Top 5 des plages secrètes du Nord et du Pas-de-Calais pour fuir la foule cet été

Si les grandes stations balnéaires blindées de monde vous donnent des boutons, notre littoral possède encore de petits trésors bien cachés, préservés du tourisme de masse. Grâce au réseau éTER des Hauts-de-France, vous pouvez même vous rapprocher de ces havres de paix en train pour seulement 1 € l’aller tout l’été. Voici notre sélection des cinq plages les plus sauvages et confidentielles du Nord et du Pas-de-Calais pour profiter du soleil en toute tranquillité cet été !

1. La plage du Perroquet

Nichée tout au bout du département du Nord, à la frontière belge, cette plage est un véritable secret d’initiés. Ici, pas de digue animée ni d’immeubles en front de mer, le paysage est brut, immense et intimiste. On accède à cette étendue de sable fin en traversant les sublimes dunes du Westhoek, ce qui décourage les moins motivés et vous garantit une tranquillité royale, même en plein week-end de canicule. Le petit bonus très cool : c’est l’une des rares plages de la région où vous pouvez venir vous promener et vous baigner avec votre chien en toute liberté.

Plage du Perroquet

Rue des Goélands 59123 Bray-Dunes

Accès via un parking gratuit à proximité

2. La plage d’Écault

Juste au nord d’Hardelot, la plage d’Ecault est le spot parfait pour ceux qui cherchent une déconnexion totale. Pour mériter ce sable fin et doré, il vous faudra traverser la magnifique forêt d’Ecault ou emprunter un sentier dunaire chargé d’histoire. Complètement sauvage et encore épargnée par la foule, cette plage abrite les vestiges du Mur de l’Atlantique construits pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est l’endroit idéal pour poser sa serviette au calme, faire une sortie photo ou observer les oiseaux marins loin de l’agitation urbaine !

Plage d’Écault

Chemin de la Warenne, 62360 Saint-Étienne-au-Mont

Accès via le parking d’Arena ou le chemin des Juifs

3. La plage de Zuydcoote

Encadrée par le massif dunaire Dewulf au cœur du Grand Site des Dunes de Flandre, la plage de Zuydcoote offre une atmosphère paisible et minérale. Ce spot sauvage doit sa réputation aux cinéphiles (elle a servi de décor au film culte Week-end à Zuydcoote avec Jean-Paul Belmondo) mais elle reste très peu fréquentée par les baigneurs classiques. Le grand frisson a lieu lors des grandes marées : la mer, en se retirant, dévoile les impressionnants squelettes d’épaves de la Seconde Guerre mondiale, comme le navire anglais Crested Eagle !

Plage de Zuydcoote

Rue de Valenciennes 59123 Zuydcoote

Plusieurs parkings sont disponibles à côté.

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4. La crique de la Crevasse à Équihen

Si la grande plage sud d’Équihen attire les familles, les amoureux de tranquillité se tournent plutôt vers le nord de la commune pour dénicher la crique de la Crevasse. Plus discrète, sauvage et préservée, cette petite plage encastrée propose un panorama exceptionnel sur les falaises escarpées du Pas-de-Calais. On y vient pour écouter le bruit des vagues en toute quiétude et admirer le coucher de soleil qui embrase l’horizon. C’est aussi le point de départ d’un superbe sentier côtier qui grimpe jusqu’au cap d’Alprech pour une petite rando.

Crique de la Crevasse

Rue du Beurre Fondu 62224 Équihen-Plage

Accès via la rue Charles Cazin, route vers l’aire de camping-car, parking gratuit.

5. La plage de Petit-Fort-Philippe à Gravelines

Gravelines est l’un des secrets les mieux gardés du littoral nordiste et sa plage de Petit-Fort-Philippe en est le parfait reflet. Moins exposée au rush estival que ses voisines, elle est top si vous cherchez une ambiance paisible et presque bretonne avec son phare peint en noir et blanc et ses petites cabanes de pêche typiques. Son large ruban de sable est parfait pour marcher le long du rivage. Ouvrez bien les yeux à marée basse : par temps clair, il n’est pas rare d’apercevoir des phoques sur les bancs de sable !

Plage de Petit-Fort-Philippe

Avenue de la Mer, 59820 Gravelines

Accès via le centre de Gravelines en suivant les indications pour Petit-Fort-Philippe.

FAQ sur les plages secrètes près de Lille

Les plages sauvages et cachées près de Lille sont-elles surveillées pour la baignade ?

La plupart de ces plages confidentielles et sauvages ne possèdent pas de zone de baignade surveillée en raison de leur caractère naturel et isolé. La prudence est donc de mise lors de vos ploufs.

Comment accéder facilement à ces spots sans voiture depuis Lille ?

Le dispositif estival éTER de la région Hauts-de-France vous permet de prendre le train pour 1 € vers les gares du littoral (comme Dunkerque ou Boulogne-sur-Mer). Depuis ces gares, des réseaux de bus locaux (souvent gratuits, comme le réseau DK’BUS à Dunkerque pour rejoindre Zuydcoote) vous déposent à proximité des sentiers d’accès à ces plages.

Les blockhaus et les épaves visibles sur ces plages sont-ils dangereux ?

Les vestiges de la Seconde Guerre mondiale font partie du charme historique de Zuydcoote ou d’Écault. Vous pouvez tout à fait les observer et les photographier à marée basse. En revanche, évitez absolument d’escalader les blockhaus ou de grimper sur les structures métalliques rouillées des épaves, car la roche et le fer peuvent être glissants et coupants !

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