7 nouveautés beauté et bien-être à Paris qui vont transformer votre routine en 2026

Nouvelle année, nouveau rituel beauté et bien-être ? Si vous avez envie de choyer votre corps et votre esprit avec des produits qui fonctionnent vraiment et des adresses confidentielles qui font du bien, vous allez adorer cette sélection. Entre les pépites fabriquées en France qui révolutionnent nos salles de bain, les parfums réconfortants, les spas intimistes où se régénérer à Paris et les accessoires game-changers, on a compilé pour vous le meilleur du moment ! Alors, prêt(e) à rayonner ?

1. La collection capillaire Marionnaud x Vanessa Wu

Marionnaud vient de dévoiler sa nouvelle gamme de soins capillaires qui a déjà tout pour devenir culte. Elle se compose de 5 élégants produits pour un « Protocole Seconde Jeunesse » qui lutte contre les signes du vieillissement capillaire : cheveux ternes, secs, sans volume… Chaque formule renferme jusqu’à 96% d’ingrédients d’origine naturelle et une signature olfactive addictive (bergamote, fleur d’oranger, fleurs blanches) transformant la douche en spa. Shampooing volume ou nutrition, après-shampooing hydratant, masque régénérant et huile protectrice brillance, tout a été pensé pour sublimer votre chevelure. Cerise sur le gâteau : ce lancement s’accompagne d’une collab’ exclusive avec Vanessa Wu qui a créé une superbe trousse en édition limitée contenant trois mini-soins pour tester la routine. Un vrai concentré d’élégance à la française, fabriqué en France, avec ce luxe accessible qu’on adore chez Marionnaud !

Prix : produits entre 28€ à 36€ le (réductions avec la carte Club Privé Marionnaud

Trousse Vanessa Wu : 40€

À retrouver en boutiques Marionnaud à Paris, en France, et sur marionnaud.fr

2. La brosse démêlante Love Ibiza d’Éclats de Jade

Fini les séances de démêlage qui virent au cauchemar : la brosse Love Ibiza d’Éclats de Jade révolutionne le coiffage avec ses poils naturels de sanglier ultra-doux qui glissent dans les cheveux sans tirer ni casser la fibre. Que vous ayez les cheveux fins, épais, bouclés ou crépus, cette brosse s’adapte à toutes les textures et démêle en douceur, sur cheveux secs comme mouillés. Son design aux couleurs pétillantes et son ergonomie incurvée parfaite en font un objet beauté qu’on prend plaisir à utiliser chaque matin. Légère, compacte, elle se glisse partout et convient aussi bien aux adultes qu’aux enfants. Une vraie alliée pour des cheveux soyeux sans galère, approuvée par les accros aux routines capillaires douces et efficaces.

Prix : 14€

À commander sur eclatsdejade.fr

3. L’Eau Lactée d’Elhée

Voici un parfum conçu spécialement pour les mamans et leurs enfants. Avec son aspect délicat qui fait penser au lait maternel, L’Eau Lactée d’Elhée est une fragrance de soin naturelle mêlant harmonieusement musc blanc, mandarine et jasmin. Elle enveloppe la peau d’un voile parfumé à la fois léger, réconfortant… et addictif ! On aime sa formule pure et éthique, à base d’extraits de plantes, d’eau et d’huile d’olive, qui garantit une douceur absolue pour les peaux sensibles. Vegan, sans alcool, sans colorants, et fabriquée en France à Grasse (berceau historique de la parfumerie), elle se présente dans un très joli flacon rond comme un câlin, à adopter d’urgence.

Prix : 68€

À retrouver sur www.elhee.com

4. Le Love Pack de Dermalogica et Womanizer

Allier soin du visage et plaisir féminin pour avoir une belle peau ? C’est ce que propose la marque de cosmétiques Dermatologica, qui s’est associée au leader du bien-être intime Womanizer pour nous proposer un Love Pack vraiment original et audacieux. En achetant le Neurotouch Symmetry Serum de Dermalogica (149€), soin visage enrichi en peptides biomimétiques et actifs botaniques qui redessine visiblement les contours du visage grâce à une gestuelle sculptante, vous aurez un Womanizer Vibe offert, le fameux stimulateur de la marque pionnière qui compte plus de 12 millions de produits vendus dans le monde. Fondée sur les neurosciences et le pouvoir du toucher doux pour libérer les hormones du bien-être (ocytocine, dopamine, sérotonine) tout en réduisant le cortisol responsable du vieillissement cutané, cette alliance insolite promet une expérience sensorielle pour une peau sculptée, raffermie et un équilibre intérieur harmonieux. Un duo aussi sophistiqué qu’efficace !

Disponible sur les sites de Dermalogica, Womanizer, et dans les plus belles enseignes parisiennes (Galeries Lafayette, Printemps, Sephora).

5. L’expérience Chaud-Froid by Lymfea au Spa de l’Hôtel de Buci

Niché dans l’élégant Hôtel de Buci au cœur de Saint-Germain-des-Prés, le Spa Lymfea est un véritable cocon intime et confidentiel. On y va notamment pour le soin holistique de Sarah-Line : l’expérience Chaud-Froid, qui alterne exercices de respiration, sauna et douche froide. Ce parcours stimule les flux énergétiques, booste la circulation sanguine, renforce l’immunité et détend profondément tout en réactivant l’énergie vitale. Le résultat ? Une sensation de régénération totale, comme si on venait d’appuyer sur le bouton reset ! Une parenthèse hors du temps à s’offrir absolument.

Spa Lymfea à l’Hôtel de Buci

22 rue de Buci, 75006 Paris

Réservation sur buci-hotel.com

6. Le sérum L’Âge Miracle de Polare Paris

Polare Paris signe avec L’Âge Miracle un sérum anti-âge nouvelle génération qui cible les signes du temps avec une efficacité redoutable. Concentré en actifs puissants, ce soin repulpe, lisse et illumine la peau dès les premières applications. Sa texture soyeuse pénètre instantanément sans laisser de film gras, parfaite pour glisser sous votre crème de jour ou de nuit. Formulé pour réveiller l’éclat des peaux fatiguées, atténuer les rides et redonner fermeté et tonicité, ce sérum devient vite le geste beauté non-négociable du matin. La Collection L’Âge Miracle incarne le savoir-faire français en matière de cosmétique haut de gamme, avec cette promesse qu’on aime : des résultats visibles, vite. Un indispensable pour toutes celles qui veulent prendre de l’avance sur le temps sans passer par la case bistouri !

Prix : 270€

À retrouver dans la boutique parisienne au sein de l’Hôtel Westminter (13 rue de la Paix, Paris 2e) et sur polareparis.com

7. L’Air de Grasse de Fragonard

Pour célébrer son centenaire, Fragonard a mis en flacon l’essence même de Grasse, sa ville d’origine. L’Air de Grasse est une eau de toilette généreuse et lumineuse qui capture l’esprit de la capitale mondiale du parfum. Au cœur de ce bouquet : rose, pivoine et jasmin, relevés par une touche de mandarine gourmande et un sillage noble autour de l’iris et du patchouli. Toutes ces essences florales forment un accord radieux et solaire, parfait pour celles qui cherchent un parfum floral élégant sans être écrasant. Fabriqué à Grasse avec un alcool végétal de blé 100% naturel et local, ce parfum incarne le savoir-faire grassois ancestral et cette douceur méditerranéenne qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Un hommage olfactif à la Côte d’Azur, à glisser dans son sac pour un shot de soleil instantané, même en plein hiver parisien.

Prix : 23€ (50ml)

Disponible en boutiques Fragonard et sur fragonard.com

A. C.