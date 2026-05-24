Test : quel style de vacances est fait pour vous ?

En partenariat avec Vacances Bleues

A. Avoir un cadre : repas, activités, soirées… ça détend. B. Des horaires ? Très peu pour moi. C. La liberté, avec des équipements et activités proposés

A. Ne penser à rien : tout doit être organisé à l’avance. B. Pouvoir improviser les journées au dernier moment. C. Avoir une base confortable, tout en profitant de quelques services et activités.

Vous êtes en pleine réflexion pour vos vacances d’été et vous vous demandez quel type de logement vous correspond le mieux ? Club tout compris , résidence en liberté … ou un peu des deux ? Répondez à notre quizz à choix multiples, réalisé avec Vacances Bleues , pour découvrir l’escapade faite pour vous !

3. Le matin en vacances, vous êtes plutôt…

A. Réveil tranquille puis activité ou cours collectif.

B. Petit café en pyjama avant de décider de ma journée.

C. Ça dépend de l’humeur du jour.

4. Votre vision idéale des repas ?

A. Buffets, restaurants, cocktails… sans avoir à cuisiner.

B. Faire le marché local et manger quand on veut.

C. Alterner entre restos et repas tranquilles sur le pouce

5. Pendant les vacances, vous aimez…

A. Rencontrer du monde et profiter d’une ambiance conviviale.

B. Garder de l’indépendance et du calme.

C. Avoir du choix selon les moments.

6. Le programme parfait pour vos enfants (ou ceux de vos proches) ?

A. Club enfants, activités, nouveaux copains toute la journée.

B. Des vacances libres, sans planning imposé.

C. Quelques activités oui, mais sans rythme trop intense.

7. Votre phrase type en vacances :

A. « Génial, il y a encore une animation ce soir ! »

B. « On verra bien ce qu’on fait demain. »

C. « On improvise…mais parfois on se laisse guider »

8. Niveau budget, vous préférez…

A. Payer plus mais ne rien avoir à gérer sur place.

B. Maîtriser les dépenses et les organiser comme on veut.

C. Trouver le bon équilibre entre confort et liberté.

9. Le mot qui décrit le mieux vos vacances idéales ?

A. 100% détente

B. Libres

C. Équilibrées

RÉSULTATS

Majorité de A : Les vacances en club sont faites pour vous !

Vous aimez lâcher prise et profiter d’un séjour où tout est pensé pour le plaisir et la détente. Activités, repas, animations, sport, soirées… vous recherchez une vraie parenthèse sans contraintes, idéale pour les familles comme pour les voyageurs qui aiment la convivialité. Vous devriez adorer Club Plein Sud, un club moderne face au îles d’Or (Porquerolles, Port Cros, Levant) à Hyères-les-Palmiers, avec piscine, spa, activités sportives et animations tout au long de la journée, ou encore Les Jardins de l’Atlantique, à deux pas de l’océan en Vendée, parfait pour les familles comme pour les groupes d’amis qui veulent faire des rencontres !

Majorité de B : Vous êtes fait pour les vacances en résidence !

Vous aimez voyager à votre rythme, improviser vos journées et garder votre indépendance. Appartement confortable, découvertes locales, liberté totale… Vos vacances idéales ressemblent davantage à un « chez-vous » au soleil. Chez Vacances Bleues, deux adresses devraient particulièrement vous plaire : Villa Regina, élégante résidence installée dans une ancienne villa Belle Époque, dans le prestigieux quartier de la ville d’hiver d’Arcachon, parfaite pour alterner plage, balades et marchés locaux ; ou encore Le Méditerranée, sur la Côte d’Azur, idéal pour profiter de la mer et explorer l’Estérel en toute liberté.

Majorité de C : Pourquoi choisir ? Autant profiter du meilleur des deux mondes !