Ce château provençal du XVIIIe siècle cache une table étoilée Michelin

À 20 minutes d’Aix-en-Provence, le Château de Fonscolombe est un endroit majestueux où histoire, bien-être et gastronomie se répondent avec élégance. Sa Table de l’Orangerie s’est distinguée en décrochant une étoile Michelin… Seulement huit mois après son ouverture par le chef Marc Fontanne ! Un séjour de rêve y attend les hôtes, entre patrimoine du XVIIIe siècle, parc classé et art de vivre provençal.

Un château provençal chargé d’Histoire

C’est dans la vallée de la Durance, au bout d’une route bordée de cyprès, que se dresse le Château de Fonscolombe. L’arrivée dans sa cour d’honneur, avec ses deux tours pittoresques, sa fontaine et sa façade orangée est plutôt spectaculaire. Et l’on découvre assez vite que cette grande demeure de famille, bâtie au XVIIIe siècle dans le style Quattrocento, a traversé trois siècles sans perdre son âme. Le lieu conserve son esprit de maison habitée, où les salons historiques cohabitent avec une vie contemporaine discrète.

Dans la propriété, le souvenir des familles de Saporta et de Fonscolombe plane en toute harmonie : à l’intérieur, où plusieurs objets personnels ont été conservés, comme à l’extérieur, dans le parc classé de 12 hectares. Le botaniste Gaston de Saporta y a semé de près de 180 espèces d’arbres et de végétaux venus du monde entier, aujourd’hui entretenus avec passion par les jardiniers du domaine. Le doyen est un cèdre du Liban, planté par Hippolyte de Fonscolombe en 1778 !

Appartenant désormais à Hélène Martel-Massignac, fondatrice du groupe 2L Collection, le Château de Fonscolombe est un magnifique hôtel 5 étoiles qui a retrouvé toute sa splendeur après 18 mois de travaux supervisés par les Bâtiments de France. L’horloge de l’une des tourelles s’est d’ailleurs arrêtée à 11h11, l’heure exacte à laquelle a été signée la vente par la famille Boyer de Fonscolombe, pour marquer ce tournant dans son histoire. Une image du temps suspendu, qui caractérise parfaitement l’esprit du lieu ! Chaque matin, la cloche du château sonne à cette même heure pour inviter les hôtes à marquer une pause, et de nouveau à 16h pour les inviter au goûter servi dans les salons. Entre les deux, le château vit à son propre tempo…

Une étoile Michelin décrochée en 8 mois

Depuis 2023, une nouvelle énergie traverse les cuisines du domaine. Marc Fontanne (ancien de la Maison Pic à Valence et de la Réserve de Beaulieu où il a passé dix ans aux côtés du MOF Yannick Franques) a pris les rênes de la cuisine, récompensé huit mois plus tard par une étoile au Guide Michelin pour La Table de l’Orangerie. Superbement nichée dans les salons historiques du château, elle propose une cuisine naturellement pointue, graphique, et ancrée dans le terroir local. Assez rare pour être remarqué : la version végétale est à la hauteur du menu et ceux qui prennent cette option ne se sentiront pas lésés !

Pour les déjeuners, Le Temps Suspendu dévoile une autre facette du chef : une carte bistronomique, qui change au fil des saisons, travaillant herbes, fruits et légumes du coin. Le brunch du dimanche est un incontournable, particulièrement l’été lorsqu’il est servi près du bassin, à l’ombre du cyprès chauve triplement centenaire.

Un séjour de rêve à Fonscolombe

Forêt, cyprès, platanes, bassin, jardin à la française, statues d’époque, champs de lavande… Le domaine du Château de Fonscolombe est l’un des plus beaux parcs privés de la région. Il produit ses propres vins en Coteaux d’Aix-en-Provence, servis aux deux tables et disponibles lors de dégustations. Des ateliers de mixologie, des cours de cuisine avec le chef, des promenades à vélo dans les vignes et un parcours ludique sur la faune et la flore permettent de l’explorer sous toutes ses coutures. On y croise également une romantique chapelle datant de 1730, classée monument historique, arborant une peinture de Malel. Et un boulodrome pour quelques parties de pétanque. Sans oublier Lemon et Lupio, les ânes du domaine, qui saluent volontiers les amoureux des bêtes !

Les 50 chambres et suites donnent directement sur cet ensemble paisible et ressourçant. Décorées dans les teintes et les matières typiques de la Provence, elles sont équipées de la box de médiation Morphée, et de couvertures lestées pour favoriser le sommeil. Pour encore plus de relaxation, une Dream Machine (fonctionnant par photostimulation pour atteindre un état méditatif) et un matelas infrarouge à ondes longues sont aussi à disposition.

Si tout appelle ici à retrouver le calme, cela n’est pas incompatible avec une escapade familiale. Bien au contraire, les enfants sont les bienvenus, comme en témoigne l’adorable kids club rempli de jeux, livres et costumes. Au fond du jardin et entourée de transats auxquels il est difficile de résister, la piscine chauffée qui a pris place dans l’ancien « bassin du curé » est également sécurisée. Enfin, des séances de yoga sont organisées dans le parc le matin pour commencer la journée du bon pied.

Le Château de Fonscolombe est à seulement 20 minutes d’Aix-en-Provence, avec son fameux Cours Mirabeau, ses marchés et ses musées. C’est aussi l’endroit parfait pour rayonner dans les villages du Luberon : Gordes, Lourmarin, Cucuron, le Colorado Provençal, la Sainte-Victoire… Mais, les hôtes le remarquent aussi vite : il se suffit largement à lui-même et il est bien difficile de le quitter !

Château de Fonscolombe

Route de Saint-Canadet, 13610 Le Puy-Sainte-Réparade

La Table de l’Orangerie : du mardi au samedi soir, menus de 125 à 175 €

Le Temps Suspendu : tous les jours, brunch le dimanche dès 12h30

Chambres à partir de 452 € la nuit

Infos et réservations sur le site du Château de Fonscolombe