Ces séries françaises tournées à Lille et dans sa métropole

HPI, Les Petits Meurtres d’Agatha Christie, Baron Noir ou encore Commissaire Magellan : ces dernières années, Lille et sa métropole se sont imposées comme des décors de choix pour les séries françaises. Entre architecture flamande, quartiers modernes et rues facilement transformables à l’écran, le territoire séduit de plus en plus les productions. Voici quelques séries emblématiques qui ont choisi Lille et ses environs.

HPI

Impossible de ne pas commencer par la série phénomène de ces dernières années ! Portée par Audrey Fleurot, HPI est tournée en grande partie à Lille et dans la métropole. Le commissariat visible à l’écran est en réalité installé dans un ancien bâtiment de Sciences Po Lille. Les rues de Lille, de Lambersart ou encore de Wattrelos servent régulièrement de décor aux enquêtes de Morgane Alvaro ! La série met en avant une ville vivante et colorée.

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Les Petits Meurtres d’Agatha Christie

Pendant plus de dix ans, cette série a utilisé la métropole comme terrain de jeu. La ville d’Armentières y occupe une place centrale, notamment pour recréer l’ambiance des années 30 puis des années 70. Son architecture flamande permet de donner vie à une province élégante et mystérieuse, fidèle à l’univers d’Agatha Christie !

Baron Noir

Cette série politique a utilisé plusieurs lieux emblématiques de Lille pour illustrer les coulisses du pouvoir. L’Hôtel de Ville de Lille et son beffroi ont notamment servi de décor pour représenter des institutions nationales. Lille y apparaît comme une capitale régionale crédible et stratégique !

Commissaire Magellan

Durant de nombreuses années, cette série a exploré les paysages de la métropole. De Lambersart à Marcq-en-Barœul en passant par Wasquehal, chaque épisode met en valeur le patrimoine local. La ville fictive de Saignac est en réalité un assemblage de plusieurs communes du territoire !

Jeux d’influence

Ce thriller politique utilise Lille pour son aspect à la fois urbain et européen. Les bureaux modernes d’Euralille et les institutions régionales servent de décor aux intrigues entre lobbyistes et responsables politiques. La série joue aussi sur le contraste entre la ville et les zones agricoles environnantes.

De HPI à Baron Noir, Lille et sa métropole ont prouvé qu’elles pouvaient incarner des univers très différents à l’écran. Un atout qui confirme leur place grandissante dans le paysage audiovisuel français, et qui résonne d’autant plus dans une ville qui accueille chaque année le Festival International Séries Mania.

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Image en Une : Audrey Fleurot sur le tournage de la série HPI © TF1