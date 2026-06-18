À 3h de Paris, cet hôtel face à l’océan cache un immense spa marin et une table signée Pierre Gagnaire

-

Un hôtel poétique, une vue mer, un spa de rêve et un restaurant pensé par l’un des plus grands chefs français… Voici en quelques mots ce que vous trouverez à La Grande Terrasse La Rochelle MGallery à Châtelaillon-Plage, lors d’une escapade iodée dans l’ouest. Que vous veniez pour vous reposer, pour faire du tourisme dans la région, ou pour écrire un livre (pourquoi pas !), vous allez adorer vous laisser inspirer par l’océan, face à l’île de Ré et l’île d’Oléron.

Un hôtel poétique et iodé

S’il possède moult atouts, le point fort de cet hôtel est sans aucun doute : sa vue. Perché sur une falaise, il s’ouvre sur une vaste terrasse ouverte sur le large et un parc naturel de trois hectares. Ses 72 chambres et suites font honneur à l’océan avec la prédominance du bleu, des salles de bain comme des carrelets typiques du coin (des cabanes de pêcheurs en bois surélevées sur la plage), et sa décoration très locale. Comme dans une galerie d’art, on erre dans les couloirs en admirant des photos vintage de baigneurs.

Deux spas aux nombreux atouts

Même s’il n’y a rien de plus ressourçant qu’une balade sur le sable et une baignade dans l’océan, le spa NUXE de l’hôtel peut largement rivaliser. Il se présente comme un vaste espace dédié au bien-être, avec sauna, hammam, balnéothérapie et cabines de soins. Un jacuzzi extérieur pour les beaux jours vous permettra d’admirer la vue sur le large, juste avant de vous poser sur les transats extérieurs pour un bain de soleil. Pour parfaire le moment, rituels visage et protocoles inspirés des bienfaits de la mer sont proposés dans l’enceinte du spa. On a adoré pouvoir choisir l’odeur de l’huile de massage et discuter avec la masseuse d’un soin sur-mesure pour un moment encore plus privilégié.

Pourtant, le spa NUXE de l’hôtel n’est pas le seul centre de bien-être rattaché à l’hôtel. En face de celui-ci, nous avons pu tester le Thalasso Spa Marin et son immense parcours marin de 240 m². Il rassemble bassins d’eau de mer chauffée, jets massants, geysers, cols de cygne et jacuzzi extérieur. Côté soins, une trentaine de cabines proposent des expériences exceptionnelles que vous trouverez difficilement ailleurs : massages, soins marins, enveloppements aux algues (pour un moment hyper relaxant) et protocoles visage signés Phytomer et Decléor.

Un restaurant signé Pierre Gagnaire

Enfin, côté restaurants, une table fait tout particulièrement la renommée de MGallery : GAYA, restaurant gastronomique imaginé par Pierre Gagnaire. Le chef y célèbre les produits de l’Atlantique où poissons de la pêche du jour, fruits de mer et spécialités locales occupent une place de choix. Comme nulle part ailleurs, on goûte des bouchées délicates, aux mélanges audacieux, qui révèlent les trésors de l’océan et le talent d’un chef étoilé au Michelin. La salle du restaurant est d’ailleurs somptueuse, donnant une fois de plus sur l’océan et laissant passer une lumière naturelle splendide qui met en valeur les plats et la décoration subtile.

Photo de une : MGallery La Rochelle-Châtelaillon © Sylvie CURTY

À lire également : On a découvert Coureilles, le nouveau lieu hybride qui fait parler de lui à La Rochelle