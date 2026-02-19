Ce grand restaurant caché en sous-sol se trouve dans un théâtre proche des Champs-Élysées

Si vous êtes amateur de spectacles, vous connaissez sûrement le fameux théâtre du Rond-Point qui trône entre le Grand Palais et les Champs-Élysées. Mais en dehors de ses représentations, cette rotonde construite en 1857 abrite aussi un restaurant dans son sous-sol… Le Gros Rond !

Un théâtre dans une rotonde

C’est à quelques pas du Grand Palais, près du rond-point des Champs-Élysées, qu’une rotonde est tout d’abord bâtie en 1838 par l’architecte Jacques Hittorff, à la demande de Louis-Philippe. Alors qu’elle est détruite après l’Exposition universelle de 1855, un Panorama y est bâti à la place deux ans plus tard, cette fois selon les plans du célèbre architecte Gabriel Davioud. Cette attraction très populaire consiste alors à visiter des peintures murales qui font un tour à 360 degrés et représentent des destinations exotiques.

Celle que l’on nomme alors la « Rotonde du Panorama » ferme ses portes en 1894 pour accueillir une patinoire, nouveau divertissement en vogue à la Belle Époque, avant d’accueillir définitivement un théâtre dès 1981. C’est la compagnie Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault qui prend la direction de l’établissement et décide d’y montrer des pièces contemporaines de Marguerite Duras, Nathalie Sarraute ou Samuel Beckett. Après des travaux d’agrandissement, le théâtre du Rond-Point est a été repris par Jean-Michel Ribes, qui continue à mettre en lumière la scène actuelle.

Le restaurant caché au sous-sol

Amateurs de spectacle ou simple gastronome, sachez que cet emblématique théâtre du 8e arrondissement de Paris cache aussi un grand restaurant dans son sous-sol ! Nul besoin d’avoir un ticket d’entrée pour y mettre les pieds : il vous suffit de descendre l’escalier au bout du hall, et de découvrir la salle du Gros Rond décorée par l’architecte Patrick Dutertre en 2002. Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h30, et les soirs de représentation, ce restaurant s’étend aussi dans le square du Rond-Point, avec une petite terrasse estivale !

Une cuisine de bistrot à des prix raisonnables

Du fait de son emplacement, le Gros Rond est idéal pour attendre une représentation de théâtre, se restaurer avant une exposition au Grand Palais, ou simplement manger dans un cadre agréable. Avec ses décorations murales, sa moquette, et ses sièges en velours, il offre en plus de cela une carte tout à fait accessible pour un quartier aisé. Annoncé chaque jour sur son compte Instagram, le menu typique des brasseries françaises change au fil des saisons selon les idées des chefs Antony Cointre et Loïc Pasco. Pour une formule du midi, comptez 35 € l’entrée, le plat et le dessert.

Le Gros Rond

Théâtre du Rond-Point

2 avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris

Du lundi au vendredi de 12h à 14h30, et les soirs de représentation, 19h-22h30

Image à la une : © Théâtre du Rond-Point