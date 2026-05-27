6 raisons de choisir la Côte-d’Or pour son prochain road trip en France

En partenariat avec le département Côte d'Or

À seulement 1h de Paris en TGV, la Côte-d’Or concentre tout ce qu’on aime en Bourgogne : villages médiévaux, vignobles mythiques, gastronomie, nature et patrimoine classé à l’UNESCO. Si vous n’y avez pas encore mis les pieds, vous aurez la chance de découvrir toutes ses merveilles lors d’un séjour fabuleux. Selon nous, c’est vraiment une belle option pour un week-end dépaysant et sans voiture, sans partir trop loin.

1. Découvrir Semur-en-Auxois, Cité de Caractère

Perchée sur son éperon rocheux, vous aimerez particulièrement la petite ville de Semur-en-Auxois pour son architecture médiévale. Entourée par l’Armançon, elle dévoile des remparts impressionnants, des tours anciennes, des ponts de pierre et un ensemble de ruelles pavées où l’on aime se perdre. Mêlant patrimoine historique, points de vue sur la vallée et atmosphère paisible, Semur-en-Auxois est un joli détour quand on est de passage dans la région. En plus, si vous êtes gourmand, vous allez adorer ses adresses de cuisine bourguignonne, qui proposent des plats du terroir accompagnés de vins locaux.

2. L’Abbaye de Fontenay, joyau caché classé à l’UNESCO

Autre passage obligé, l’Abbaye de Fontenay est une merveille d’histoire et d’architecture, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Fondée au XIIe siècle, cette ancienne abbaye cistercienne impressionne par son aspect grandiose et son calme qui règne en maître. Même les visiteurs peu férus d’histoire ressortent souvent fascinés par l’atmosphère unique du site. Après vous être imprégnés des lieux, n’oubliez pas de parcourir ses jardins, à l’entretien et la verdure remarquables. Et pour les couche-tard, le site propose même des visites nocturnes illuminées par 1000 bougies et le chant des moines, durant l’été. Juste splendide !

3. Une parenthèse nature au cœur de la Côte-d’Or

Pour varier les plaisirs et décrocher de la ville et du bruit, la Côte-d’Or regorge de paysages verdoyants et de coins nature. Randonnées dans le Parc national de forêts, balades à vélo le long du canal de Bourgogne, pique-niques dans la nature, promenades autour des lacs, et activité inattendue, la grimpe de falaises (car la Côte-d’Or est aussi un spot d’escalade) ! Ici, les grands espaces sont nombreux. La région revendique même être la première destination nature entre Paris et Lyon, et on comprend vite pourquoi une fois sur place. Parfait pour ralentir le rythme !

4. Explorer Dijon, entre patrimoine et adresses gourmandes

Celui qui ne penserait qu’à la moutarde en évoquant Dijon aurait bien tort de ne pas s’y arrêter ! En dehors de sa gastronomie -la ville est aussi le berceau du kir et du pain d’épices-, le chef-lieu de la Côte d’Or cache l’un des centres historiques les plus élégants de France. Dotée d’hôtels particuliers, maisons à colombages, places pavées et ruelles commerçantes, on découvre une ville pleine de vie et particulièrement agréable à parcourir à pied. Les gourmands adoreront visiter la Cité internationale de la gastronomie et du vin ou s’attarder dans les halles gourmandes pour tester les bonnes tables locales. Tenez-vous bien, car après Paris, elle est le 2ème secteur historique préservé de France !

5. Parcourir la mythique Route des Grands Crus

Maintenant, parlons vin. Qu’on soit rouge ou blanc, randonneur ou dégustateur, la région accueille la Route des Grands Crus de Bourgogne, l’un des plus beaux itinéraires viticoles et surtout la 1ère route des vins créée en France (en 1937 ! ). Elle traverse des vignobles prestigieux sur une soixantaine de kilomètres. Des étendues de vignes, des petits villages en pierre et des domaines historiques se trouvent sur la route. Gevrey-Chambertin, Nuits-Saint-Georges, Pommard, Meursault… Un véritable pèlerinage pour les épicuriens.

6. Terminer à Beaune, capitale des vins de Bourgogne

Enfin, la ville de Beaune et ses fameux hospices, stars du film « La Grande Vadrouille » sont des incontournables. Commencez par l’Hôtel Dieu, qui, s’il passe presque inaperçu depuis l’extérieur, vaut vraiment le coup d’œil : la cour d’honneur, avec ses tuiles colorées, est vraiment sublime. Pour terminer cette balade à Beaune, ne repartez pas sans avoir dégusté les fameuses gougères ou de succulents escargots dans l’un des nombreux restaurants de la ville ! D’autres spécialités vous attendent à la boutique Mulot et Petitjean à l’instar du traditionnel pain d’épices et des nonnettes et bien sûr à la moutarderie Fallot. Vous nous en direz des nouvelles !