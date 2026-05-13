Ninetta : la nouvelle adresse italienne qui régale à deux pas de la Tour Eiffel

en partenariat avec Ninetta

Avec sa façade verte éclatante, l’adresse italianissime Ninetta attire l’œil dès le premier regard, à deux pas de la Tour Eiffel. Niché dans le 7ème arrondissement de Paris, ce restaurant à l’esprit méditerranéen coche toutes les cases du spot food où l’on vient autant pour l’assiette que pour l’ambiance. Prêt pour la dolce vita ?

Un décor qui sent bon l’Italie

Dès l’entrée, le ton est donné : bar en feuilles de pierre rétroéclairé, banquettes veloutées aux teintes chaleureuses, luminaires rétro et vaisselle artisanale venue tout droit des Pouilles… Le lieu, imaginé par le designer italien Kevin Negro, séduit par son atmosphère rétro-chic ultra conviviale. Bonus non négligeable : un accueil et un service tout sourire, du déjeuner au dîner en continu.

Dans l’assiette : pasta & pizza

Chez Ninetta, la star, c’est la pâte… sous toutes ses formes. Chaque matin, les pâtes fraîches sont pétries et façonnées sur place, avant d’être déclinées dans une ribambelle de recettes. Gros coup de cœur pour les mafaldine, ces larges rubans aux bords ondulés, sublimées par une crème de truffe noire, de la stracciatella et une truffe d’été râpée à table (25 €). Autre option qui sent bon l’Italie : les pappardelle à la tomate jaune et stracciatella, comme à Florence (18 €). Côté pizzas, même exigence : farine italienne premium, fermentation lente (jusqu’à 48h) et cuisson parfaitement maîtrisée. On retrouve les classiques — Margherita (14 €), Reginella (18 €), Tartufata (25 €) — mais aussi une pépite : la Green Queen, avec pesto de basilic, mozzarella fior di latte, stracciatella, tomates confites et amandes grillées (19 €). Pour les petites faims, antipasti et salades (15 à 22 €) complètent la carte. Et pour finir en beauté ? Un tiramisu ultra onctueux (10 €) ou des angioletti fritti, ces beignets de pâte à pizza servis avec une crème à la pistache (10 €). Chez Ninetta, on se régale et on voyage dans le Bel Paese !

Une ambiance chaleureuse et solaire

Chez Ninetta, il y a ce petit truc en plus qui fait toute la différence. Oui, on y mange très bien, entre pâtes fraîches maison et pizzas encore fumantes, mais c’est surtout l’ambiance qui marque. Une atmosphère chaleureuse et solaire, qui donne l’impression de s’échapper en Italie le temps d’un repas, portée par un décor soigné et un accueil aux petits oignons. Ajoutez à cela un happy hour de 15h à 18h30 avec pizzas à 9 € et boissons à moitié prix (Spritz compris), et vous obtenez une adresse où l’on revient autant pour l’assiette que pour le moment. Que ce soit pour un déjeuner entre collègues, un dîner en tête-à-tête ou une grande tablée entre amis, Ninetta coche toutes les cases du QG gourmand. Le tout dans une ambiance feel good, à deux pas de la Tour Eiffel, dans le 7ème et avec des prix qui restent très raisonnables pour le quartier.

Ninetta, 17 rue Malar 75007 Paris

Ouvert tous les jours de 12h à 23h