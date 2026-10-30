Trâmette propose des sandwichs de chef dès 9 euros le midi et des tapas créatives le soir

Retrouver le plaisir d’un room service d’hôtel dans un restaurant intimiste du 11e. C’est l’expérience que Staycation a souhaité reproduire avec The Hotel Menu, lors d’un dîner chez Trâmette. Il a donné à la cheffe Priscilla Trâm le défi de revisiter les grands classiques de la cuisine d’hôtel à sa manière, c’est-à-dire à la sauce franco-asiatique. Si le menu qu’on va vous décrire n’est plus dispo aujourd’hui, l’adresse du 11e arrondissement devrait vous ravir avec ses sandwichs à petits prix le midi et ses tapas créatives le soir. On vous donne l’eau à la bouche !

Un restaurant intimiste dans le 11e

Comptoir, restaurant, bar à vin… Cette adresse pensée par et pour Priscilla Trâm se trouve quelque part entre le bistrot français et la cuisine d’inspiration asiatique. Également à la tête de Trâm 130, juste à côté, la cheffe détourne les classiques de la cuisine française, comme c’était le cas dans The Hotel Menu.

À l’heure du déjeuner, les sandwichs de chef ou les plats du jour sont parfaits pour une pause gourmande pas trop chère (de 9 à 12 €) mais forte en goût. Le soir, l’ambiance se prête davantage aux assiettes à partager, aux verres de vin et aux repas qui s’éternisent avec des tapas créatives (entre 8 et 16 €).

The Hotel Menu : le room service version Trâmette

À l’occasion d’un partenariat avec Staycation, The Hotel Menu a revisité l’un des petits plaisirs des séjours à l’hôtel : commander un plat réconfortant, s’offrir un cocktail et prendre le temps de dîner sans se soucier de rien. Sauf qu’ici, pas besoin de réserver une chambre ni de traverser la réception en peignoir. C’est au comptoir de Trâmette que l’expérience se déroule, avec un menu spécialement pensé pour l’occasion.

Attablés à une petite table avec bougies et napperon, on a commencé l’expérience avec un spicy Negroni. En entrée, on avait le choix entre une huître mignonnette et une vichyssoise, avant d’enchaîner avec un bun au homard et aux gambas et un BLT de poulet rôti servi sur du pain de mie. Pour finir, une pêche Melba est venue achever le dîner tout en fraîcheur.

Notre avis : ce qu’on a vraiment apprécié chez Trâmette, c’est son esprit de comptoir, sans prise de tête, un peu bruyant et en même temps intimiste. Ouvert seulement depuis le début de l’été, il connaît déjà un franc succès bien mérité !

Trâmette

128 Rue Saint-Maur, 75011 Paris