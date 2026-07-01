Quartier du Marais : avec ses trois restaurants, Terra nous régale dans la rue des Gravilliers

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C’est l’une des voies calmes du quartier du Marais, qui rassemblait autrefois les maisons d’ouvriers et les échoppes d’artisans. Aujourd’hui, la rue des Gravilliers continue d’être rythmée par la vie de ses boutiques, ses ateliers, mais aussi par ses restaurants. Parmi eux, nous vous présentons trois adresses de Terra où déguster des tapas, plats de saison ou pizzas en plein cœur du Paris historique.

Terra bar à vin

Si vous souhaitez boire du bon vin en partageant quelques tapas, rendez-vous au numéro 63 de la rue des Gravilliers. À Terra bar à vins, vous pouvez choisir votre verre parmi une large sélection de rouge, blanc, rosé, nature ou pétillants présentée dans une armoire vitrée sur les conseils du sommelier.

Venez ensuite vous attabler au comptoir où le chef, à la manière d’un teppanyaki, composera devant vous des petits plats cuisinés avec des produits frais : poireaux grillés avec pesto de cajou et tapenade, couteaux accompagnés d’une purée de brocoli et d’une meunière noire, filet de canette et purée de pomme de terre, épinards, crème d’ail et pistache… Plus que de simples tapas, il s’agit de compositions travaillées et conçues pour être savourées à plusieurs, le tout à des prix abordables.

Terra Bar à vin

63 rue des Gravilliers, 75003 Paris

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Terra Restaurant

Si vous avez envie de vous attabler dans un lieu convivial pour déguster des plats plus copieux – mais toujours conçus pour le partage – rendez-vous cette fois au numéro 21 de la rue. Sous sa grande verrière lumineuse, Terra Restaurant vous invite à manger des pièces de viande maturée, des poissons frais et plats végétariens cuisinés devant vous par les chefs sur un grill au feu de bois.

La carte, renouvelée chaque mois, varie les plaisirs avec, par exemple, des kefta agneau et boeuf, des sashimis de langoustine, des pelmenis de poireaux et shiitake ou une mousse au chocolat à l’huile d’olive et au sel fumé de Maldon. Côté boisson, vous pourrez choisir parmi la sélection de plus de 1 000 références de vins naturels, de quoi bien accompagner vos plats !

Terra Restaurant

21 rue des Gravilliers, 75003 Paris

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Terra pizza

Envie de manger italien ? Au numéro 67, Terra pizza déploie une carte pour les amateurs de focaccia, burrata et pizza avec une pâte faite maison selon la manière Biga. Ouvert tous les jours de la semaine, midi et soir, le restaurant propose une sélection de plats avec des produits de saison directement inspirés de la cuisine italienne.

Côté prix, la cuisine est relativement accessible, puisque les pizzas varient entre 13 et 20 euros. Et là aussi, on n’oublie pas les boissons : cocktails maison et vins italiens vous sont servis dans cette adresse chaleureuse.

Terra Pizza

67 rue des Gravilliers, 75003 Paris

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Image à la une : © Terra