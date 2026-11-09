Le Grand Café Fauchon dévoile un tea time spectaculaire face à la Madeleine

Au Grand Café Fauchon, face à l’église de la Madeleine, le tea time prend de la hauteur ! Pour les 140 ans de la maison mythique, cette adresse du 8e arrondissement remet à l’honneur son Five O’Clock Tea autour d’un étonnant présentoir qui dévoile une savoureuse collection de bouchées salées et sucrées. On l’a testé, et si la présentation fait son petit effet, la dégustation vaut tout autant le détour !

Fauchon renoue avec son histoire parisienne

Avant l’hôtel et son Grand Café, il y avait une épicerie : celle qu’Auguste Fauchon ouvre en 1886, place de la Madeleine. En 1898, Victoria et Auguste y inaugurent leur Grand Salon de Thé. Le Five O’Clock Tea entre alors dans l’histoire de la maison, qui s’approprie ce rendez-vous d’inspiration britannique.

Pour célébrer ses 140 ans en 2026, Fauchon renoue avec cette tradition, dans une version dont la présentation attire immédiatement le regard. Son nom ? L’Arbre à Bisou, un présentoir conçu pour accueillir les créations salées et les pâtisseries miniatures du goûter. Côté cuisine, Baptiste Limouzin travaille avec le chef exécutif Fauchon Sébastien Monceaux, tandis que le sucré porte la signature d’Arnaud Larher, Meilleur Ouvrier de France.

Un arbre gourmand qui se dévoile à table

L’arrivée du fameux arbre gourmand à table fait son petit effet « wahou » ! En effet, les plateaux s’élèvent les uns au-dessus des autres, dévoilant un assortiment de bouchées salées et sucrées, avec une bouchée de chaque sorte par personne, pour ne faire aucun jaloux ! Et on doit avouer que si toutes les bouchées nous ont régalés, la partie salée a eu notre préférence, et on aurait volontiers troqué une ou deux des bouchées sucrées contre un finger de tartare de bœuf avec condiment avocat et caviar, un lobster roll à la mayonnaise bisquée, ou encore une tartelette végétale de saison en plus !

Les miniatures sucrées explorent quant à elles les signatures de Fauchon : petits Bisou, macaron, éclair au café et madeleine composent notamment cette seconde partie. Des créations pensées pour évoluer avec les saisons. Et si ces petites bouchées vous semblent peu copieuses, on vous rassure tout de suite : nous n’avions plus faim une fois notre arbre dépouillé de toutes ses gourmandises ! Autre point que l’on a particulièrement apprécié : le service, chaleureux et attentionné, qui contribue pleinement au plaisir du moment.

Un menu anniversaire signé Pierre Chomet

Les célébrations se poursuivent aussi au déjeuner et au dîner avec un menu imaginé par Pierre Chomet, à découvrir jusqu’à la fin novembre 2026. Révélé par Top Chef, le cuisinier a travaillé entre Paris, Londres et Bangkok, un parcours qui nourrit ses associations de saveurs. Pour cet anniversaire, ses créations sont réalisées dans les cuisines du Grand Café Fauchon par Baptiste Limouzin et sa brigade.

Foie gras poêlé du Quercy, crudo de langoustine, lieu jaune au beurre blanc au poivre de Timut ou encore paleron de bœuf de Castille maturé figurent parmi les propositions à découvrir à cette occasion. Les créations de Pierre Chomet se découvrent dans les menus anniversaire, mais aussi à la carte, au déjeuner comme au dîner.

Pour le dessert, Arnaud Larher, chef pâtissier Fauchon et Meilleur Ouvrier de France, revisite trois signatures de la maison : le Bisou Bisou façon Forêt-Noire, la Madeleine en trompe-l’œil et l’Éclair au chocolat des 140 ans. De quoi poursuivre la découverte de l’univers pâtissier de Fauchon au-delà du tea time.

Informations pratiques

Lieu : Le Grand Café Fauchon, restaurant de Fauchon L’Hôtel Paris

Adresse : 11, place de la Madeleine, Paris 8e

Five O’Clock Tea : vendredi, samedi et dimanche, de 15 h à 18 h, sur réservation

Tarif : 65 € par personne, avec une boisson chaude ; 80 € avec une coupe de champagne

Menu des 140 ans : jusqu’à fin novembre 2026. Au déjeuner, 50 € en deux séquences ou 62 € en trois séquences ; au dîner, 70 € en trois séquences

Réservation : sur le site du Grand Café Fauchon

Questions fréquentes sur le tea time Fauchon à Paris

Que comprend le tea time Fauchon ?

Le Five O’Clock Tea comprend une sélection de bouchées salées et de pâtisseries miniatures présentées sur l’Arbre à Bisou, avec une boisson chaude au choix.

Qu’est-ce que l’Arbre à Bisou du tea time Fauchon ?

L’Arbre à Bisou est le présentoir sur lequel sont disposées les créations salées et sucrées. Ses plateaux s’élèvent et dévoilent progressivement les bouchées : une présentation spectaculaire que nous avons découverte lors de notre visite.

Faut-il séjourner à l’hôtel pour profiter du tea time ?

Non, le Five O’Clock Tea se réserve au Grand Café Fauchon sans séjour à l’hôtel, les vendredis, samedis et dimanches de 15 h à 18 h.

Image en Une : L’Arbre à Bisou du tea time Fauchon et le Grand Café, place de la Madeleine. © Mélina Hoffmann / Paris Zigzag

Mélina Hoffmann