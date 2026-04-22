Cette cité médiévale encore intacte offre un dépaysement inattendu à 1h de Paris

Houdan, nichée aux confins des Yvelines, à seulement 63 kilomètres de Paris, offre un dépaysement immédiat. Ici, le temps semble suspendu… Entre ses ruelles pittoresques et son imposant donjon, cette ancienne place forte médiévale est parfaite pour une escapade à la journée, sans les foules des sites les plus courus d’Île-de-France. On vous y emmène à Houdan !

Houdan, une cité médiévale stratégique

Si l’histoire de Houdan remonte à l’Antiquité, c’est véritablement au tournant de l’an 1000 que la ville prend de l’importance. Située sur un axe commercial reliant Paris à l’ouest du royaume, elle devient rapidement un point stratégique convoité : les seigneurs de Montfort y font ériger une forteresse, et la ville se développe derrière ses remparts. Au fil des siècles, elle traverse les grands conflits qui ont marqué l’histoire de France comme la guerre de Cent Ans, pendant laquelle la ville est régulièrement attaquée et change de mains, passant même sous domination anglaise durant plusieurs décennies au XVe siècle ! Malgré ces épisodes violents, elle parvient à conserver une grande partie de son architecture médiévale, encore visible aujourd’hui.

Un donjon à la silhouette unique

Véritable emblème de la ville, le donjon de Houdan attire immédiatement le regard. Construit au XIIe siècle, d’une hauteur de 25 mètres, il témoigne de sa fonction défensive à une époque où Houdan constituait un verrou militaire important aux portes de l’Île-de-France. Le donjon a eu plusieurs vie : il fut une prison, puis un château d’eau au XIXe siècle, avant d’être restauré et ouvert au public. Aux beaux jours, vous pouvez grimper à son sommet pour découvrir un magnifique panorama sur la ville et la campagne environnante. Un point de vue rare sur ce territoire encore largement préservé !

Un centre ancien resté intact

Ce qui distingue Houdan d’autres communes d’Île-de-France, c’est le charme de son centre historique. En se promenant dans ses rues, on découvre encore des maisons à colombages datant des XVe et XVIe siècles, des traces de fortifications et une organisation urbaine directement héritée du Moyen-Âge. L’église Saint-Jacques-et-Saint-Christophe a été construite au XVIe siècle sans aucune contribution de seigneurs ou de membres du clergé, seulement avec les dons des habitants ! Ce qui explique qu’elle n’abrite aucun monument, ni tombeau, ni souvenir ou trace de personnage illustre. Et c’est aussi ce qui anime toujours Houdan : des commerces, des marchés et des habitants qui contribuent à maintenir une atmosphère authentique, loin d’un décor uniquement touristique…

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Une escapade facile et dépaysante depuis Paris

Houdan présente un avantage de taille : sa proximité directe avec la capitale. Accessible en train depuis la gare Montparnasse en un peu moins d’1h, elle permet une petite sortie rapide et sympa, sans contrainte d’organisation ni de logistique. Sur place, tout se fait à pied, et on déconnecte du rythme parisien : on flâne, on prend le temps d’observer les détails… et de profiter d’un cadre que l’on croyait disparu autour de Paris.

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Image en Une : Église Saint-Jacques et Saint-Christophe à Houdan