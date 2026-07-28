Nichée au cœur d’un village médiéval, cette pépite est l’adresse idéale pour un séjour dans la Drôme

Au cœur de Marsanne, l’un des plus beaux villages médiévaux de la Drôme provençale, Pantoufle est une nouvelle adresse pleine de bonnes surprises. Derrière sa façade plus que centenaire, se cachent un hôtel de charme de 17 chambres, une piscine, un jardin ombragé et un restaurant porté par le chef Jean-Michel Fabre. Nous sommes allés découvrir cette pépite, idéale pour une parenthèse entre patrimoine, gastronomie et douceur de vivre.

Un hôtel de village qui retrouve une seconde vie

Au centre de ce village perché entre Montélimar et Valence, la belle bâtisse construite en 1905 fait partie du paysage local. Avec son toit en tuiles romanes et son architecture typiquement provençale, elle accueillait autrefois les voyageurs de passage autant que les habitués du village, et aujourd’hui, elle écrit un nouveau chapitre sous le nom de Pantoufle. Derrière ce beau projet il y a Jeanne Jouvet, une jeune entrepreneure qui souhaitait transformer cette ancienne institution en un véritable pied-à-terre où l’on vient déconnecter du quotidien, retrouver le goût des choses simples et profiter du rythme paisible de la Drôme provençale.



À Pantoufle, la paresse est une philosophie

Ici, impossible de culpabiliser à l’idée de ne rien faire : bien au contraire, tout nous invite à jouer les pantouflards. On peut passer la journée entre un bain de soleil au bord de la piscine, un massage, quelques pages d’un roman au lit, une balade dans les ruelles médiévales de Marsanne ou un verre en terrasse. Très vite, on oublie la montre et le tourbillon de la vie quotidienne. Le lieu y est pour beaucoup, mais l’équipe aussi : l’atmosphère chaleureuse et sans prétention qu’elle cultive donne rapidement l’impression d’être chez des amis plutôt que dans un hôtel !

Des chambres cocons

Pantoufle compte 17 chambres, toutes différentes et classées selon des pointures, clin d’œil au nom de l’établissement. Les plus petites portent des tailles modestes tandis que les plus spacieuses affichent des pointures plus généreuses, jusqu’à la suite avec terrasse privative. Dès l’arrivée, on a qu’une envie : enfiler les superbes pantoufles matelassées de la maison posées sur le lit, et lézarder en peignoir…

Imaginée par les architectes d’intérieur Laëtitia et Luc Boulant, déjà à l’origine de plusieurs hôtels de caractère dans le sud-est de la France, la déco mêle bois, fibres naturelles, grès, mobilier chiné et couleurs douces. Le résultat est un très bel esprit provençal contemporain, et une ambiance particulièrement apaisante.

Une table qui célèbre la Drôme provençale

Le restaurant de Pantoufle est un véritable coup de coeur. Fort d’un solide parcours dans de grandes maisons, le chef Jean-Michel Fabre présente une cuisine colorée, sincère, raffinée et profondément ancrée dans son terroir. Les produits de la Drôme et de Provence sont mis à l’honneur à travers une carte de saison qui évolue au fil des récoltes et des producteurs locaux.

Chaque assiette, aussi élégante que gourmande, reflète cette volonté de sublimer des ingrédients simples avec justesse, dans un esprit à la fois gastronomique et accessible, parfaitement en accord avec l’âme de Pantoufle. L’objectif est de faire de Pantoufle un véritable lieu de vie, où voyageurs et Marsannais se croisent autour d’un café, d’un déjeuner ou d’un verre en fin de journée.

L’adresse idéale pour un séjour dans la Drôme

Séjourner à Pantoufle, c’est aussi prendre le temps de découvrir Marsanne, charmant village médiéval perché qui a conservé ses ruelles pavées, ses passages voûtés et ses belles maisons en pierre. En flânant jusqu’aux vestiges de l’ancien château, on profite de superbes panoramas sur la vallée du Rhône et les collines de la Drôme provençale.

Le village est également réputé pour sa vaste forêt communale, l’une des plus grandes de la région, qui offre de nombreux sentiers de randonnée à l’ombre des chênes. À quelques kilomètres, les villages de Mirmande, Le Poët-Laval ou encore Grignan invitent à prolonger l’escapade, entre Histoire, marchés provençaux, vignobles et champs de lavande. De quoi faire de Pantoufle un excellent point de départ pour explorer la Drôme provençale, tout en profitant d’un véritable cocon où revenir se ressourcer !

2 avenue René Chartron, 26740 Marsanne

À partir de 119 € la nuit pour une chambre double, selon la saison

Réserver sur le site de Pantoufle