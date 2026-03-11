Le plus grand parc gonflable du monde s’installe cette semaine près de Paris

En partenariat avec Funbox

FunBox, présenté comme le plus grand parc gonflable du monde, s’installe près de Paris du 12 mars au 31 mai 2026 à Westfield Rosny 2, à Rosny-sous-Bois. Avec plus de 4 000 m² de structures gonflables et 10 aires de jeux interconnectées, ce parc familial promet l’une des sorties les plus ludiques du printemps en région parisienne.

Un parc gonflable géant débarque à Rosny 2

Ce printemps, la Seine-Saint-Denis accueille une attraction qui devrait faire parler d’elle. FunBox prend place à Westfield Rosny 2, sur le parking nord du centre commercial, pour proposer une expérience XXL à seulement quelques kilomètres de Paris. L’événement se tiendra du 12 mars au 31 mai 2026.

Après un succès remarqué aux États-Unis et en Espagne, FunBox signe sa première installation en France grâce à Productores de Sonrisas, principal promoteur de divertissement familial en Espagne. Ce qui donne à l’événement un petit parfum de nouveauté très attendu près de Paris. Et on comprend vite pourquoi le concept cartonne : le format est impressionnant, et l’ambiance donne immédiatement envie de retomber en enfance. Avec ses plus de 4 000 m² consacrés aux sauts, glissades, obstacles et tunnels, FunBox mise sur une installation spectaculaire, pensée pour impressionner dès l’arrivée et offrir une vraie activité de loisirs à partager.

Toboggans, obstacles et jeux XXL

Sur place, FunBox ne se résume pas à quelques modules gonflables alignés. Le parc a été conçu comme un grand parcours immersif avec 10 aires de jeux interconnectées, de manière à faire circuler les visiteurs d’un espace à l’autre dans un univers très coloré et très rythmé.

Châteaux gonflables, tunnels, zones de saut, obstacles et grand toboggan de 7 mètres composent une expérience pensée pour bouger, grimper, glisser et, sans aucun doute, partager quelques fous-rires ! Plusieurs parcours stimulants sont aussi mis en avant, comme le Défi Montagne, la Course d’Obstacles, Gumball Gallop ou encore Ninja Wall. De quoi donner à l’ensemble l’allure d’un immense terrain de jeu, entre parcours d’obstacles et parc de loisirs gonflable. Avec un tel format, FunBox semble en tout cas cocher toutes les cases de la sortie familiale qui change un peu de l’ordinaire.

Une sortie familiale près de Paris

FunBox met clairement en avant son positionnement familial. Le parc se présente comme une activité accessible « de 0 à 99 ans », avec des espaces conçus pour accueillir aussi bien les enfants et les adolescents que les parents ou les groupes d’amis venus partager un moment ludique ensemble. Autre atout, le site reste facile d’accès en transports grâce au RER E jusqu’à Rosny-Bois-Perrier, une option pratique pour les familles franciliennes qui veulent éviter la voiture.

Et pour célébrer l’évènement, Funbox organise un tirage au sort permettant de remporter 4 entrées VIP exclusives pour vivre l’expérience dès l’ouverture. À gagner : une session complète de 80 minutes dans le parc, avec plusieurs avantages inclus tels que les chaussettes Funbox, une boisson rafraîchissante, un accès prioritaire sans file d’attente ainsi qu’un espace VIP pour se détendre. Une occasion unique de découvrir en avant-première le plus grand parc gonflable du monde et de plonger directement dans l’action.

FAQ FunBox Rosny 2

Où se trouve FunBox près de Paris ?

FunBox s’installe à Westfield Rosny 2, à Rosny-sous-Bois, sur le parking nord du centre commercial.

Quelles sont les dates de FunBox à Rosny 2 ?

Le parc est annoncé du 12 mars au 31 mai 2026.

Pourquoi FunBox est présenté comme le plus grand parc gonflable du monde ?

FunBox est présenté comme le plus grand parc gonflable du monde grâce à ses plus de 4 000 m² de structures gonflables et 10 aires de jeux interconnectées, ce qui en fait une sortie familiale idéale près de Paris ce printemps.

FunBox

Westfield Rosny 2,

Av. du Général de Gaulle, 93110 Rosny-sous-Bois

Tarifs : à partir de 13€.

Pensez à vérifier les jours d’ouverture et à réserver votre créneau.

