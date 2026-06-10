Espagne, Italie, Maroc : où s’envoler en vol direct depuis Lille cet été ?

Si votre historique de recherche ressemble à une longue liste de potentielles destinations de vacances, on a une excellente nouvelle pour vous : l’aéroport de Lille-Lesquin passe en mode grand angle cet été avec un catalogue ultra-généreux de 59 destinations accessibles sans aucune escale. Pour vous éviter de vous arracher les cheveux sur les cartes des compagnies aériennes, on vous a listé tous les pays à portée de tarmac pour un city-trip improvisé ou un bain de soleil bien mérité.

Cap sur la péninsule ibérique : farniente et tapas !

L’Espagne accessible depuis Lille sans escale

C’est le pays star de la saison au départ de Lille avec une multitude de nouveautés qui font déjà rêver ! En plus des grands classiques ensoleillés comme Barcelone, Alicante ou Malaga, la compagnie Volotea frappe un grand coup en ouvrant des lignes directes vers Madrid, Valence et les ruelles magiques de Séville. Ajoutez à cela les plages de Minorque ou de Palma de Majorque, sans oublier les décors volcaniques des Canaries à Tenerife ou Fuerteventura, et vous obtenez le combo parfait pour vos envies de sangria fraîche !

Le Portugal accessible depuis Lille sans escale

Si vous préférez le charme des azulejos et les pasteis de nata, le Portugal vous tend les bras à seulement 2h30 de vol de la métropole. Vous pourrez aller chiller sur les plages de Faro dans l’Algarve ou vous perdre dans les ruelles vallonnées de Porto. L’île de Madère et son printemps éternel sont également sur la liste des escales directes pour les amateurs de randos et de paysages sauvages.

La Méditerranée en mode dolce vita et eaux turquoise

L’Italie accessible depuis Lille sans escale

Alerte pasta et villages blancs sous-cotés : la grande nouveauté de l’été s’appelle Bari, une perle italienne désormais reliée à Lille deux fois par semaine. Mais ce n’est pas tout, puisque des vols directs sont aussi prévus vers la Sicile, que ce soit à Palerme ou du côté de Comiso. Les amateurs d’eaux cristallines et de yachts pourront quant à eux s’envoler vers Olbia, la porte d’entrée de la sublime Sardaigne !

La Grèce et Chypre accessibles depuis Lille sans escale

Pour un dépaysement total entre maisons blanches et coupoles bleues, le tarmac lillois vous connecte directement avec Athènes pour un break culturel intense, mais aussi avec les plus belles îles grecques comme Corfou, Rhodes, Kos ou Héraklion en Crète. Pour pousser le voyage encore un peu plus loin à l’est, l’île de Chypre est également de la partie pour vous garantir un été indien mémorable.

À la découverte du Maghreb et de l’Afrique

Le Maroc accessible depuis Lille

C’est le gros coup de projecteur de la rentrée estivale : dès le 3 juillet, la compagnie Royal Air Maroc inaugure une liaison directe hyper attendue entre Lille et Casablanca à raison de deux vols par semaine. Plus besoin de courir à Paris ou Bruxelles pour passer de sublimes vacances au Maroc ! Le reste du pays reste évidemment accessible avec des vols réguliers vers Marrakech, Agadir, Fès et Oujda.

L’Algérie et la Tunisie accessibles depuis Lille

Le Maghreb affiche complet sur les panneaux d’affichage de Lesquin avec une offre colossale vers l’Algérie, qui dessert pas moins de six villes en ligne droite : Alger, Oran, Constantine, Béjaïa, Sétif et Tlemcen. La Tunisie n’est pas en reste pour des vacances farniente au soleil avec des liaisons régulières vers Tunis, Monastir et les complexes hôteliers de Djerba. Pour les plus grands voyageurs, le Sénégal reste également accessible en direct vers Dakar !

Les pépites de l’Est et les classiques transfrontaliers

La Bulgarie et le Monténégro accessibles depuis Lille

Si vous cherchez des vacances originales sans exploser votre budget, la côte Est de l’Europe réserve de belles surprises au départ du Nord. La Bulgarie débarque dans le catalogue lillois avec des vols vers Varna et surtout Bourgas, la station balnéaire idéale de la mer Noire. Le Monténégro complète cette offre hors des sentiers battus avec des liaisons directes vers Podgorica, parfait pour explorer des fjords spectaculaires !

La Suisse ou le tour de France des régions

Pour ceux qui préfèrent éviter les grosses chaleurs, la Suisse reste fidèle au poste avec des liaisons régulières vers Genève ou Bâle-Mulhouse. Enfin, n’oublions pas que la France se visite aussi très bien en mode farniente depuis Lesquin : entre la Corse (Ajaccio, Bastia, Calvi, Figari), la Côte d’Azur (Nice, Cannes, Toulon), le Pays Basque (Biarritz) ou les grands city-trips à Bordeaux et Toulouse, il y a largement de quoi s’offrir un break sans passeport !

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