme chez soi

À deux pas du parc Monceau, au 34 avenue de Villiers, Le Café Bleu nous accueille dans un décor particulièrement douillet, avec ses banquettes en velours bleu, ses boiseries en chêne, son parquet, ses luminaires et ses objets chinés. On aime les matières, les couleurs et cette impression de se retrouver dans une maison de famille. Typiquement le genre d’adresse où l’on a envie de venir se réfugier quand il fait froid dehors ! Et puisque nous sommes dans le 17e arrondissement, pourquoi ne pas en profiter pour prolonger la balade du côté des Batignolles, un quartier dont on aime retrouver le charme d’autrefois ?

Derrière cette nouvelle brasserie, on retrouve Romain Balard, issu d’une famille de restaurateurs auvergnats depuis cinq générations, et son ami de longue date, le chef Paul-Alexandre Laumont. Ce dernier possède un joli parcours, passé notamment par Ladurée, le Plaza Athénée ou encore l’univers de Paul Bocuse, avant de diriger les cuisines de plusieurs restaurants parisiens. Au Café Bleu, il revient aux grands classiques de la cuisine française, avec une carte relativement courte, entièrement faite maison et renouvelée au fil des saisons, qui correspond parfaitement à l’esprit du lieu.

Une incroyable soupe à l’oignon en montgolfière

Côté cuisine, notre dîner a commencé par un véritable coup de cœur : la soupe à l’oignon en montgolfière, gratinée au comté et préparée avec un fond de veau. Déjà, quand elle arrive à table avec son impressionnant feuilletage doré et gonflé, on en prend plein les yeux !

Et ce n’est qu’un début, car la dégustation est tout aussi réjouissante : sous cette belle croûte se cache une soupe riche en saveurs, avec ses oignons fondants et son délicieux bouillon. Un plat ultra réconfortant, comme on les aime à cette période de l’année, et pour lequel on a déjà prévu de revenir ! On a également beaucoup apprécié l’aubergine gratinée, tomate et tomme fraîche de Savoie, qui fait honneur aux légumes.

Autre incontournable de la maison : le cordon bleu au Brézain, ce fromage savoyard au goût légèrement fumé. Et pas n’importe lequel ! Cette recette du chef Paul-Alexandre Laumont a été élue meilleur cordon bleu de Paris par l’émission Très Très Bon, lorsqu’il officiait dans un autre restaurant parisien. Depuis, le chef a conservé sa recette et la propose désormais au Café Bleu, pour notre plus grand plaisir ! Une distinction que l’on comprend sans aucun mal à la dégustation : la panure est croustillante, le poulet ultra moelleux et le fromage délicieusement fondant. Un régal !

La carte propose également d’autres classiques comme le bœuf Wellington, mais aussi des créations de saison, à l’image du chou farci au boudin noir ou du potimarron rôti aux champignons des bois et à la crème de truffe. De quoi donner envie de revenir aussi pour goûter le reste !

Une cuisine maison à savourer à toute heure

Et si vous aimez terminer votre repas sur une note chocolatée, difficile de résister à la mousse au chocolat au praliné et aux amandes ! Ici, pas de petite portion préparée à l’avance : la mousse est apportée dans un grand plat et servie directement à la cuillère dans votre assiette.

On adore cette façon de servir, qui rappelle les grandes tablées familiales ! Et avec sa texture bien dense et son goût de chocolat prononcé, elle nous a également beaucoup plu. Un conseil toutefois : si vous comptez prendre entrée, plat et dessert, assurez-vous d’avoir vraiment faim ! En effet, les portions sont très copieuses. De notre côté, nous avons partagé l’entrée et le dessert, et nous sommes repartis largement rassasiés.

Autre atout du Café Bleu : sa cuisine ouverte en continu, qui permet de s’y installer aussi bien pour un déjeuner tardif que pour un dîner, ou simplement de profiter de l’adresse à l’heure de l’apéritif. Sa proximité avec plusieurs salles de spectacle, notamment le Théâtre Hébertot, le Théâtre Tristan Bernard et L’Européen, est également appréciable pour ceux qui souhaitent manger avant ou après une représentation. C’est d’ailleurs comme cela que nous avons découvert le restaurant ! Mais quelle que soit l’occasion, on reviendra volontiers se réinstaller dans ce joli cocon et retrouver cette cuisine maison qui nous a tant plu !

Infos pratiques

Le Café Bleu

Adresse : 34 avenue de Villiers, 75017 Paris

Horaires : tous les jours de 8 h à minuit, cuisine en continu

Tarifs : cordon bleu à 24 €, bœuf Wellington à 42 €, autres plats à la carte

Téléphone : 01 46 22 55 99

Accès : métro Villiers (lignes 2 et 3)

Questions fréquentes sur Le Café Bleu

Où se trouve Le Café Bleu à Paris ?

Le Café Bleu est situé au 34 avenue de Villiers, dans le 17e arrondissement de Paris, à proximité du parc Monceau et du théâtre Hébertot. Cette nouvelle brasserie parisienne a ouvert ses portes en septembre 2026.

Qui est le chef du Café Bleu ?

Le chef Paul-Alexandre Laumont dirige les cuisines du Café Bleu. Après plusieurs expériences dans de grandes maisons et des restaurants parisiens, il y propose une cuisine française traditionnelle, entièrement faite maison, qui évolue au fil des saisons.

Peut-on manger au Café Bleu en dehors des horaires habituels des repas ?

Oui ! Le Café Bleu est ouvert tous les jours, du matin jusqu’à minuit, avec une cuisine en continu. On peut donc y prendre un petit-déjeuner, déjeuner, dîner ou simplement s’attabler à l’heure de l’apéritif.

Image en Une : Le décor chaleureux du Café Bleu et son impressionnante soupe à l’oignon en montgolfière. © Mélina Hoffmann / Paris ZigZag

Mélina Hoffmann