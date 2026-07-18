Crécy-la-Chapelle : le village idéal pour se rafraîchir au bord de l’eau à moins d’1h de Paris

Cet été, il n’est pas nécessaire de partir très loin de Paris pour trouver des coins calmes et frais… En Seine-et-Marne, Crécy-la-Chapelle est surnommé la « Venise briarde » pour les nombreux canaux qui traversent le village et rafraichissent ses ruelles médiévales. À moins d’une heure de la capitale, vous pouvez profiter de jolies promenades au bord de l’eau, d’une pause dans une librairie-café et d’animations au Moulin Jaune !

Un village médiéval proche de Paris

Situé au cœur de la Seine-et-Marne, Crécy-la-Chapelle garde les marques de son passé médiéval. À l’origine, il existait deux bourgs distincts, Crécy et La Chapelle-sur-Crécy, qui ont été réunis au fil des siècles pour former la commune que nous connaissons. Le village se développe rapidement au fil des siècles, grâce à sa position stratégique sur la rivière du Grand Morin, attirant les commerçants et les artisans, tout en permettant l’activité des moulins.

Au fil de ses ruelles et de ses canaux, en croisant ses maisons à colombages, ses petits ponts en pierre, ses lavoirs et ses berges fleuries, vous pourrez contempler un beffroi centenaire, ainsi que la collégiale Notre-Dame de l’Assomption construite au XIIe siècle, l’un des chefs-d’oeuvre gothiques d’Île-de-France classé au titre des monuments historiques. Si vous pouvez encore admirer les vestiges des anciennes fortifications médiévales, le château de Crécy-la-Chapelle date quant à lui du XIXe siècle et accueille désormais des séminaires.

Une traversée dans la « Venise briarde »

Si Crécy-la-Chapelle est surnommée la « Venise briarde« , c’est grâce aux nombreux bras du Grand Morin, un sous-affluent de la Seine par la Marne qui traverse le village. Depuis des siècles, celui-ci s’est constitué autour de la rivière, qui alimentait autrefois l’activité des paysans et les meuniers. C’est aussi un formidable point de rafraichissement dont profitent les habitants durant la période estivale. Une particularité qui la différencie des autres villages d’Île-de-France !

Vous pouvez notamment faire de longues promenades sur les berges, les passerelles fleuries et les petits ponts de pierre qui relient les différents quartiers historiques de Crécy-la-Chapelle. L’occasion de faire une pause sur ses canaux, bordés de saules et de jardins… À moins d’une heure de Paris, ce village est un lieu parfait pour se rafraichir en période de fortes chaleurs tout en profitant d’un cadre paisible.

Deux adresses à découvrir

En vous rendant sur la place du marché de Crécy-la-Chapelle, vous pourrez faire une halte à la Librairie Café, que vous reconnaitrez à sa façade bleue installée au-dessus du Grand Morin. Cette librairie généraliste vous accueille dans ses espaces lumineux, avec un salon de thé pour feuiller un livre tout en sirotant une boisson fraîche et en dégustant une pâtisserie. Une petite terrasse extérieure vous permet même d’être tout près de l’eau ! C’est une pause agréable après une balade le long des canaux.

Si vous aimez les lieux singuliers, on vous conseille aussi de vous rendre au Moulin Jaune ! Résidence du célèbre clown russe Slava Polunin, ce lieu culturel installé dans un ancien moulin accueille des résidences d’artistes et propose différentes pièces de théâtre ou performances d’art contemporain dans ses espaces verts aux décors oniriques, qui bénéficient du label « Jardin remarquable » et d’une reconnaissance patrimoniale en Île-de-France.

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