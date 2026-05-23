Ornans, la Petite Venise comtoise aux maisons posées sur l’eau

À environ 3h30 de Paris en train et en correspondance, Ornans offre une vraie échappée dans le Doubs, entre maisons sur la Loue, reliefs jurassiens et souvenirs de Gustave Courbet. Traversé par la Loue, le village charme d’abord par ses maisons anciennes posées au bord de l’eau, ses ponts et ses reflets qui lui valent son surnom de Petite Venise comtoise. Alors laissez-vous guider : vous allez avoir une très bonne raison de quitter Paris.

Un village du Doubs au bord de la Loue

Afin de découvrir « la Petite Venise Comtoise », vous n’avez même pas besoin de voiture ! Prenez un TGV « Paris – Besançon », ajoutez à cela une correspondance, et vous serez à Ornans en seulement 3h30, en ayant traversé de nombreuses régions de France ! Exit les bruits de la ville, la Petite Venise Comtoise se vante du calme de la nature. Ici, l’histoire est également millénaire, et pour des anecdotes qui valent la peine d’être contées.

Sachez donc que le dernier comte de Bourgogne est né à Ornans. Il se nommait Othon IV. Malheureusement, Ornans ne garde pas de traces de son passé féodal, car son château a été détruit par Louis XIV ; ni plus, ni moins ! Cette ancienne construction, dont il ne reste que le souvenir, était un point stratégique de la « route du sel ». Vous pourrez néanmoins visiter la chapelle Saint-Georges, témoin du passé féodal de cette ville perchée sur la Loue.

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Ornans, le pays de Gustave Courbet

Ornans possède un riche passé, que vous pourrez admirer en découvrant les nombreux hôtels particuliers qui s’y trouvent encore. Surtout : il s’agit de la ville natale de Gustave Courbet, qui y trouvait l’inspiration pour bon nombre de ses tableaux. Le Musée Courbet accueille d’ailleurs des milliers de visiteurs chaque année. Il se trouve dans un des hôtels particuliers d’Ornans : l’Hôtel Hébert. La Petite Venise Comtoise garde dans ses ruelles la maison natale du peintre, au 5 rue de la Froidière. L’un de ses tableaux les plus célèbres, Un enterrement à Ornans, peint entre 1849 et 1850, est aujourd’hui conservé au musée d’Orsay. Un détail qui en dit long sur la place de cette petite ville dans l’histoire de l’art français.

Lors de votre promenade à Ornans, passez par la passerelle Courbet. Avant d’emprunter le parcours de la Loue en canoë, vous aurez une vue imprenable sur les maisons perchées de la ville.

Canoë, cascades et villages autour d’Ornans

Ornans est également une ville inspirante grâce à ce qui l’entoure. En empruntant la départementale 492, vous pourrez profiter de 46 km de routes aux belvédères photogéniques à souhait. Nous vous recommandons absolument d’emprunter les circuits de la Loue en canoë lors de la haute saison. La randonnée est aussi un incontournable de la vallée. Et si vous êtes partis pour un road trip, toujours plus loin de Paris, nous vous recommandons d’aller faire un tour à Lods, un autre village perché et coloré, estampillé Plus beau village de France. Dans ce village-ci, les riches vignerons sont à l’honneur : ce sera le bon moment pour faire quelques dégustations.

Dans les alentours de la Petite Venise Comtoise, vous pourrez également vous rafraîchir sans avoir à tirer sur vos biceps avec le canoë. Au bord des ruisseaux affluents de la Loue, comme la Bonneille ou la Peusse, vous pourrez vivre des balades revigorantes, qui vous mèneront jusqu’à de nombreuses cascades : le saut du Gerbier, le saut de la Bonneille. Si vous ne voulez pas vous éloigner du centre-ville, choisissez la cascade de la Peusse ! Enfin, toujours près d’Ornans, les plus aventureux oseront à coup sûr une des via ferrata disponibles. Si vous n’avez pas le vertige, et si vous êtes prêts à (re)découvrir autrement les paysages tant admirés par Gustave Courbet, ces sensations fortes vous enchanteront.

Désormais, vous connaissez Ornans, cette petite Venise de Franche-Comté une escapade dépaysante dans le Doubs, avec ses maisons sur la Loue, son musée Courbet, ses cascades et ses paysages jurassiens. En d’autres termes : une escapade idéale pour un week-end prolongé !

FAQ d’Ornans

Où se trouve Ornans ?

Ornans se trouve dans le Doubs, en Bourgogne-Franche-Comté, au cœur de la vallée de la Loue.

Pourquoi Ornans est surnommée la Petite Venise comtoise ?

Ornans doit son surnom à ses maisons anciennes construites au bord de la Loue, qui donnent au village un charme très reconnaissable.

Que voir à Ornans ?

À Ornans, on peut découvrir le musée Courbet, les maisons sur la Loue, la passerelle Courbet, la chapelle Saint-Georges et les paysages de la vallée de la Loue.

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Ornans, 25290

Photo à la une : Ornans, la Petite Venise Comtoise © nemesis2207