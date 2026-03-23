La Rochelle s’offre son premier festival 100% électronique face à l’océan

Ces dernières années, la musique électronique connaît son heure de gloire, et elle est en train de s’écrire un nouveau chapitre, face à l’océan Atlantique. Après cinq ans à faire vibrer les open airs rochelais, l’association de La Dimancherie franchit une étape décisive : la première édition du Festival La Dimancherie verra le jour les 15 et 16 août 2026, aux Minimes, à La Rochelle. Vous savez où nous trouver !

La Dimancherie festival face à l’océan

Difficile d’imaginer un cadre plus séduisant pour ce festival : face à l’océan, devant le Centre des Congrès Georges Pernoud. Au programme : deux scènes musicales, des bars, de quoi se restaurer, des stands et des animations. Bref, le festival ne se contente pas d’être un simple concert, il se pense comme un véritable lieu de vie le temps d’un week-end ! Une expérience pensée dans les moindres détails, inspirée des grands formats électroniques, mais ancrée dans l’identité unique de La Rochelle.

Voir cette publication sur Instagram 2,480 likes, 147 comments – ladimancherie le March 15, 2026: "LA DIMANCHERIE FESTIVAL ! ☄️ Cet été, on voit les choses en grand. Après des années à faire vibrer La Rochelle, on lance enfin notre premier festival.

Deux jours de musiques électroniques face à l’océan. 📅 RENDEZ-VOUS LES 15 & 16 AOÛ…

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Une programmation de haut niveau

La programmation, elle, est à la hauteur de nos attentes ! Manda Moor, Cuartero, Paige Tomlinson, Betical, ROÜGE, Sandrop, AAT, Britney speed… Des artistes nationaux et internationaux qui incarnent la diversité et l’exigence de la scène électronique actuelle. Styles variés, univers distincts, mais une volonté commune de faire danser les foules. D’autres noms viendront compléter l’affiche dans les semaines à venir.

Ce festival, c’est avant tout l’aboutissement de cinq années d’open airs à succès. Depuis ses débuts, La Dimancherie a su construire, été après été, une communauté fidèle et engagée autour de la musique électro. Une base solide, un public qui se reconnaît dans ce projet, et une équipe qui connaît son territoire. Pour accompagner cette montée en puissance, quatre open airs sont programmés avant ce jour tant attendu, les 10 mai, 7 juin, 28 juin et 26 juillet 2026. Des rendez-vous qui permettront au public de retrouver l’esprit de La Dimancherie avant le grand rendez-vous de l’été !

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À La Rochelle, un rendez-vous électro incontournable

Avec environ 5 000 festivaliers attendus chaque jour, l’objectif est clair : faire de La Rochelle une ville incontournable sur la carte des festivals. Cinq ans de passion, une communauté qui ne cesse de grandir, et une équipe qui sait exactement où elle va. Cette première édition de La Dimancherie Festival n’est que le début d’une longue et belle histoire pour La Rochelle !

La Dimancherie Festival

Parking du Lazaret, Les Minimes, La Rochelle

Réservez votre place juste ici !

FAQ de La Dimancherie Festival à La Rochelle

Quand a lieu La Dimancherie Festival à La Rochelle ?

La première édition de La Dimancherie Festival aura lieu les 15 et 16 août 2026 à La Rochelle, aux Minimes, face à l’océan.

Où se déroule La Dimancherie Festival ?

Le festival se tiendra au Parking du Lazaret, dans le quartier des Minimes à La Rochelle, face à l’océan.

Qui est annoncé à La Dimancherie Festival 2026 ?

La programmation annoncée comprend notamment Manda Moor, Cuartero, Paige Tomlinson, Betical, ROÜGE, Sandrop, AAT et Britney speed, avec d’autres noms attendus ensuite.

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