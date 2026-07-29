2 adresses italiennes à Paris où déjeuner vite, bien et à petits prix

Envie d’un bon restaurant italien pour déjeuner à Paris sans y passer deux heures ni faire exploser l’addition ? Chez Big Mamma, deux adresses ont particulièrement retenu notre attention cet été : Popolare et Libertino, pour leurs petits prix, leurs plats généreux et cette ambiance chaleureuse et colorée qui fait tout le charme du groupe.

Popolare : rapide et toujours aussi gourmand

Dans le 2e arrondissement, Pizzeria Popolare fait partie des adresses historiques de Big Mamma et reste probablement l’une des plus faciles à adopter pour le déjeuner. L’immense cantine napolitaine de la rue Réaumur déploie ses grandes tablées, sa cuisine ouverte et surtout son impressionnante collection de bouteilles qui habille une bonne partie du décor. Si l’adresse est très prisée, le service n’en est pas moins particulièrement efficace : lors de notre dernier passage, les plats se sont enchaînés à une vitesse assez bluffante. Pratique lorsque l’on veut s’offrir une vraie pause gourmande entre deux rendez-vous sans y sacrifier tout son après-midi.

Et bonne nouvelle, les petits prix font toujours partie de l’ADN de la maison. On peut commencer avec la Piccola Caprese, tomates, mozzarella di bufala et basilic, que l’on vous conseille tout particulièrement, fraîche et savoureuse en été, (6,90€). Difficile aussi de résister à la focaccia à 1€, croustillante à souhait. Côté plats, les amateurs de truffe retrouveront les généreuses Mafaldine al Tartufo (19,90€), tandis que la pizza Mozza Ricotta Gorgonzola (14,50€) fait partie des incontournables auxquels on n’arrive jamais à échapper !

Pour un peu de fraîcheur supplémentaire tout en restant dans le registre italien, le Limoncello Spritz est parfait ! On aime aussi beaucoup le mojito fraise, frais et fruité. Mais surtout, pensez à garder une petite place pour le dessert. Car les tiramisus Big Mamma valent vraiment le détour avec une crème particulièrement onctueuse et juste assez sucrée pour être gourmande sans devenir écœurante. Si à La Felicità, à Station F, on ne jure que par le tiramisu pistache, chez Popolare, gros coup de cœur pour la version au citron, ultra fraîche et qu’on ne partagerait sous aucun prétexte, on préfère prévenir !

Pizzeria Popolare

111 rue Réaumur, 75002 Paris

Ouvert tous les jours – horaires variables, pensez à vérifier sur le site internet.

Réservation conseillée.

Libertino : la Dolce Vita au déjeuner

Changement d’ambiance dans le 10e arrondissement. Rue de Paradis, Libertino pousse encore un peu plus loin le goût de Big Mamma pour les décors qui ne passent pas inaperçus. Ici, place à une Italie rétro, colorée et volontairement kitsch, aux inspirations très années 70. Moquette, motifs, objets vintage et petits détails décalés donnent au restaurant une identité immédiatement reconnaissable. On entre d’ailleurs presque directement au milieu de la grande cuisine ouverte, avant de découvrir les différentes salles et leur atmosphère joyeusement extravagante.

À l’heure du déjeuner, Libertino propose aussi son menu Dolce Vita, avec un plat à 15€ et des formules à partir de 19€, ce qui en fait une adresse de choix pour déjeuner dans le quartier. D’autant qu’en période estivale, la trattoria a également ajouté une sélection de salades italiennes qui tombent particulièrement bien lorsque les températures grimpent. On retrouve notamment une Caprese avec mozzarella di bufala, tomates de saison et pesto de basilic, ou encore l’Amalfi, composée de mozzarella di bufala, pesto verde, tomates séchées, pistaches et olives Taggiasche. Des assiettes fraîches mais suffisamment généreuses pour un déjeuner rassasiant, auxquelles s’ajoutent bien sûr toujours les pasta, pizzas napolitaines et autres classiques de la maison.

Libertino

44 rue de Paradis, 75010 Paris

Ouvert tous les jours – horaires variables, pensez à vérifier sur le site internet.

Que l’on préfère l’ambiance animée de Popolare ou l’univers rétro de Libertino, ces deux restaurants italiens à Paris offrent une jolie parenthèse à l’heure du déjeuner, avec des assiettes généreuses, des prix encore accessibles et deux décors bien différents pour s’évader quelques heures en Italie.

À lire également : Gloria Osteria : la nouvelle adresse Big Mamma qui en met plein les yeux (et l’assiette)

Image en Une : Le décor rétro et chaleureux de Libertino, dans le 10e arrondissement de Paris

Mélina Hoffmann