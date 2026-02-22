Dans le 9e, ce restaurant gastronomique malaisien vous transporte à 11 000 km de Paris

Un rideau. Dix-huit chaises. Et une cuisine qui vous transporte à 11 000 kilomètres de Paris. Depuis peu, la rue Rodier dans le 9ème arrondissement abrite l’un des restaurants les plus singuliers de la capitale : Mantra, l’épopée malaisienne d’un chef au parcours hors du commun.

Un chef, deux cultures, une histoire

Manogeran Shasitaran a grandi en Malaisie, bercé par les parfums d’épices et les recettes transmises par sa mère. Formé à l’École Cordon Bleu de Kuala Lumpur, il traverse l’Angleterre avant d’atterrir en France en 2007 — et c’est là que tout bascule. Révélé par le chef David Le Corre au restaurant Le Paris-Nice à Joigny, il gravit ensuite les sommets de la gastronomie française : L’Espérance avec Marc Meneau, La Côte-Saint-Jacques auprès de Jean-Michel Lorain, puis le Saint-James à Paris aux côtés du Meilleur Ouvrier de France Jean-Luc Rocha. En 2023, il prend les rênes du restaurant l’Itinérance à Mers-les-Bains, en Baie de Somme, aux côtés de Jonathan Caron — propriétaire et directeur de salle — qui lui offre un premier terrain d’expression. Deux ans plus tard, les deux complices font le grand saut vers Paris et ouvrent Mantra : une adresse taillée sur mesure pour le chef, pour raconter son histoire.

Un menu comme une traversée

Chez Mantra, le repas n’est pas une simple succession de plats — c’est une immersion totale dans la culture malaisienne, vue à travers le prisme de la haute gastronomie française. Tout commence avec les mises en bouche : une meringue magique à la poudre tandoori, algues et pressé de porc laqué au miel. Plusieurs cultures en une bouchée. Le ton est donné. La Saint-Jacques est présentée en trois façons — un clin d’œil aux trois grandes communautés malaisiennes (chinoise, musulmane et indienne) : crue avec une vinaigrette à la fleur de rose, pochée avec un croustillant de poitrine de porc et un caramel de betterave, et enfin rôtie avec une soupe de poisson au tamarin, aïoli au piment et billes de tapioca soufflées.

Le homard, lui, est sublimé par un sambal maison — condiment au piment emblématique du Sud-Est asiatique — et laqué au goraka fumé aux nuances de vanille. Un mariage improbable, terriblement réussi. Pour le dessert, le chef réinterprète le pisang goreng (beignet à la banane des rues malaisiennes) en une datte medjool en beignet, crémeux d’oignons blancs et pâte de crevette fermentée. Et pour clore le voyage : un sorbet kalamansi, algue mandarine et meringue au citron noir, avant une délicate mousse au chocolat servie chaude, crumble de cacao au sésame noir et gingembre confit.

Un décor entre théâtre et temple

L’espace, imaginé par la designer Gabrielle Meshaka, est à la hauteur de l’ambition culinaire. Murs et plafond entièrement peints en noir, tables rondes en marbre noir, serviettes brodées de l’emblème du restaurant — un oiseau de paradis. Les tables sont orientées face à la cuisine ouverte, comme dans une salle de spectacle. Deux places au comptoir en marbre vert permettent d’être littéralement aux premières loges, face au chef. La vaisselle a été sélectionnée avec un soin méticuleux : certaines pièces sont des créations sur-mesure de l’atelier normand Evin Yeap Studio, installé à Lion-sur-Mer, comme cette assiette vert émeraude dédiée au homard. Dix-huit couverts, pas un de plus. Un rideau sépare ce monde de la rue. On franchit le seuil, et Paris disparaît.

17 rue Rodier, 75009 Paris

Tél. : 06 18 15 99 36

Horaires

Du lundi au vendredi : 19h – 22h

Du jeudi au vendredi : 12h15 – 14h15

Menus

Menu Pantai : 39 €

Menu Bornéo : 89 €

Menu Nyonya : 145 €

Crédit photo de une : Mantra © Aurore Nguyen

A. C.