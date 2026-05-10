Le Petit Trianon : et s’il devenait le Monument préféré des Français ?

Le Petit Trianon de Versailles figure parmi les deux monuments sélectionnés cette année pour représenter la région Île-de-France dans l’émission « Le Monument préféré des Français » sur France 3. Commandé par Louis XV à l’architecte Ange-Jacques Gabriel, dans le sillage des aménagements lancés à Trianon sous l’influence de Madame de Pompadour, il compte parmi les joyaux du domaine de Versailles. Entouré d’un plan d’eau, de petites rivières, de jardins et même d’une grotte, ce domaine plein de charme était le lieu de promenade préféré de Marie-Antoinette.

Sur le domaine du Château de Versailles

Quand on pense au Château de Versailles, on imagine aussitôt le faste du Roi-Soleil, les dorures, les lustres et les immenses galeries. Pourtant, à l’écart du tumulte du château, au milieu des jardins et des bosquets, le Petit Trianon apparaît comme un refuge paisible où Marie-Antoinette aimait s’échapper du protocole de la cour de Versailles. C’est Louis XV qui imagine ce petit château au cœur des jardins qu’il fait aménager à partir du milieu du XVIIIe siècle, à l’initiative de sa favorite, Madame de Pompadour. En 1758, il confie à son architecte Ange-Jacques Gabriel la construction d’un pavillon assez vaste pour accueillir une partie de sa suite tout en conservant une atmosphère plus discrète.

Achevé en 1768, le bâtiment est baptisé « Petit Trianon » afin de le distinguer du voisin Grand Trianon. Avec sa forme cubique aux lignes très pures, et ses colonnes corinthiennes ouvertes sur les jardins, Gabriel signe un chef-d’œuvre néoclassique, inspiré de la mode « à la grecque » qui séduit alors toute l’Europe.

Le refuge de Marie-Antoinette

Mais au printemps 1774, le destin du Petit Trianon prend un tournant décisif. C’est ici même que Louis XV ressent les premiers symptômes de la petite vérole. Quelques jours plus tard, le roi meurt, laissant le trône aux très jeunes Louis XVI et Marie-Antoinette. À peine couronnée, la reine reçoit le Petit Trianon en cadeau. Elle n’a alors que 18 ans. Très vite, Marie-Antoinette tombe sous le charme de ce domaine discret. La reine n’aime pas la vie de cour au vieux château. Derrière les façades imaginées par Ange-Jacques Gabriel, elle voit le Petit Trianon comme le lieu lui permettant d’y échapper.

Ici, les journées sont rythmées par les balades, la musique et les dîners entre amis. La jeune reine entreprend progressivement de transformer le domaine en un cocon fait à son image. Le jardin botanique voulu par Louis XV laisse place à un jardin anglo-chinois plus dans l’air du temps, auquel s’ajoutent de nouvelles bâtisses telles que le Belvédère, le Temple de l’Amour, le Théâtre de la Reine ou encore la Grotte. À l’entrée du jardin anglais, elle fait installer un « jeu de bague chinois », un petit manège décoré de dragons et de paons sculptés où sa famille et ses invités viennent se divertir. Au fil des années, le Petit Trianon devient un refuge paisible où Marie-Antoinette tente d’oublier le poids du protocole de la cour de Versailles.

Le Petit Trianon face à l’Arc de Triomphe

Niché entre bosquets, rivières et jardins à l’anglaise, le Petit Trianon traverse les siècles sans jamais perdre son âme. Même la Révolution française ne parvient pas à effacer totalement le souvenir de Marie-Antoinette. Au XIXe siècle, l’impératrice Eugénie redonne au lieu toute sa dimension en y créant un musée consacré à la reine, allant jusqu’à organiser la toute première exposition dédiée à son souvenir.

Entièrement restauré en 2008, ce domaine situé à une trentaine de minutes à pied du Château de Versailles séduit encore aujourd’hui par son style néoclassique et son atmosphère intime, bien différente du faste des grands appartements royaux. Il n’est donc pas surprenant de le retrouver parmi les deux monuments sélectionnés cette année pour représenter l’Île-de-France dans l’émission « Le Monument préféré des Français », aux côtés de l’Arc de Triomphe. Vous avez jusqu’au 22 mai 2026 pour départager ces deux sites.

Les 14 monuments en compétition s’affronteront ensuite pour décrocher le titre très convoité de Monument préféré des Français 2026. Le classement final et le lauréat seront dévoilés lors d’une émission spéciale à la rentrée présentée par Stéphane Bern.

À vous de voter pour permettre au Petit Trianon de représenter l’Île-de-France dans l’émission “Le Monument préféré des Français 2026”.