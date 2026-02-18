À la nuit tombée, certains lieux changent complètement de visage. C’est le cas dans ce domaine historique de l’Eure, qui se découvre à travers une promenade immersive où la lumière, la nature et la pierre composent un spectacle hors du temps.

Entre nature et patrimoine normand

À seulement une heure de Paris, la Normandie regorge de paysages verdoyants et de sites exceptionnels où patrimoine et nature se rencontrent. Et, à mi-chemin entre ses plages et la région parisienne, l’Eure constitue une destination idéale pour une escapade entre vallées, villages de caractère, jardins renommés et châteaux médiévaux.

On flâne dans les ruelles de Bernay, Ville d’Art et d’Histoire, on découvre la gigantesque abbaye du petit village de Bec-Hellouin, classé parmi les Plus Beaux Villages de France, tout comme Lyons-la-Forêt, dont la poésie des paysages a inspiré de nombreux peintres parmi lesquels Claude Monet. On peut d’ailleurs visiter sa maison et ses jardins dans la commune mondialement connue de Giverny. On visite également le Domaine de Champ de Bataille à Sainte-Opportune-du-Bosc. Plus loin, les vestiges du Château-Gaillard, forteresse édifiée par Richard Cœur de Lion au XIIIe siècle, dominent la vallée de la Seine aux Andelys et rappellent la puissance du patrimoine médiéval normand. Et certains lieux se découvrent d’une manière inattendue, comme cette expérience nocturne qui transforme un site historique en véritable conte lumineux.

Arbora Lumina au Domaine d’Harcourt

C’est autour du château du Domaine d’Harcourt, ancien château fort, du XIIe siècle, ainsi que dans son arboretum, installé en 1802 et considéré comme le plus ancien de France, que se déploie Arbora Lumina, un parcours nocturne imaginé pour faire dialoguer création artistique, patrimoine et environnement. En effet, le spectacle transforme le domaine en décor vivant, où la nature devient un véritable élément de narration.

Ainsi, à la nuit tombée, le domaine change de visage et prend une dimension poétique. Les allées du parc s’éclairent progressivement, les arbres se parent de lumières et les pierres du château reflètent des couleurs mouvantes. La promenade prend alors une dimension féérique et fait s’émerveiller petits et grands. Une réalisation signée Moment Factory, à qui l’on doit notamment La Serre des Mondes, le nouveau parcours immersif du Futuroscope, ainsi que Les Abysses de la Lumière, à l’Aquascope, son parc aquatique futuriste.

Une promenade nocturne enchantée

Le parcours s’étend sur environ un kilomètre, et chacun le découvre à son rythme. Projections vidéo, installations lumineuses et musique originale accompagnent les visiteurs à travers l’arboretum, révélant tour à tour les paysages, les arbres remarquables et l’architecture du site. Une expérience immersive pensée pour être accessible à tous.

Cette installation marque une nouvelle étape pour le site. En effet, en 2025, le Domaine d’Harcourt a été fermé au public afin de préparer ce projet : végétalisation du parking, restauration d’une zone humide et plantation de 150 arbres remarquables ont accompagné la mise en place du parcours. Aujourd’hui, cette création lumineuse offre une manière originale de redécouvrir le domaine et son arboretum, dans une ambiance à la fois contemporaine et poétique. Ne tardez pas à prendre vos billets car il ne reste plus que quelques jours pour profiter de l’expérience.

Arbora Lumina

Rue de la Gare

27800 Harcourt

Image en Une : Arbora Lumina au Domaine d’Harcourt_Moment Factory © Moment Factory

Mélina Hoffmann