Reformer, Méthode Lagree, yoga… Quels sont les meilleurs studios de Pilates à Paris ?

En quelques années à peine, le pilates est passé de discipline confidentielle à véritable phénomène de société dans la capitale. Studios intimistes installés dans des cours secrètes, adresses grand format avec bar à matcha, cours à haute intensité dans l’obscurité… Paris propose désormais une offre pléthorique pour tous les niveaux et tous les budgets. Mais entre les enseignes qui poussent comme des champignons et les studios qui ont fait leurs preuves, difficile de s’y retrouver. On a fait le tri et sélectionné les 7 adresses incontournables de la scène pilates parisienne en 2026, du classique le plus pur à l’expérience la plus immersive.

1. Flow Studio

Le studio de Lagree qui fait trembler la rive droite de la capitale. Cette méthode fitness innovante à haute intensité et faible impact, importée de Los Angeles, pose ses valises chez Flow Studio, au 7 rue Gambey dans le 11ème arrondissement. Un nouvel espace chaleureux où l’on estime que le dépassement de soi est à la portée de tous, animé par l’énergie solaire de ses deux fondateurs Médi et Ophélie – et Lala, leur mascotte à 4 pattes. Miroirs lumineux, fresque colorée et coachs expertes toujours souriantes. Chez Flow Studio, tout le monde a sa place pour venir se dépasser : fans de fitness curieux, sportifs aguerris, débutants enthousiastes, bref, la règle c’est qu’il n’y a pas de règles. Chaque séance semi-privée avec moins de 10 participant(e)s est pensée comme un accompagnement sur-mesure, en immersion pendant 50 minutes sous le regard de coachs certifiées très attentives et encourageantes. La fierté après une séance n’a pas de prix, pourtant ceux pratiqués au studio sont une bonne surprise : le pack de 3 séances découvertes est à 79€ seulement.

7 rue Gambey, 75011 Paris

2. Reformation Pilates

Difficile de parler pilates à Paris sans mentionner Reformation. C’est l’un des studios qui a véritablement contribué à populariser la discipline dans la capitale, en proposant dès le début des cours en petits groupes sur Reformer dispensés aussi bien en français qu’en anglais. Aujourd’hui fort de 3 adresses (le Marais, Palais-Royal et Saint-Sulpice), Reformation propose des séances structurées par niveaux (débutant à avancé), parfaitement calibrées pour travailler le gainage, la fluidité et la puissance musculaire en 55 minutes chrono.

Les coaches corrigent la posture avec une précision chirurgicale, ce qui en fait un excellent choix pour celles et ceux qui veulent véritablement maîtriser la technique. L’ambiance est sérieuse mais jamais austère, et les trois studios ont chacun leur personnalité, ancrée dans l’âme de leur quartier.

3. Hundred Pilates

Si vous cherchez la méthode Pilates dans sa forme la plus authentique et la plus exigeante, Hundred est votre adresse. Fondé par Marine Taktak, certifiée à la prestigieuse école Real Pilates de New York, ce studio niché à deux pas des Tuileries est le premier à Paris à proposer des cours sur l’ensemble des appareils de la méthode originale : Reformer, Tower, Chair et Barrel. Les séances se déroulent en groupes de 6 personnes maximum, ce qui garantit un suivi individualisé rare en studio collectif.

Trois niveaux de cours permettent une vraie progression, et la première séance, obligatoirement un cours Fondations, assure que chaque élève comprend les bases avant de se lancer. Hundred héberge également la formation Real Pilates Teacher Training, ce qui en dit long sur la crédibilité et l’exigence du lieu. Éco-responsable jusque dans ses matériaux et ses cosmétiques, le studio est aussi un vrai havre de bien-être post-séance.

