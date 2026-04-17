Au Parc Zoologique de Paris, un nouveau parcours fait voyager petits et grands

Et si vous voyagiez à travers la planète sans quitter la capitale ? Bonne nouvelle : le Parc zoologique de Paris dévoile une toute nouvelle expérience dédiée aux milieux humides, avec des espèces fascinantes, des parcours ludiques et des décors dépaysants. Une sortie idéale à faire en famille ce printemps et cet été !

Un tour du monde des zones humides… à Paris

Avec cette nouvelle saison lancée le 18 avril 2026, le public du Parc Zoologique de Paris est invité à explorer plusieurs régions du globe. Des mangroves d’Amérique du Sud aux marais africains, en passant par les étangs européens ou encore les récifs de Madagascar, le parcours nous embarque à la découverte de ces fameux milieux humides, à travers des univers variés et surprenants.

Tout au long de la visite, des dispositifs pédagogiques illustrés permettent de comprendre leur rôle crucial. En effet, ces zones concentrent une biodiversité exceptionnelle… malgré leur fragilité. Bien que couvrant une part minime de la planète, elles abritent une proportion impressionnante d’espèces animales et végétales.

Des espèces fascinantes à découvrir (et à protéger)

Cette saison est aussi l’occasion d’observer de près des animaux liés à ces environnements si particuliers. Flamants roses, lamantins, loutres ou encore caïmans évoluent ainsi devant vous, dans des espaces pensés pour reproduire leur habitat naturel.

Le zoo met également en lumière des espèces plus discrètes et menacées, qui sont au cœur de programmes de conservation. Parmi les nouveaux venus à rencontrer : une petite rainette aux yeux noirs originaire d’Amérique centrale et les poissons killis venus de Grèce qui sont également en danger. Deux espèces peu connues du grand public, mais essentielles pour la biodiversité !

Une immersion ludique pour toute la famille

Ce nouveau parcours a été conçu pour plaire autant aux enfants qu’aux adultes. En plus des espaces animaliers, plusieurs expériences viennent enrichir la visite : un espace d’exposition permettant d’observer des espèces étonnantes et leurs capacités d’adaptation, et des zones humides recréées pour favoriser l’installation d’une faune et d’une flore locales. Les petits dès 6 ans ont aussi droit à un livret-jeu avec énigmes et défis pour comprendre de manière ludique les enjeux environnementaux. Une façon intelligente de sensibiliser sans jamais ennuyer !

Des animations tout l’été, et même en soirée

Une programmation spéciale sera aussi proposée tout l’été avec des rencontres avec des scientifiques, des animations pédagogiques, des activités créatives, et surtout… des nocturnes ! L’occasion de découvrir le parc dans une ambiance totalement différente, à la tombée de la nuit. Parfois même avec des soirées festives et musicales encore plus originales.

Une sortie qui a du sens

Au-delà de la nouveauté, cette saison met en lumière un enjeu crucial : la préservation des milieux humides. Menacés par les activités humaines et le changement climatique, ces écosystèmes jouent pourtant un rôle clé pour la planète. En visitant le zoo, vous participez aussi à cet effort de sensibilisation et de protection ! Entre voyage, découverte et prise de conscience écologique, cette nouvelle saison coche toutes les cases pour une sortie réussie à Paris. Clairement, c’est le moment idéal pour redécouvrir le zoo… sous un tout nouveau regard.

Parc zoologique de Paris

Avenue Daumesnil, 75012 Paris

« Voyage en milieux humides »

Du 18 avril au 1er novembre 2026

Tarif adulte : 22 €, enfant (3-12 ans) : 17 €, gratuit pour les moins de 3 ans

Réservations et infos sur le site du Parc Zoologique de Paris

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