500 châteaux, musées et lieux secrets : ce nouveau pass qui va vous faire (re)découvrir la France

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine des 19 et 20 septembre prochains, le Pass Patrimoine ouvrira pendant un an les portes de près de 500 lieux culturels aux adhérents de la Fondation du patrimoine. Châteaux, musées, jardins ou monuments historiques : une année d’exploration pour environ 100 € par an.

Un Pass Patrimoine lancé en septembre

Il existe en France des milliers de lieux dont on connaît parfois le nom sans jamais avoir franchi la porte. Un vieux manoir aperçu depuis la fenêtre d’un train, une demeure où un écrivain a imaginé ses plus belles pages, un ancien atelier transformé en musée ou encore ces châteaux dont Jean-Paul Ollivier révélait les secrets au fil des étapes du Tour de France… Des trésors du patrimoine qui attendent leurs visiteurs. À partir de septembre, un nouveau sésame pourrait bien donner envie aux curieux de partir à leur rencontre : le Pass Patrimoine. Pour environ 100 euros par an, cette nouvelle carte permettra d’accéder à près de 500 monuments, musées, châteaux et jardins partout en France. Porté par la Fondation du patrimoine, le dispositif sera lancé pendant les Journées européennes du patrimoine des 19 et 20 septembre. Son ambition ? Faire sortir les Français des circuits habituels et redonner vie à des lieux parfois méconnus, mais chargés d’histoire.

Une carte pour collectionner les escapades françaises

Le principe est simple : au lieu de payer chaque visite séparément, les visiteurs adhèrent à la Fondation du patrimoine et obtiennent un accès annuel à un vaste réseau de sites partenaires. Une idée qui devrait séduire Stéphane Bern et tous les amoureux des vieilles pierres, mais aussi ceux qui aiment improviser des escapades : une envie de campagne ? Direction un château Renaissance. Une journée pluvieuse ? Un musée improvisé. Une halte sur la route des vacances ? Une maison historique devient une étape. Pendant douze mois, les détenteurs du Pass Patrimoine pourront pousser les portes d’environ 500 lieux culturels : monuments historiques, musées, châteaux, jardins ou résidences d’artistes. Un réseau qui mêle les grandes icônes du patrimoine français à des trésors moins connus, tout aussi riches d’histoires. Le concept reprend une logique déjà bien installée outre-Manche avec le modèle du National Trust, qui rassemble depuis des décennies des millions de passionnés autour de la préservation des lieux historiques.

500 trésors français à découvrir

Pour convaincre le public, le Pass Patrimoine affiche quelques monuments qui font rêver, des grands noms qui suffisent à eux seuls à donner envie de prendre la route. Parmi les lieux annoncés figurent notamment le Château de Versailles, symbole absolu de la monarchie française, où l’on peut encore marcher dans les pas des rois en découvrant les appartements royaux, la galerie des Glaces ou les jardins imaginés par André Le Nôtre. Autre incontournable : le Château de Chambord, immense rêve architectural de François Ier posé au cœur de la Sologne, dont le célèbre escalier à double révolution, souvent associé à l’influence de Léonard de Vinci, continue de fasciner les visiteurs près de cinq siècles après sa construction. Le pass devrait également ouvrir les portes du Château de Fontainebleau, résidence favorite de nombreux souverains pendant huit siècles, où Napoléon Ier prononça ses célèbres adieux à sa garde en 1814.

Mais la véritable richesse du dispositif pourrait bien se cacher ailleurs, dans ces lieux plus discrets qui racontent une autre histoire de France. Dans l’Yonne, la Maison de Colette permet ainsi d’entrer dans l’intimité de l’autrice de Claudine et du Blé en herbe : la demeure où elle grandit conserve encore les souvenirs, les objets et les paysages qui ont nourri son imaginaire. En Indre-et-Loire, le Musée Rabelais – La Devinière invite à découvrir la maison où François Rabelais serait né et à plonger dans l’univers de l’auteur de Gargantua, entre littérature, médecine et renaissance. À Limoges, le Four des Casseaux raconte quant à lui une autre facette du patrimoine français, celle de la porcelaine : cet ancien four industriel en briques, utilisé au XIXème siècle, témoigne d’un savoir-faire qui a fait rayonner la ville dans le monde entier.

La France, un immense musée à ciel ouvert

Derrière le Pass Patrimoine, il y a une idée simple : un lieu qui n’est plus visité risque peu à peu de tomber dans l’oubli. En attirant davantage de visiteurs, le dispositif veut à la fois faire vivre les monuments et apporter des ressources précieuses à leur entretien, car derrière chaque château, jardin ou musée se cachent des travaux coûteux de restauration et de conservation. Reste un défi : faire découvrir autre chose que les grands noms comme Versailles ou Chambord. La réussite du pass dépendra aussi de sa capacité à mettre en lumière les petites pépites cachées dans les territoires, ces lieux singuliers, parfois oubliés, que Paris ZigZag aime tant dénicher et partager avec ses lecteurs.

Pour environ 100 € par an, le Pass Patrimoine pourrait bien transformer nos escapades de week-end en aventures patrimoniales. Une maison d’écrivain, un château oublié, un jardin caché… Autant de lieux qui rappellent que les plus belles découvertes sont parfois celles que l’on fait tout près de chez soi. Disponible en formule Solo, Duo ou Famille, il s’adapte à toutes les envies. Et si, demain, c’était vous qui nous faisiez découvrir les prochains trésors cachés de France ?

Photo de couverture : Villa Ephrussi de Rothschild © Adobe Stock

À lire également : Ce village plus que millénaire à l’incroyable patrimoine est également le berceau de savoir-faire réputés