Ce village du Var vient d’être élu Village préféré des Français 2026

Comme chaque année, les téléspectateurs de France 3 étaient invités à voter dans l’émission présentée par Stéphane Bern pour élire le Village préféré des Français. Pour cette édition 2026, c’est Bormes-les-Mimosas, dans le Var, qui décroche le titre. Une consécration pour ce village perché entre le massif des Maures et la Méditerranée, déjà classé parmi Les Plus Beaux Villages de France. Avec ses ruelles médiévales, son littoral préservé et ses célèbres mimosas en fleurs, il réunissait tous les ingrédients pour séduire les Français.

Un décor médiéval

Élu le 8 juillet dernier, Bormes-les-Mimosas a détrôné Saint-Antoine-l’Abbaye en devenant le nouveau Village préféré des Français lors de l’émission éponyme présentée par Stéphane Bern. Mais bien avant d’être ce village aux façades colorées et aux ruelles couvertes de fleurs, Bormes-les-Mimosas était d’abord un refuge perché face à la mer. Au IXᵉ siècle, alors que les attaques venues du large inquiètent les pêcheurs borméens, ces derniers décident de quitter le bord de mer pour gagner les hauteurs. Là-haut, à 154 mètres d’altitude, ils peuvent enfin surveiller l’horizon et se protéger derrière des remparts et un château. C’est ainsi qu’est né le vieux village. Des siècles plus tard, le charme opère toujours. En pénétrant dans le village de Bormes-les-Mimosas, on remonte le temps au fil d’un dédale de ruelles pavées, de passages voûtés et de places ombragées où l’on imagine volontiers s’attarder autour d’un café le matin ou d’un verre de rosé à l’heure de l’apéritif. Les maisons aux façades pastel, couvertes de bougainvilliers et de plantes grimpantes, donnent au village des airs de vacances où le temps semble ralentir, à mesure que les températures grimpent.

Les fameux cuberts rappellent une époque révolue : ces passages couverts aménagés sous les habitations servaient autrefois à conserver les denrées et à relier les maisons entre elles. Tout en haut du village, le château des seigneurs de Fos veille sur Bormes-les-mimosas. Édifié au XIIIᵉ siècle, il devient dès 1257 la demeure de ces puissants seigneurs, comtes de Provence. Derrière ses murs, l’histoire s’écrit pendant plusieurs siècles : refuge de 27 seigneurs jusqu’à la Révolution française, puis couvent des religieux de l’Ordre de Saint-François au XVIIᵉ siècle, le château traverse les grands bouleversements de l’histoire de France. Au début du XXᵉ siècle, alors que l’édifice est en partie démoli, plusieurs particuliers entreprennent sa restauration tout en conservant ses façades extérieures. Inscrit Monument Historique en 1931, le château dévoile encore aujourd’hui ses remparts, sa tour et ses anciennes meurtrières.

La Méditerranée en contrebas

Après les pierres anciennes du vieux village, il suffit de descendre quelques kilomètres pour changer de décor. À Bormes-les-Mimosas, la Méditerranée est toute proche. La baie de Bormes fait même partie du réseau des Plus Belles Baies du Monde, un label qui récompense la richesse exceptionnelle de son environnement naturel. Il faut bien dire que la côte nous émerveille par ses plages de sable fin, ses eaux turquoise et ses pinèdes parfumées. Parmi les joyaux du littoral, la plage de l’Estagnol fait figure d’incontournable. Pour les amoureux de nature, le sentier du littoral permet de découvrir Bormes d’une autre manière à flanc de falaise, entre végétation méditerranéenne et vue panoramique sur la mer.

Au large, le regard se perd entre l’île du Levant, connue pour sa zone militaire et son village naturiste, et Port-Cros, joyau naturel classé au cœur d’un parc national. Sur la côte, impossible de manquer le fort de Brégançon, perché sur son îlot rocheux face à la Méditerranée. Ancienne forteresse médiévale, il est devenu au fil du temps la résidence officielle d’été des présidents de la République et l’un des symboles les plus connus du littoral varois. À Bormes-les-mimosas, on passe en quelques minutes des ruelles médiévales aux paysages sauvages du bord de mer.

La capitale du mimosa

Impossible d’évoquer Bormes sans parler de la fleur qui lui a donné son nom. Chaque hiver, sur les collines du massif des Maures, les premiers pompons jaunes du mimosa apparaissent, les ruelles de la commune se parent de lumière et leur parfum flotte dans l’air. À Bormes-les-Mimosas, la floraison est une expérience sensorielle à découvrir entre janvier et mars, selon les années. C’est aussi la saison idéale si vous voulez éviter l’agitation estivale. Prenez encore un peu de hauteur, en empruntant le chemin qui mène à Notre-Dame de Constance. Cette balade, accessible même aux débutants, conduit jusqu’à l’un des plus beaux panoramas du village.

Une distinction qui n’a finalement rien d’une surprise. Il suffit de flâner dans ses ruelles, de respirer le parfum du mimosa ou d’admirer la Méditerranée depuis ses hauteurs pour comprendre pourquoi Bormes-les-Mimosas est devenu le Village préféré des Français 2026.

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Photo de couverture : ©Eric Spiller

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