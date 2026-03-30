Ces scènes de films ont été tournées à Lille ou dans sa métropole

Lille n’est pas juste une ville agréable à vivre, c’est aussi un véritable décor de cinéma ! Depuis des décennies, réalisateurs et acteurs y posent leurs caméras pour profiter de ses ambiances uniques, entre patrimoine flamand, quartiers populaires et architecture moderne. Voici une sélection de films emblématiques tournés à Lille et dans sa métropole.

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1. La Vie d’Adèle

Palme d’Or au Festival de Cannes, ce film propose une vision très réaliste dans la vie lilloise. Plusieurs scènes ont été tournées sur la Place Richebé, sur le boulevard de la Liberté ou encore dans des établissements scolaires comme le lycée Pasteur. Lille y apparaît telle qu’elle est : vibrante, étudiante et chaleureuse ! Certaines scènes ont aussi été tournées à La Piscine de Roubaix.

2. Bienvenue chez les Ch’tis

Bon, là, ce n’est plus un secret pour personne. Sorti en 2008, Bienvenue chez les Ch’tis est devenu un phénomène national. Si l’intrigue se déroule principalement à Bergues, Lille y occupe une place importante ! Plusieurs scènes marquantes ont été tournées dans le centre-ville, notamment rue de la Grande Chaussée et sur la Grand Place de Lille. La célèbre scène du restaurant se déroule quant à elle chez Chez Morel, une adresse bien connue des Lillois !

3. Le Corps de mon Ennemi

Avec Jean-Paul Belmondo dans le rôle principal, ce polar plonge dans le Lille des années 70. Le film montre une ville en pleine transformation, notamment avec les images du chantier du Nouveau-Siècle. C’est un témoignage précieux du passé industriel et urbain de la ville !

4. La Vie est un long fleuve tranquille

Cette comédie culte des années 80 a été tournée dans plusieurs villes de la métropole, notamment Roubaix, Tourcoing et Villeneuve-d’Ascq. Elle met en scène deux familles opposées dont les enfants ont été échangés à la naissance. Au-delà de son humour, le film offre un aperçu intéressant du territoire et de ses contrastes sociaux à cette époque !

5. L’Amant double

Ce thriller psychologique met en valeur un lieu emblématique de la métropole : la Villa Cavrois à Croix. Avec son architecture moderniste, elle offre un cadre à la fois esthétique et inquiétant ! Le film montre une autre facette du territoire, plus contemporaine et sophistiquée.

6. L’Amour Ouf

Le film a en grande partie été tourné à Dunkerque, mais quelques scènes ont bien été filmées à Lille. C’est le cas de la scène en boite de nuit qui se déroule à Slalom ! Réalisé par Gilles Lellouche, il est inspiré d’une histoire d’amour intense sur fond de violence et de passion. Le film utilise plusieurs décors du Nord pour installer une atmosphère brute et immersive.

Entre films cultes et plus récents, Lille continue d’attirer les réalisateurs en quête de décors authentiques et vivants ! Une belle preuve que la ville a toute sa place sur la carte du cinéma français.