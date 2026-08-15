En Vendée, cette Ville d’Art et d’Histoire se découvre à travers une aventure dont vous êtes le héros

Située dans le sud de la Vendée, à seulement quelques kilomètres du Marais poitevin et de sa fameuse Venise Verte, Fontenay-le-Comte mérite largement que l’on s’y attarde. Labellisée Ville d’Art et d’Histoire, cette ancienne capitale du Bas-Poitou se découvre facilement à pied, entre demeures Renaissance, passages souterrains et balades au bord de l’eau. Après avoir exploré le charmant village de Foussais-Payré, avec son patrimoine Renaissance et son araignée géante, nous avons poursuivi notre escapade dans cette ville qui réserve une manière particulièrement ludique de découvrir son histoire.

Une ville à parcourir à pied

Labellisée « Ville d’Art et d’Histoire » et classée parmi les « Plus Beaux Détours de France », Fontenay-le-Comte est une ville de taille moyenne, particulièrement agréable à parcourir à pied, au gré de ses ruelles, de ses passages sous les arcades, de ses ponts et de ses élégantes façades. Le centre historique regorge de belles demeures Renaissance, parmi lesquelles la Maison Billaud, l’Hôtel de la Sénéchaussée, l’Hôtel Grimouard ou encore la Maison Beaux-Esprits.

Ancienne capitale du Bas-Poitou, la ville a connu une période particulièrement prospère à la Renaissance, dont elle conserve aujourd’hui de superbes témoignages. Fontenay-le-Comte a également accueilli plusieurs grands esprits de cette époque, dont François Rabelais, qui y a étudié et enseigné quelque temps. La fontaine des Quatre-Tias, du mot patois « tias » désignant les « tuyaux »,édifiée en 1542, est devenue l’un des symboles de la ville avec sa jolie inscription latine : « Fontenay, source jaillissante des beaux esprits ».

Un peu plus loin, le monumental clocher de l’église Notre-Dame domine les toits et nous accompagne presque tout au long de la balade. Sans oublier le château de Terre-Neuve, notre gros coup de cœur, qui conserve notamment d’étonnants décors provenant du château de Chambord et dont nous vous reparlerons très bientôt.

Un patrimoine caché sous terre

Certaines des découvertes les plus étonnantes se trouvent pourtant sous les rues de la ville. Nous avons eu la chance de pénétrer dans d’anciennes caves voûtées en pierre, comme il en existait autrefois sous de nombreuses maisons de Fontenay-le-Comte. Parfois aménagées sur plusieurs niveaux, elles servaient notamment à conserver des provisions et à entreposer les marchandises des commerçants, dans une cité où circulaient vins, tissus, cuirs et autres denrées.

Autre surprise souterraine, particulièrement agréable à découvrir en pleine canicule : la crypte de la majestueuse église Notre-Dame. Datée du XIe siècle, elle était tombée dans l’oubli avant d’être redécouverte au XIXe siècle à l’occasion de travaux dans l’église. L’ambiance y change immédiatement, avec ses pierres anciennes et son atmosphère presque hors du temps, bien loin des dimensions monumentales de l’édifice situé juste au-dessus.

Fontenay-le-Comte côté nature

La promenade se poursuit ensuite dans un cadre beaucoup plus verdoyant. Depuis les quais de la Vendée, on longe tranquillement la rivière en observant les façades des hôtels particuliers qui bordent l’eau. Puis on rejoint le parc Baron, aménagé autour des vestiges de l’ancienne forteresse médiévale qui dominait autrefois la ville. Ses allées boisées permettent de perdre quelques degrés, de prendre un peu de hauteur et mènent jusqu’à un joli point de vue sur les toits de Fontenay-le-Comte et le clocher de Notre-Dame.

Mais la manière la plus originale de parcourir Fontenay-le-Comte est sans doute de se glisser dans la peau du héros de sa propre aventure. L’office de tourisme propose une nouvelle balade sonore intitulée « Tous des héros », que nous avons pu tester en avant-première. Casque sur les oreilles, on part à la rencontre des principaux lieux de la ville à travers une histoire dont on devient le personnage principal. Anecdotes, petites missions et choix à effectuer ponctuent le parcours : un concept vivant et ludique, particulièrement adapté aux familles, qui change agréablement la visite guidée classique.

Et pour profiter de Fontenay-le-Comte et prendre le temps de découvrir ses environs, mieux vaut passer au moins une nuit sur place. Pour cela, on vous conseille le Logis Hôtel Le Fontarabie, dont la localisation permet de rejoindre facilement à pied le centre historique et les principaux lieux à visiter. Les chambres sont confortables et climatisées, ce qui est loin d’être un détail en été. Nous avons également beaucoup aimé son restaurant, La Glycine, une très bonne adresse pour dîner en terrasse autour d’assiettes généreuses préparées avec des produits frais.

Entre patrimoine Renaissance, rivière et espaces verdoyants, Fontenay-le-Comte offre une escapade aussi culturelle que dépaysante dans l’intérieur de la Vendée.

Image en Une : Les quais de la Vendée bordés de maisons anciennes à Fontenay-le-Comte © Mélina Hoffmann / Marseille Zigzag

Mélina Hoffmann