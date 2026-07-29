Ce château privé à 45 min de Paris ouvre exceptionnellement au public cet été

C’est une opportunité unique en Île-de-France à seulement 45 min de Paris. Dans le Val-de-Marne, le château d’Ormesson ouvre ses portes jusqu’au 4 septembre 2026. Pour vivre une pause estivale royale, optez pour cette découverte, où vous profiterez d’un parc de 66 hectares inspirés d’André Le Nôtre.

L’incroyable château d’Ormesson

Depuis plus de 400 ans, cette demeure située à Ormesson-sur-Marne appartient à la même famille. Vous pourrez y découvrir son rez-de-chaussée avec ses pièces de réception : vous vivrez un beau voyage dans le temps, puisque le mobilier ancien y a été conservé ! Malgré les guerres et les révolutions, le château d’Ormesson n’a pas perdu de sa superbe. Des parties de cette demeure à seulement 45 min de Paris se découvrent en visite guidée. Comptez 15 € par personne pour la visite de l’oratoire historique. Il s’agit d’une petite chapelle privée située dans l’enceinte du château. À l’inverse d’une église paroissiale, l’oratoire a toujours été destiné à un usage familial ou seigneurial. Les propriétaires du château d’Ormesson y assistaient à des offices intimes. Aussi, choisir de découvrir cet oratoire, c’est faire un pas historique au coeur des secrets de la noblesse de l’Ancien Régime. D’ailleurs, il existe certes plusieurs châteaux privés en Île-de-France : Breteuil, Courances, Ferrières. Or, c’est grâce à une combinaison de caractéristiques que le château d’Ormesson est bel et bien unique. Hormis sa proximité à Paris et son histoire familiale, son ouverture estivale est une première historique. De même, puisque le château d’Ormesson détient un fort héritage familial, on y retrouve un immense fond d’archives privées : ce qui fait de ce château un témoin toujours vivant de l’Histoire.

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La Famille Fèvre d’Ormesson et Le Nôtre

La famille Fèvre d’Ormesson a fait de ce château un véritable salon littéraire du Grand Siècle. De fait, lorsqu’Olivier III d’Ormesson s’installe au château, il reçoit ni plus ni moins que : Madame de Sévigné, Jean Racine, La Fontaine… Toute l’élite intellectuelle du règne de Louis XIV s’y retrouvait. Il s’agissait presque d’un « petit Versailles littéraire ». Bien sûr, impossible de ne pas parler de Jean d’Ormesson : l’écrivain et académicien y a grandi.

Certains historiens affirment même qu’André Le Nôtre passait régulièrement dans les jardins du château d’Ormesson lorsqu’il travaillait à Vaux-le-Vicomte. Plus récemment, durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands en ont fait un garage, puisque le château d’Ormesson servait de centre de réparation de camions militaires. Malgré cette occupation, le château d’Ormesson n’a subit aucun dommage majeur. Pour finir, si les domaines privés vous intéressent par leur discrétion, on vous encourage à poursuivre vos escapades jusqu’au domaine du Champ de Bataille. Mais avant de s’éloigner à 1h de Paris, optez pour 45 min de RER A, jusqu’à Ormesson-sur-Marne !

Infos pratiques :

Ouverture : jusqu’au 4 septembre 2026 de 9h à 12h et de 14h à 17h30 Visite libre : 10 € (5 € pour les 12-18 ans, gratuit pour les moins de 12 ans). Visite guidée avec oratoire : 15 € (disponible le samedi et le dimanche à 11h et 15h, réservation conseillée) Accessibilité PMR Adresse : Avenue Wladimir d’Ormesson, 94490 Ormesson-sur-Marne Transports : RER A Gare de Lyon > Sucy-Bonneuil + correspondance en bus



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Château d’Ormesson, 1 avenue du Général-de-Gaulle, 94490 Ormesson-sur-Marne