L’Arboretum de Versailles-Chevreloup : une échappée verte à portée de Paris

Vous êtes en manque de verdure après un hiver à Paris intramuros ? À une quarantaine de minutes en transport de Paris, l’Arboretum de Versailles-Chevreloup offre une vaste promenade au milieu des arbres venus du monde entier. Moins célèbre que les jardins du château, on s’y sent un peu comme dans un musée à ciel ouvert. On prend le temps, on regarde les feuilles, on écoute les oiseaux, on étale une nappe pour un pique-nique… C’est une de nos escapades nature préférées autour de Paris, un endroit où l’on se perd volontiers entre des kilomètres de chemins bordés de conifères, d’érables, de cèdres ou de liquidambars. On vous dit pourquoi.

Un jardin qui raconte l’histoire des plantes

Créé au début du XXᵉ siècle puis enrichi au fil des ans par le Muséum national d’Histoire naturelle, l’arboretum n’a jamais cessé d’évoluer. Il s’étend aujourd’hui sur plus de 200 hectares dans la forêt de Versailles-Chevreloup, à proximité du Grand Parc de Versailles. Ce n’est pas un jardin ordinaire : chaque arbre, chaque groupe d’arbres a une histoire, une origine géographique et parfois des usages spécifiques. On y trouve des espèces d’Amérique du Nord, d’Asie, d’Europe ou d’ailleurs, rassemblées pour montrer la diversité végétale de notre planète.

Au fil des allées, des panneaux didactiques racontent ces histoires. L’arboretum sert aussi de laboratoire vivant pour des botanistes et des chercheurs qui y étudient la croissance des espèces, leur adaptation et leurs interactions avec l’environnement. C’est aussi un lieu d’expérimentation écologique : les gestionnaires y pratiquent une sylviculture respectueuse de l’environnement, visant à préserver la biodiversité, à limiter l’usage de produits chimiques et à observer les interactions entre espèces.

Une balade pour tous les sens

L’Arboretum de Versailles-Chevreloup ne se visite pas en un coup d’œil. Certaines zones présentent des collections thématiques — comme les pins, les chênes ou encore les thuyas — tandis que d’autres offrent des paysages plus libres, où les arbres se mêlent, s’entrelacent, créant des ambiances très différentes selon la saison.

Au printemps, les bourgeons explosent en vert tendre ; en été, l’ombre dense des hautes futaies protége du soleil ; en automne, tout se met à flamber de rouge, d’orange et d’or. L’hiver, même dépouillé, l’arboretum a une silhouette sculpturale qui ne laisse pas indifférent. C’est une promenade qui parle autant aux passionnés de botanique qu’à ceux qui, simplement, veulent couper avec l’agitation de la ville.

Au cœur de la forêt, loin des foules

L’un des charmes de l’Arboretum de Versailles-Chevreloup est son atmosphère paisible. On y croise parfois quelques promeneurs, des familles, des photographes ou des coureurs, mais rarement les groupes compacts qu’on voit dans les grands jardins royaux. Les allées tranquilles, longeant des étangs ou serpentant sous les branches, font oublier l’agitation urbaine. En revanche, au détour d’un sentier, il n’est pas rare d’apercevoir un pic, un geai ou même une chevrette !

Pratique sans prise de tête

L’arboretum est ouvert toute l’année, sans réservation, et la promenade se fait librement. On peut prévoir plusieurs heures de balade — certaines personnes y consacrent une demi-journée entière — tant il y a à voir entre les grands alignements d’arbres, les bosquets plus sauvages et les prairies qui ponctuent le site. Une balade facile et légère.

Arboretum de Versailles-Chevreloup – Route de Montfort, 78000 Versailles