3 rue de la Feuillade, 75001 Paris

4. Keana Pilates

Keana fait partie de l’histoire du pilates parisien. Ouvert en 2004, soit parmi les tout premiers studios de la capitale à proposer la discipline, il incarne une certaine idée du pilates de qualité : professeurs expérimentés, suivi personnalisé, respect du corps. Implanté dans le 7e arrondissement (près de la rue du Bac) et dans le 8e (côté Madeleine), le studio accueille aussi bien les adeptes des cours collectifs sur Reformer que ceux qui préfèrent la pratique en séance privée ou en duo.

La formule Happy Hour à 28 (disponible en dehors des heures de pointe) permet de pratiquer à tarif réduit, idéal pour les indépendants ou les lève-tôt. Bonne nouvelle pour 2026 : un nouveau studio vient d’ouvrir au 156 boulevard Pereire dans le 17e arrondissement, signe que la maison Keana ne s’endort pas sur ses lauriers…

5. KORE Studio

Ici, pas de zen ni de lenteur contemplative : KORE, c’est 50 minutes de workout à haute intensité et sans impact articulaire sur une machine Reformer hybride à huit ressorts ajustables pouvant aller jusqu’à 75 kg. Fondé en 2023 par Lina et Fanny, deux entrepreneures passionnées de studios boutique américains, KORE propose des séances tous niveaux où l’on travaille les muscles profonds grâce à des mouvements lents et contrôlés, dans une atmosphère tamisée et une playlist soigneusement choisie par chaque coach (rap, reggaeton, électro selon les profs). Le résultat : on ressort en nage, mais avec la satisfaction d’avoir vraiment bossé.

Avec deux studios – l’un rue Réaumur (2e), l’autre boulevard Richard-Lenoir (11e) – et de nouveaux projets en cours, KORE s’impose rapidement comme l’une des enseignes les plus dynamiques de la scène fitness parisienne. Les cours sont réservables via ClassPass ou GymLib.

KORE Réaumur : 103 rue Réaumur, 75002 Paris

KORE Richard-Lenoir : 15 boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris

6. The New Me

Avec 17 studios rien qu’à Paris (et plus de 45 en France), The New Me est devenu en quelques années le leader incontesté du Reformer dans la capitale. Sa force ? Rendre le pilates sur machine accessible, moderne et presque addictif, avec des cours dynamiques pour tous les niveaux : du Newbie Flow pour les débutants absolus jusqu’aux séances Power Pilates pour les confirmés. Chaque studio arbore un design soigné et dispose d’un bar à lattes pour prolonger l’expérience wellness avec un matcha ou un latte au choix.

La communauté est l’une des plus actives de Paris, et la diversité des créneaux horaires (certains studios ouvrent dès 7h) en fait une option particulièrement pratique pour les Parisiens aux emplois du temps chargés. La marque propose également un studio digital pour s’entraîner depuis chez soi.

17 studios à Paris

Horaires : en général lun-dim 8h-20h

7. Studio Rituel

Niché dans une impasse confidentielle près du jardin du Luxembourg, Studio Rituel est l’une des adresses les plus confidentielles et les plus attachantes de la scène bien-être parisienne. L’un des deux premiers studios de pilates à avoir ouvert à Paris, il y a plus de 15 ans, il a su traverser les modes en restant fidèle à son ADN : un lieu de pratique multidisciplinaire où cohabitent pilates (sur tapis, Reformer, Cadillac), yoga, Gyrotonic, Gyrokinesis et barre. La verrière lumineuse, les lignes épurées et l’atmosphère chaleureuse en font un havre à part dans la ville, que l’on fréquente volontiers comme on retrouverait un QG.

Les 23 professeurs, tous hautement diplômés, proposent des cours par niveaux très respectés, qui garantissent la qualité du suivi. Pour les nouveaux clients, un forfait découverte à 50 € permet de tester deux cours collectifs au choix, sans engagement.

16 rue de la Grande Chaumière, 75006 Paris (métro Vavin ou Notre-Dame-des-Champs)

