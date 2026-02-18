Cette église de béton haute de 107 mètres cache une incroyable cathédrale de lumière

Cette église-tour de 107 mètres cache 12 768 vitraux et un mémorial de béton unique en France

Au milieu d’une ville reconstruite après la guerre, une tour monumentale attire immédiatement le regard. À la fois église, mémorial et prouesse architecturale, cet édifice du XXe siècle fascine autant par sa sobriété extérieure que par la lumière qui l’habite. Une silhouette verticale devenue un symbole de cette grande ville portuaire française.

Une tour pour se souvenir

Presque entièrement détruite par les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, cette cité maritime normande s’est transformée en un laboratoire urbain unique en Europe, confié à Auguste Perret, pionnier du béton armé. Si bien qu’elle a été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans l’élan de cette reconstruction d’après-guerre, certains bâtiments ont été pensés comme de véritables repères urbains. Celui-ci en fait partie.

Visible depuis la mer comme depuis la ville, il s’élève à plus de 107 mètres de hauteur, évoquant presque un gratte-ciel posé au milieu d’un paysage portuaire. Quelques décennies plus tard, cet héritage moderniste sera prolongé par d’autres créations emblématiques, comme la bibliothèque du Volcan imaginée par Oscar Niemeyer, dont les formes blanches et courbes contrastent avec la rigueur géométrique de la reconstruction. Conçue comme un mémorial en hommage aux victimes civiles des bombardements de 1944, cette église dépasse largement sa fonction religieuse. Elle incarne la renaissance d’une cité tournée vers l’océan et vers l’avenir.

Le dialogue du béton et de la lumière

Dernière grande œuvre d’Auguste Perret, l’édifice représente une démonstration spectaculaire de la maîtrise du béton armé. Près de 50 000 tonnes de béton et 700 tonnes d’acier ont été nécessaires pour construire cette tour-lanterne reposant sur quatre groupes de piliers. Les fondations, creusées jusqu’à quinze mètres de profondeur dans un sol meuble, témoignent de l’ampleur du défi technique.

À l’intérieur, la surprise est totale. La structure austère laisse place à une atmosphère lumineuse assez spectaculaire. Le maître-verrier Marguerite Huré a conçu un ensemble de 12 768 vitraux soufflés à la bouche, comme au Moyen-Âge, et répartis selon l’orientation du soleil. Les couleurs évoluent tout au long de la journée, transformant l’espace en une véritable cathédrale de lumière. « Le vitrail donne à la lumière du soleil une qualité céleste », écrivait Auguste Perret.

L’église Saint-Joseph du Havre

C’est au Havre que s’élève cette église monumentale, devenue l’un des symboles les plus forts de la reconstruction de la ville. Achevée en 1957 et consacrée en 1964, elle marque la fin officielle du vaste chantier urbain entrepris après la guerre. Auguste Perret, disparu en 1954, n’en verra jamais l’achèvement, mais l’édifice demeure aujourd’hui comme son testament architectural.

Malgré ses dimensions impressionnantes, l’intérieur n’a rien d’écrasant. Le plan en croix grecque place l’autel au centre, entouré par les fidèles, créant une proximité rare dans un espace aussi monumental. Inscrite à l’inventaire des Monuments historiques dès 1965 puis classée en 2018, l’église Saint-Joseph reste aujourd’hui un phare spirituel et urbain, et surtout un édifice hors du commun, qui sait se rendre inoubliable aux visiteurs qui franchissent son seuil.

À lire également : Cette église cachée dans un immeuble parisien conserve un morceau de la grotte de Lourdes

Église Saint-Joseph

Boulevard François 1er

76600 Le Havre

Image en Une : Église Saint-Joseph du Havre © Alexandre Rety, LHENT

Mélina Hoffmann