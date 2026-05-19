Ce spot food, musique et art rouvre sur les quais de Seine

PLAT/FORM revient au 14 port de la Gare, dans le 13e arrondissement, avec son grand spot d’été posé au bord de la Seine. Pour sa saison 2026, le lieu réunit bistrot de plage, « Comptoir canaille », programmation musicale, art contemporain et cuisine signée par le chef Romain Bréchignac. Une adresse parfaite pour une sortie festive et gourmande en plein air, dans un cadre qui donne l’impression d’être en vacances !

PLAT/FORM, le rendez-vous des quais

C’est sur les quais du 13e arrondissement, entre la Bibliothèque nationale de France, le pont de Tolbiac et les grands espaces ouverts du port de la Gare, que s’est installé PLAT/FORM. Et si le lieu attire déjà du monde, c’est parce qu’il réunit plusieurs plaisirs très parisiens : prendre un verre ou manger en extérieur, flâner sur les quais de Seine en regardant passer les bateaux, ou encore profiter d’une programmation musicale et artistique variée. Après deux saisons déjà très réussies, le lieu a donc rouvert le 1er mai 2026 pour une nouvelle édition estivale qui s’étirera jusqu’au 30 septembre.

Le concept tient en trois mots : food, music, art. Une formule un peu magique, il faut le reconnaître, qui transforme ce bistrot de plage en un véritable lieu de vie qui s’adapte à nos envies et aux différents moments de la journée. On y vient pour boire un verre, déjeuner, dîner, se retrouver entre amis jusqu’à pas d’heure, et surtout profiter d’une atmosphère très feel good, propice à l’évasion et à la déconnexion. Autrement dit : tout ce dont on a besoin après une longue journée de travail !

Une cuisine de bord de Seine

Pour cette saison 2026, PLAT/FORM confie sa carte au chef Romain Bréchignac, passé par le Royal Monceau, Le Meurice et les Hôtels Amour. Son idée : proposer une cuisine de bistrot simple, accessible et pensée pour être partagée. Une « cuisine de bord de Seine » pour un bistrot « de plage urbaine » auquel il ne manque finalement que le bruit des vagues en fond !

Côté « Comptoir canaille », la carte annonce elle aussi l’ambiance : huîtres, crevettes, gambas crispy, œuf mimosa signature à la crème bouillabaisse et poutargue, patatas bravas, tartinables maison, planches de charcuteries ou de fromages AOP, mais aussi pizzas à partager. On retrouve une Marinara végane, une moitié-moitié « Marseille », une Regina, une 4 fromages ou encore une version à la truffe. Pour finir, le sundae laitier maison, avec glace turbinée minute et toppings au choix, vient répondre aux envies de plaisir régressif que l’on aime généralement aussi retrouver dans ce genre d’adresse.

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De midi à 2h, un vrai spot d’été

PLAT/FORM a construit son identité autour d’une programmation hybride mêlant musique, cuisine et création contemporaine, avec des événements qui accompagnent la saison. Ce qu’on peut déjà vous dire c’est que vous risquez d’avoir envie d’y passer tous vos week-ends ! En effet, deux samedis par mois, de 19h à 2h du matin, les Bringues Gastronomiques célèbrent les cultures festives et culinaires du monde entier avec un décor immersif, un menu thématique et des DJ sets. Les contrebandiers Biarritz installeront par exemple une ambiance feria tandis que la cheffe Zelal Onu vous fera voyager en Turquie…

Rassurez-vous, vous pourrez faire la grasse mat’ le dimanche avant de revenir profiter non pas du brunch mais du BBQ qui s’installe de 12h à 16h, avec ses côtes de bœuf maturées, ses poissons entiers et son ambiance familiale ! Un BBQ en collaboration avec Maison Montalet, MELT, Maison Lesage, le restaurant l’Attache et le bistrot Que Du Bon : autant dire que vous allez vous régaler.

Côté artistique, les éditions précédentes ont déjà accueilli des chefs comme Alexandre Marchon et Chloé Charles, ainsi que des œuvres imposantes de HOTTEA et Sebastian Klug. En 2026, la création reste au cœur du projet, avec toujours cette envie de faire du quai un lieu de passage, de rencontre et de fête. PLAT/FORM invite ainsi le peintre Kean à habiller le lieu d’une œuvre monumentale, tandis que quatre jeunes artistes se succèderont en résidence de mai à septembre pour produire des fresques autour du thème de l’eau : Zeko, C’est Étrange, Anaïs Raslain et Valentine Metayer. Ils seront accompagnés de performances live par le collectif d’art urbain Quai 36.

L’autre point fort du lieu, c’est son accessibilité très simple : PLAT/FORM se trouve au 14 port de la Gare, dans le 13e arrondissement, accessible par les lignes 6 et 14. Le lieu est ouvert tous les jours de midi à 2h, avec ascenseur PMR côté quai haut et toilettes PMR. Pour une sortie décontractée et conviviale avec le retour des beaux jours, PLAT/FORM fait donc partie des adresses incontournables des quais de Seine.

Infos pratiques

PLAT/FORM

14 port de la Gare, 75013 Paris

Ouverture de la saison 2026 : du 1er mai au 27 septembre 2026

Ouvert tous les jours de 12h à 2h

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Image en Une : Sur les quais du 13e arrondissement, PLAT/FORM réunit cuisine, musique et art dans un grand spot à ciel ouvert.

Mélina Hoffmann