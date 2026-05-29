On a découvert Coureilles, le nouveau lieu hybride qui fait parler de lui à La Rochelle

C’est un lieu charmant, accueillant et surtout hybride… Coureilles, ce nouveau spot installé au cœur du quartier des Minimes est un petit coin de paradis qui devrait plaire à bon nombre de Rochelais. Enfin, nouveau spot, il faut le dire vite, car Coureilles est à l’origine une ancienne ferme aménagée du XVIe siècle. Curieux d’en faire un restaurant, des chambres d’hôtes et plus encore, Olivier et Cathy Berdah l’ont totalement rénovée -sans en enlever une once de son âme- pour ouvrir en lieu culturel. Spoiler alert : on a adoré !

Des appartements charmants, un restaurant familial

En quelques mots, Coureilles réunit plusieurs univers dans un même domaine : hôtel, appartements haut de gamme, restaurant, café, rooftop, jardin, salle de sport, espaces de vie… C’est un lieu multi-fonctions pensé comme une grande maison de famille qui accueillent les visiteurs pour dormir, travailler, déjeuner ou simplement flâner.

Côté logements, neuf appartements pouvant accueillir jusqu’à huit personnes ont été créés. Dans chacun d’entre eux, on trouve une cuisine, plusieurs chambres avec vue sur le jardin et une lumière naturelle omniprésente. Une adresse parfaite pour un week-end à La Rochelle entre amis, quelques jours de télétravail près de l’océan ou un séjour plus long pour décrocher un peu de Paris. On a particulièrement adoré la déco, mélange de mobilier contemporain et d’objets chinés.

Mais difficile de parler de Coureilles sans évoquer sa table, déjà en train de devenir l’un des endroits les plus intéressants des Minimes. Aux commandes des cuisines : Alexis Guillon et Charlotte Troi, que les Rochelais connaissent déjà pour Opaline.

Les plats vont droit au but, mais une vraie attention portée au produit. On retrouve à la carte des plats signatures comme le pâté en croûte maison ou la bouillabaisse, aux côtés d’assiettes de saison faisant honneur aux produits de la mer et de la terre avec beaucoup de savoir-faire. Comme nous, les desserts comme la crêpe Suzette et les douceurs à partager achèveront de vous convaincre. S’il fait beau, déjeunez dans la cour, face à l’arbre centenaire, et près des enfants qui jouent dans l’herbe.

Le dimanche, on vient pour un déjeuner tout spécial : « Une Table à Coureilles« , inspiré une fois de plus des repas de famille d’autrefois. Entrées déposées au centre de la table, poulet rôti, légumes de saison, huîtres, œufs mayo et desserts à picorer composent ce rendez-vous dominical particulièrement alléchant.

Un rooftop, un jardin et une vraie sensation de calme

Le plus fou chez Coureilles ? Ce calme et cette impression de campagne qui règnent. Alors qu’on se trouve à quelques minutes seulement du port, le domaine semble avoir mis la ville sur pause. Jardin, potager, préau et grandes tables ombragées invitent à ralentir, lire, travailler ou simplement prendre un café. Le café justement, ouvert toute la journée, nous accueille autour de boissons chaudes, snacks et autres douceurs. À côté, une salle de sport propose des cours de yoga et de pilates, toujours dans une démarche de bien-être et d’hospitalité.

Enfin, on vous conseille de suivre de très près les activités de Coureilles, car elles devraient évoluer chaque semaine en quelque chose de nouveau. Découvrir un artiste en résidence, déguster une pizza lors d’une soirée spéciale, faire un cours de méditation… Les surprises iront bon train.

Coureilles

117 rue de Coureilles, La Rochelle, France 17000