Cet hôtel-restaurant s’est installé dans l’ancien moulin d’un village d’Île-de-France !

Situé en Île-de-France, le charmant village de Flagy a gardé plusieurs vestiges de son passé médiéval… dont un édifice connu sous le nom de Moulin de Flagy. Cet ancien moulin construit au XIIIe siècle accueille désormais un hôtel et un restaurant gastronomique dans un cadre calme, au bord de la rivière de l’Orvanne.

Flagy, un village de caractère

Situé dans la Seine-et-Marne, Flagy a une histoire ancienne, puisque ses premières traces datent de l’Antiquité, lorsque le site était connu sous le nom de Flaviacum, autrement dit « domaine appartenant à Flavius ». Puis dès le XIIe siècle, le roi Louis VII décide d’aménager le village selon le modèle des « villes neuves » alors en vogue. Dès lors, le site est construit avec plusieurs ponts et des rues parallèles descendant vers la rivière de l’Orvanne. Le cours d’eau a été en partie détourné afin d’alimenter les moulins, abreuver les élevages et de faciliter la vie des habitants.

Un moulin du XIIIe siècle

Parmi les monuments emblématiques du village se trouve le moulin de Flagy. D’après certains écrits, cette construction achevée à la fin du XIIIe siècle aurait appartenu à Blanche de Castille, mère de Saint Louis. Lui-même alimenté par les eaux de l’Orvanne, le moulin a longtemps servi à alimenter les habitants en produisant de la farine.

Au début du XXᵉ siècle, le moulin continue son activité, mais la traditionnelle roue à aubes est délaissée pour une technique plus moderne, la turbine, permettant en même temps de fournir l’électricité à plusieurs habitations du village. Mais avec l’industrialisation, l’édifice est abandonné durant un temps. Dès les années 1960, d’importants travaux de restauration sont alors entrepris dans les années 1960 afin de lui redonner son aspect médiéval tout en l’utilisant à d’autres fins : un hôtel et restaurant gastronomique.

Un hôtel et restaurant gastronomique

Après de longs travaux, le moulin a donc changé de vocation. Dès la fin du XXe siècle, l’édifice est transformé en hôtel-restaurant sous le nom naturel de « Moulin de Flagy« . Longeant la rivière de l’Orvanne, l’établissement détient plusieurs salles de restauration et des terrasses offrant une vue paisible sur le jardin. Sa cuisine est dirigée par le chef Stéphane Solivo, avec une carte composée de produits de saison et du terroir qui évolue au rythme des saisons. Dans ce paysage serein, l’hôtel propose aussi six chambres portant chacune le nom d’une céréale : Blé, Orge, Maïs, Millet, Sarrasin ou Seigle. Un petit clin d’œil à l’histoire meunière du lieu.

Le Moulin de Flagy

2 rue du Moulin, 77940 Flagy

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Image à la une : © Moulin de Flagy