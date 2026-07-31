La plus belle plage de l’île d’Oléron accueille le Bel Hôtel et son spa marin

L’île d’Oléron, surnommée « La Lumineuse » pour sa clarté presque irréelle, est un petit paradis sur terre. Plus sauvage et moins fréquentée que d’autres îles voisines, elle oscille entre plages reculées et forêts de pins. À l’occasion d’une escapade estivale, nous avons résidé dans le nouvel hôtel de la collection MGallery : le Bel Hôtel, à Saint-Trojan-les-Bains. Il porte parfaitement son nom et se fond à merveille dans l’environnement. On vous y emmène !

Un hôtel tout beau tout neuf sur l’île d’Oléron

C’est juste à l’entrée de l’île que l’on découvre le Bel Hôtel Oléron Thalasso & Spa MGallery Collection, qui a rouvert entièrement rénové quelques semaines plus tôt. Son emplacement est parfait : sur la plage du Gatseau – l’une des plus belles et paisibles de l’île -, la forêt de pins derrière, et englobé par une lumière unique. Celle-ci est mise en valeur par de grandes baies vitrées, un bleu latent, et des plantes disposées ça et là. Un hôtel qui se dessine subtilement dans une biodiversité exceptionnelle.

Après avoir été subjugué par l’entrée, direction l’une des 110 chambres de l’hôtel, dont le balcon offre une vue imprenable sur l’horizon marin. Une dominance de bleu et de blanc, du bois flotté, des carreaux fleuris dans la salle de bain, et toujours cette ambiance apaisante qui règne dans tout l’hôtel. Côté décoration, les chambres reflètent l’élégance des maisons de famille en bord de mer, et nous invite à enfin lâcher prise.

Un spa à l’eau de mer

Une fois les valises posées, direction le spa, qui nous donne immédiatement l’impression d’être immergé dans un film de Wes Anderson. Il rassemble 27 cabines dédiées aux soins, un grand bassin à nage et à jets et un solarium doté d’une vue toujours plus splendide. Les tons pastel rose et bleus accompagnent avec beaucoup de charme la lumière naturelle qui entre dans chaque parcelle du spa. Et les chaises longues en cuir rose, associées aux parasols rayés, donnent envie d’y passer la journée. Massages sous affusion, bains hydromassants, enveloppements aux algues ou rituels reminéralisants… On a adoré chaque expérience qui s’appuie sur les bienfaits de l’eau de mer, des oligo-éléments et des actifs marins. Le tout avec des produits Phytomer, marque de cosmétiques bretonne pleine de bienfaits.

Le soin signature : l’hôtel propose un soin signature « La Cérémonie du Loofah », qui s’inspire d’une tradition asiatique. Chaque loofah -éponge naturelle- plantée et récoltée sur l’île offre un gommage doux mais stimulant, pour une peau lumineuse et revitalisée.

Une carte signée Pierre Gagnaire

Enfin, deux restaurants font la part belle aux produits locaux et iodés. Le Bar de la Plage, ouvert toute la journée, et surtout OYAT « cuisine des dunes », le dernier né de Pierre Gagnaire. Comme chez Gaya à Châtelaillon, il rend hommage à l’océan et au terroir charentais. Chair de tourteau, Marinière glacée de coquillages ou encore Merlu braisé… La carte suit la saisonnalité et les producteurs locaux tels que les ostréiculteurs, maraîchers, éleveurs et artisans. Une excellente adresse bistronomique pour les résidents de l’hôtel comme les visiteurs extérieurs.

Bel Hotel – Ile d’Oléron

Plage De Gatseau, 31 avenue du Débarquement, 17370 Saint-Trojan-les-Bains

Image en Une : Le Bel Hôtel Oléron, installé entre la plage du Gatseau et la forêt de pins à Saint-Trojan-les-Bains. © Bel Hôtel Oléron / Accor