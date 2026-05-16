Cette île de 70 hectares à 3h30 de Paris mêle land art géant et jardins paradisiaques

Le Centre International d’Art et du Paysage se situe dans le parc naturel régional du Plateau de Millevaches. La particularité de ce musée à ciel ouvert est son emplacement : il se trouve sur l’île de Vassivière, entourée par le lac artificiel éponyme. Au cœur de 70 hectares de nature, ce musée à ciel ouvert réunit œuvres monumentales, architecture contemporaine, sentiers boisés et vues sur le lac. Prêts à la découverte ?

70 hectares dédiés à l’art et à la nature

Tout commence dans les années 1980, tandis que les collectivités locales veulent donner une nouvelle visibilité à ce territoire façonné par l’eau, l’électricité et les paysages du plateau de Millevaches. Il faut dire que ce lac artificiel a profondément transformé le paysage, au point de lui donner des airs de grand nord. Nichés au cœur de l’île de Vassivière, vous aurez clairement la sensation d’être en plein Canada !

Une idée ambitieuse voit alors le jour : créer une adresse d’art contemporain en pleine nature. C’est là qu’interviennent deux des personnages principaux de l’histoire : Aldo Rossi et Xavier Fabre. Avec eux, le Centre International d’Art et du Paysage ouvre en 1991. Cette pépite discrète, en plein cœur du Limousin, n’a fait qu’évoluer depuis. Mais avant de vous présenter tout ce qu’elle a à offrir, une présentation s’impose.

Aldo Rossi (1931-1997) est un architecte italien connu comme étant une figure majeure du postmodernisme. On reconnaît son architecture grâce à ses formes géométriques fortes et ses inspirations industrielles. En 1990, il reçoit même le prestigieux prix Pritzker, souvent présenté comme l’équivalent du prix Nobel en architecture. Pour l’île de Vassivière, Aldo Rossi conçoit le Centre d’Art, et surtout : le phare ! Il s’agit d’une œuvre d’art à part entière, qui n’est pas faite pour guider des bateaux mais les visiteurs curieux. Xavier Fabre, quant à lui, est un architecte français. Son rôle principal était d’adapter les idées conceptuelles de son binôme, et de prendre en compte l’environnement naturel. Le projet du Centre International d’Art et du Paysage s’associe donc parfaitement à la topographie.

En plus des expositions permanentes, vous pourrez y découvrir trois expositions annuelles, qui mettent en valeur la nature. Alexandra McIntosh, la directrice du centre, souhaite que la visite permette une exploration des relations qu’entretient l’être humain à son environnement.

À lire également : Connaissez-vous cette ville millénaire à la magnifique gare et aux maisons pittoresques ?

Une île entre lac et sculptures

Le lac de Vassivière a été créé entre 1947 et 1950 lors de la construction du barrage de Vassivière sur la Maulde, un affluent de la Vienne. L’objectif était de produire de l’hydroélectricité après la Seconde Guerre mondiale. Ce magnifique lac mesure près de 10 km2 et compte environ 45 km de rives, ce qui en fait l’un des plus grands lacs artificiels de France. En visitant le Centre International d’Art et du Paysage, vous aurez l’occasion de profiter d’agréables chemins de randonnées, dont l’onirique Bois aux sculptures, l’un des grands attraits de l’île. Au fil du parcours, les œuvres surgissent entre les arbres, comme si elles faisaient partie du paysage depuis toujours.

L’île de Vassivière, une escapade à 3h30 de Paris

Le Centre International d’Art et du Paysage est aussi un véritable coup de cœur, car il est accessible à toute la famille. Vous aurez l’occasion de proposer aux plus petits des activités de land art, ou de jardinage engagé ! Pour ce faire, rendez-vous au cœur du « jardin des Simples » de l’île de Vassivière. Cet espace a été pensé par les producteurs de plantes aromatiques et médicinales du Syndicat Simples en Limousin. Ce jardin biologique vous permettra d’en apprendre davantage sur le pouvoir des plantes, que ce soit en médecine douce ou en cosmétiques. Les plantes du quotidien ont, en effet, des vertus que nous ignorons bien souvent. On nomme ce savoir « l’art des plantes ». Alors n’hésitez pas : vous pouvez réserver des animations et activités, faites pour les jeunes curieux.

En prenant le TGV jusqu’à Limoges et avec une petite correspondance, vous arriverez sur cette île sauvage, où art et nature ne font plus qu’un. Si vous cherchez à être dépaysés comme il se doit, l’île de Vassivière offre une escapade rare en Limousin, entre lac immense, œuvres de land art, architecture contemporaine et nature sauvage.

À lire également : Cascades féeriques, chemin méconnu à flanc de falaise : ces deux randonnées vous transporteront au paradis !

Centre International d’art et du paysage, Île de Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac

Photo à la une : Île de Vassivière vue du ciel © Visit Limousin