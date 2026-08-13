Durbuy : la plus petite ville du monde est une cité médiévale belge

Nous sommes en Wallonie, dans la province belge de Luxembourg en plein cœur des Ardennes belges. C’est ici que se trouve le village de Durbuy que l’on surnomme aussi « la plus petite ville du monde ». Ce charmant bourg médiéval posté au bord de l’Ourthe n’est qu’à 4h de Paris. Entre rivière et reliefs rocheux, cette petite cité médiévale est un incontournable encore trop sous-coté.

La plus petite ville du monde

L’histoire de Durbuy remonte au Moyen Âge : en 1331, Durbuy appartient au duché de Luxembourg, car le village occupe une position stratégique. C’est grâce à cela que Jean Ier de Luxembourg lui accorde le titre de « ville ». Les habitants obtiennent donc des libertés et des avantages fiscaux. À partir de cet instant, c’est à Durbuy d’organiser sa propre défense et ses forces armées. En somme : Durbuy n’est pas devenu une ville parce que son territoire était grand et vaste, mais parce qu’il s’agissait d’un lieu précieux. C’est pour cela que la ville, ainsi que de nombreux organismes touristiques, revendiquent le titre de « plus petite ville du monde ». Ce surnom repose sur cette particularité historique, car jamais une cité médiévale n’a été assignée « ville » officiellement ! Si vous appréciez ces faits surprenants, sachez que le village le plus petit France, qu’on surnomme « l’île sur la terre », ne compte que 52 habitants.

Voir cette publication sur Instagram 230K likes, 452 comments – rooshazeveld le August 25, 2024: "Discover Belgium’s “smallest city” ✨ Craving a cosy getaway? Discover Durbuy, a fairytale village located in the Belgian Ardennes. Take your time to wander around its quaint streets, make sure to try its local beer, and dine at one of i…

Visiter Durbuy, c’est aussi profiter de son atmosphère pittoresque. Ruelles pavées, boutiques d’artisans… Belgique oblige, nous vous encourageons à faire une halte pour déguster des frites ou des gaufres. Ce qu’on a adoré, c’est la beauté des paysages, pour le « plat pays », les Ardennes belges cachent de magnifiques falaises et des reliefs qui sauront vous surprendre.

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Une cité médiévale belge

Le château de Durbuy que vous pouvez admirer aujourd’hui n’est pas le plus « récent ». En 889, un premier château fort a été construit au bord de l’Ourthe. Des siècles plus tard, les troupes françaises détruisent les forteresses. C’est à partir de 1731 que le château est reconstruit par la famille d’Ursel, qui en deviendra la propriétaire en 1756. Encore aujourd’hui, le château de Durbuy leur appartient. Ses rénovations ont duré deux ans : de 1880 et 1882.

Aujourd’hui, cette construction n’évoque donc plus de Moyen Âge. Nous sommes plus proche du « château de conte de fées » qui faisait rêver tant de lecteurs à l’époque. Bien sûr, l’emplacement de ce château permettait un total contrôle sur la vallée de l’Ourthe et les voies de passage. Jadis, Durbuy n’était pas un village paisible : il a souvent été pris d’assaut et les forteresses n’ont jamais tenu longtemps.

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Jardins et ruelles fantastiques

Durbuy ne se résume pas uniquement à son château et ses ruelles médiévales. Le parc des Topiaires, posté sur l’autre rive de l’Ourthe, est un véritable joyau. Le « topiaire » est l’art de tailler les arbres et les arbustes pour leur donner une forme déterminée, plutôt que de les laisser pousser naturellement. Plus communément, on retrouve cet art dans des formes sobres et géométriques, avec des boules, des cônes, des spirales, ou des haies. Cette manière de présenter un jardin existe depuis la Renaissance. Et à Durbuy, le parc des Topiaires n’est autre que l’un des plus grands jardins de topiaires ! Sur environ 1 hectare, vous pourrez y admirer 250 sculptures en buis. Certains d’entre eux ont plus de 120 ans : leur transformation en sculptures a demandé des décennies de travail, rien que ça.

Vous rendre à Durbuy, c’est vivre un voyage de conte de fées. En plus, si vous êtes sportifs : les pistes cyclables sont légion dans les Ardennes belges. Si vous aimez l’aventure, on vous recommande également le Labyrinthe de Durbuy : une activité divertissante, et qui vaut le détour s’il ne fait pas trop chaud. Aussi, à quelques kilomètres de cette ville wallonne, à Wéris, un patrimoine mégalithique remarquable se cache dans la forêt. Dolmen, menhirs : le folklore ne s’arrête pas à « la plus petite ville du monde. Si vous aimez le frisson, allez découvrir le Lit du Diable : un énorme bloc naturel dont la forme évoque curieusement un lit. Il s’agit d’une légende locale qui a la vie dure : mais peut-être oseriez-vous y dormir, après votre passage à Durbuy !

Durbuy, 6940 Belgique

Le lit du diable, Morville, 6940 Durbuy, Belgique

Photo à la une : Durbuy vue de haut depuis les collines © AdobeStock Martin