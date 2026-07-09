Et si vous traversiez la Provence en train le temps d’une journée ? Allez, ZOU !

en partenariat avec TER SUD

Envie de changer d’air sans prendre la voiture, sans chercher une place pendant vingt minutes et sans exploser votre budget transport ? Avec le train ZOU !, certaines des plus belles escapades de Provence se rejoignent très facilement. Depuis Marseille, on peut rejoindre Arles puis Avignon dans la même journée, pour s’offrir une véritable escapade provençale. Prenez garde à la fermeture automatique des portes, attention au départ !

Une journée en Provence sans voiture

L’idée est toute simple, vous l’aurez compris : monter dans le train à Marseille Saint-Charles, filer vers Arles pour une première halte, puis poursuivre jusqu’à Avignon avant de rentrer. En une journée, on change de décor plusieurs fois, sans avoir à surveiller la route, à chercher une place pour se garer ni à perdre un temps précieux dans les bouchons. Autrement dit, une bonne manière de changer d’air le temps d’une journée, ou plus si affinités, sans partir trop loin. Car on le sait : pas besoin de partir à l’autre bout du monde pour se dépayser et en prendre plein les mirettes !

L’autre intérêt, c’est de pouvoir construire sa journée selon ses envies et le temps dont on dispose. On peut choisir de passer plus de temps à Arles, de prolonger la balade à Avignon ou de rentrer plus tôt si l’envie s’en fait sentir. Pas de contrainte, le train ZOU ! permet d’enchaîner les étapes facilement et à son rythme, avec une sensation de liberté que l’on aime tout particulièrement.

De Marseille aux arènes d’Arles

Depuis Marseille, l’escapade peut commencer dès les abords du Vieux-Port, entre l’animation des quais, les superbes façades colorées du quartier pittoresque du Panier, le Mucem posé face à la mer ou, pour les plus matinaux, un détour jusqu’à Notre-Dame de la Garde, qui veille sur la ville, avant de rejoindre la gare pour la suite de l’escapade. L’office de tourisme de Marseille propose d’ailleurs un itinéraire d’une journée qui relie notamment ces quatre sites immanquables.

À Arles, on plonge dans une tout autre atmosphère avec les arènes romaines, le théâtre antique, les ruelles du centre ancien, ou encore les places bordées de terrasses et les souvenirs de Van Gogh qui donnent tout de suite l’impression d’être ailleurs. Pour une halte de quelques heures, c’est une ville idéale : compacte, très agréable à parcourir à pied, avec suffisamment de patrimoine pour vous donner de quoi remplir le reste de la journée sans devoir courir. L’office de tourisme d’Arles met notamment en avant ses pass monuments, pensés pour visiter plusieurs sites en fonction du temps que l’on passe sur place.

Deux escales entre patrimoine et festivals

Après Arles, cap sur Avignon, autre grande ville de patrimoine accessible en train. Ici, la balade se concentre naturellement autour du centre historique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO avec ses remparts, son majestueux Palais des Papes et son fameux pont Saint-Bénézet, plus connu sous le nom de « pont d’Avignon ». On peut y passer quelques heures à flâner dans les rues, grimper vers le rocher des Doms pour admirer le panorama et profiter de son atmosphère bucolique, ou simplement se balader au fil des ruelles charmantes et pittoresques de la ville.

Et pour une escapade encore plus dépaysante et festive, on ne peut que vous conseiller d’embarquer à bord du train ZOU ! cet été pour profiter de deux événements culturels parmi les plus réputés de la région : le Festival Off Avignon, qui transforme la ville en immense scène ouverte avec ses 1 780 spectacles et célèbre cette année sa 60e édition, et les Rencontres de la photographie d’Arles, autre rendez-vous international incontournable. Le premier se tient du 4 au 25 juillet 2026, tandis que les Rencontres d’Arles se déroulent du 6 juillet au 4 octobre 2026.

Le bon plan Pass Provence Alpes !

Que vous soyez féru d’art, de patrimoine, ou que vous ayez simplement envie de vous évader un peu, le train ZOU! est donc LE bon plan de l’été en Provence. Et pour rendre l’escapade encore plus accessible, le Pass Provence Alpes permet de voyager toute une journée sur le réseau ZOU ! au tarif de 30€. Le bon plan devient encore plus intéressant à deux puisque les accompagnants profitent d’un tarif de 5€ supplémentaires, ce qui revient à 35€ pour deux personnes, soit 17,50€ par personne !

Que l’on parte entre amis, en duo ou en famille, le train ZOU ! est une jolie façon de redécouvrir l’ouest de la Provence de manière simple, économique et agréable. Une journée, plusieurs villes, pas de voiture : il ne vous reste plus qu’à choisir la date de votre prochaine escapade !

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Pass Provence Alpes : 30 €

5€ supplémentaires par accompagnant

Soit 17,50 € par personne pour 2 voyageurs

Plus d’infos et réservations sur le site TER SUD / ZOU!

FAQ : visiter la Provence en train ZOU !

Peut-on faire Marseille, Arles et Avignon en train dans la même journée ?

Oui, on peut rejoindre Arles puis Avignon en train ZOU ! depuis Marseille Saint-Charles, avant de rentrer dans la journée. C’est une escapade pratique pour découvrir plusieurs villes de Provence sans voiture.

Que visiter à Arles lors d’une escale en train ?

À Arles, on peut découvrir les arènes romaines, le théâtre antique, le centre ancien, les places animées et les lieux associés à Van Gogh. La ville se parcourt facilement à pied depuis la gare.

Que visiter à Avignon lors d’une journée en Provence ?

À Avignon, les incontournables sont le Palais des Papes, le pont Saint-Bénézet, les remparts, le centre historique et le rocher des Doms, accessible à pied depuis le cœur de ville.

Quel pass ZOU! choisir pour une escapade en Provence ?

Le Pass Journée Provence Alpes permet de voyager pendant une journée sur le réseau ZOU ! en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il coûte 30€, avec un tarif de 5 € par accompagnant supplémentaire.

Pourquoi visiter la Provence en train ZOU! plutôt qu’en voiture ?

Le train ZOU ! permet de rejoindre plusieurs villes de Provence sans gérer la route, le stationnement ou les bouchons. C’est une solution pratique et économique pour une journée entre Marseille, Arles et Avignon.

Image en Une : Le centre historique d’Arles, étape idéale pour une escapade en Provence avec le train ZOU! © Sina Ettmer / Adobe Stock

Mélina Hoffmann