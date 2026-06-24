Avignon : 3 bonnes raisons de redécouvrir la cité des papes cet été

Capitale du Vaucluse, ancienne cité des papes, ville d’art et de culture : Avignon a clairement plus d’un argument pour attirer les voyageurs. Avec son centre historique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, son festival qui transforme chaque été la ville en immense scène à ciel ouvert, et une nouvelle option confortable pour s’y rendre en train, la cité provençale fait partie des destinations à ne pas manquer cet été.

1 – Un centre historique classé à l’UNESCO

Avignon dispose d’un atout majeur : son superbe centre historique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dès lors que l’on pénètre à l’intérieur de ses remparts, qui encerclent la vieille ville sur plus de 4 km, Avignon dévoile une architecture de toute beauté et une histoire passionnante au fil de ses ruelles médiévales. Première étape immanquable de la visite, bien sûr, son imposant et célèbre Palais des Papes.

Plus vaste construction gothique du Moyen Âge, l’édifice fut bâti entre 1335 et 1352, vit passer 7 papes français sur 70 années, et possède une histoire fascinante à découvrir. Depuis le mois de mai 2026, de nouvelles salles encore jamais ouvertes au public peuvent être explorées à travers une expérience de visite augmentée.

À côté du Palais des Papes, une halte s’impose en haut du Rocher des Doms, pour profiter de son environnement bucolique et paisible, et surtout du superbe panorama qui se dévoile sur toute la ville, ses toits, ses clochers, jusqu’à Villeneuve-lès-Avignon et les alentours, et sur le pont Saint-Bénézet, lui aussi classé, et plus connu sous le nom de « Pont d’Avignon« .

Construit vers 1180 pour relier la ville à Villeneuve-lès-Avignon, il fut partiellement détruit par une guerre et des crues successives et conserve aujourd’hui 4 de ses arches, de sorte qu’il est complètement possible d’aller y danser ! Le secteur concentre d’ailleurs plusieurs monuments inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, parmi lesquels le Musée du Petit Palais – Louvre en Avignon, ancienne résidence des archevêques devenue l’un des grands musées européens d’art médiéval, et la basilique Notre-Dame-des-Doms, reconnaissable à sa Vierge de plomb doré et à son carillon de 35 cloches.

2. L’effervescence du festival d’Avignon

Impossible de parler d’Avignon en été sans évoquer son festival, tant il transforme et l’atmosphère de la ville. Chaque mois de juillet, les rues, les théâtres, les cours intérieures et les places s’emplissent d’une énergie assez unique. Les troupes de comédiens costumés déambulent dans les rues et distribuent leurs tracts, les affiches de spectacles tapissent les murs de la ville, des spectacles de rue s’improvisent çà-et-là, des spectateurs échangent leurs coups de cœur dans les files d’attente… Bref, Avignon ne se visite plus seulement : elle se vit au rythme du spectacle vivant.

Et l’été 2026 s’annonce particulièrement fort puisque le Festival d’Avignon célèbre sa 80e édition, du 4 au 25 juillet, sous la direction de Tiago Rodrigues. Cette édition anniversaire met notamment le coréen à l’honneur comme langue invitée, après l’anglais, l’espagnol et l’arabe les années précédentes. En parallèle, le Festival Off Avignon fête lui aussi un anniversaire important avec sa 60e édition. Pas moins de 1 780 spectacles sont attendus dans plus de 140 théâtres, du matin jusque tard le soir. Comédies, seuls-en-scène, jeune public, créations engagées, spectacles musicaux, spectacles de danse… : il y en a pour tous les goûts ! Une expérience unique à vivre, et on peut vous dire d’expérience qu’une fois qu’on y a goûté, on s’imagine difficilement faire autre chose au mois de juillet !

3. Venir en train avec Trenitalia pour un confort maximal

Une nouvelle option est désormais possible pour voyager de Paris à Avignon puisque Trenitalia, déjà présente sur l’axe Paris-Lyon-Milan depuis fin 2021, a ouvert ses ventes pour l’été avec ses trains Frecciarossa vers Paris, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Avignon et Milan. Et ce n’est pas tout : la compagnie italienne est aussi transporteur officiel du Festival Off Avignon et offre 15% de réduction aux voyageurs ! On a donc voulu tester l’expérience Trenitalia pour mieux vous en parler, et on a été très agréablement surpris.

Trois classes sont proposées pour répondre aux attentes et au budget de chacun. La classe Standard, la plus économique, ne lésine pas pour autant sur le confort avec ses sièges en cuir, son bel espace pour les jambes et la possibilité d’opter pour l’atmosphère Silenzio ou Allegro. La classe Business, notre préférée, donne clairement envie de prendre le train plus souvent avec ses larges sièges en cuir, son couloir spacieux, et sa collation de bienvenue servie à notre place. Au choix : une boisson chaude, une boisson froide et deux snacks salés ou sucrés à choisir parmi une sélection de produits aux saveurs italiennes. Et ça, vraiment, on apprécie beaucoup ! Ce que l’on apprécie aussi beaucoup, c’est le wifi qui, lors de notre trajet en tout cas, a fonctionné d’un bout à l’autre du voyage, ce à quoi nous sommes assez peu habitués, il faut le reconnaître !

Pour une expérience encore plus haut de gamme et unique en France, la classe Executive du Frecciarossa vous fera complètement oublier que vous êtes dans le train ! La voiture dédiée comporte uniquement 10 fauteuils en cuir avec une assise large, un repose-jambes, un dossier inclinable et un siège pivotant à 180° pour voyager dans le sens de son choix. C’est dire l’espace et le confort dont dispose chaque voyageur. Un agent de restauration est dédié à cette voiture, un repas signé par le chef italien étoilé Carlo Cracco est inclus, ainsi que des boissons chaudes et froides servies à la demande. Vous l’aurez compris, avec Trenitalia, le trajet en train fera partie intégrante des vacances !

De son patrimoine classé à l’UNESCO à l’effervescence de son festival, Avignon a tout ce qu’il faut pour s’imposer comme l’une des belles escapades de l’été.

Image en Une : Le Palais des Papes, monument emblématique d’Avignon et de son centre historique classé à l’UNESCO. © Adobe_Stock_dudlajzov

Mélina Hoffmann