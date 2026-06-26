Connu pour son fromage, ce village du Nord cache un patrimoine insoupçonné

Quand on évoque Maroilles, on pense immédiatement au célèbre fromage à la croûte lavée. Pourtant, derrière cette spécialité emblématique se cache un village au patrimoine étonnant, niché au cœur du Parc naturel régional de l’Avesnois. Avec ses maisons de briques rouges, les vestiges de son abbaye, ses rivières paisibles et ses paysages vallonnés, Maroilles mérite largement le détour.

Un village façonné par une abbaye millénaire

L’histoire de Maroilles commence au VIIe siècle avec la fondation d’une abbaye bénédictine qui deviendra l’une des plus influentes du nord du royaume. Pendant plus d’un millénaire, cette abbaye rythme la vie du village et contribue à sa prospérité. Détruite en grande partie à la Révolution française, elle a laissé derrière elle plusieurs vestiges remarquables que l’on peut encore admirer aujourd’hui. En flânant dans le centre du village, on découvre notamment l’ancienne grange aux dîmes, le moulin de l’abbaye ainsi que différents bâtiments qui témoignent de l’importance qu’a eue ce site religieux pendant des siècles.

C’est également ici qu’est né le célèbre maroilles. Selon la tradition, sa fabrication aurait été mise au point par les moines de l’abbaye dès le Moyen Âge. Plusieurs siècles plus tard, ce fromage à pâte molle et à croûte lavée est devenu l’un des emblèmes gastronomiques des Hauts-de-France, au point d’avoir largement dépassé la notoriété du village dont il porte le nom. Une renommée qui attire aujourd’hui de nombreux visiteurs curieux de découvrir le lieu où tout a commencé. Servi sur une tarte au maroilles, dégusté simplement avec du pain ou intégré à de nombreuses recettes régionales, ce fromage fait partie intégrante de l’identité du village.

Le charme inattendu de l’Avesnois

Souvent éclipsé par les destinations plus connues des Hauts-de-France, l’Avesnois réserve pourtant de belles surprises. Maroilles en est sans doute l’un des meilleurs exemples. Traversé par la rivière Helpe Mineure, le village offre un décor paisible composé de ponts, de prairies bocagères et de ruelles bordées de briques typiques du Nord. Ici, pas de foule ni de tourisme de masse. On vient surtout pour ralentir, se promener et découvrir une autre facette de la région. Les amateurs de randonnée peuvent notamment emprunter plusieurs circuits balisés qui permettent d’explorer les paysages vallonnés de l’Avesnois tout en suivant les traces de l’ancienne abbaye.

Bien plus qu’un simple fromage

Impossible enfin de quitter Maroilles sans goûter à sa spécialité. Ici, patrimoine et gastronomie racontent finalement la même histoire : celle d’un territoire qui a su préserver ses traditions au fil des siècles. Si Maroilles attire les gourmands du monde entier, le village ne se résume pas à sa spécialité gastronomique. Son patrimoine, son histoire et son environnement naturel en font une destination idéale pour un week-end dépaysant. L’atmosphère y est particulièrement agréable au printemps et en été, lorsque les terrasses s’animent et que les chemins de campagne se couvrent de verdure. Entre balade patrimoniale, découverte du terroir et immersion dans l’un des paysages les plus préservés du Nord, Maroilles offre une escapade aussi surprenante qu’attachante.

Village de Maroilles, 59550 Maroilles.

Plus d’informations sur le site de l’Office de tourisme de l’Avesnois

Crédit photo de une : Maroilles Pays de Mormal